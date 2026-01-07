Good Idea 、Casablanca、ace.、3M、我愛廚房、crocs開倉 低至1折（即日起至12/01）

時代廣場展銷集今個星期進行《生活用品及休閒服飾特賣》，品牌包括Good Idea、Casablanca、ace.、3M、我愛廚房、Everwin、Ingrid Millet、crocs、arena、Doughnut、Champion、MOD’IN等，由家居生活用品到服飾、鞋履一應俱全，精選貨品更低至1折！

現場優惠：

Good Idea 精選電動梳化及餐檯餐椅組合3折起

CASABLANCA精選床品系列低至 $120，納米大豆冬厚被$299，另外購買任何CASABLANCA商品折實後滿$1000即減$50；滿2000即減$100，如此類推

3M 精選濾水系統低至半價，除送基本安裝外，部份型號更配GA認證水龍頭

德國製造WOLL 精選中式鑊低至半價

精選迪士尼角色廚具、家品低至6折日本行李箱品牌ACE. Palisades - ZD 系列 4 輪拉桿箱(20吋/30吋) 低至4折

Ingrid Millet 多款護膚產品套裝低至半價

Champion精選衛衣 $250起

DOUGHNUT精選袋款低至7折，買1件額外9折，2件或以上額外85折

arena大人小童保暖衣4折起

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/01/12

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso