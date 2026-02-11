NNormal、VIVOBAREFOOT、 BEN DAVIS 、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

時代廣場展銷集即日起至2月22日（2月17-19日除外）進行《新春特賣》，由個人服飾、鞋履、配飾，到廚具、家品、行李箱、床上用品等一應俱全，參與特賣品牌包括NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia、Champion、RICCINI、I Love Kitchen我愛廚房、ace.、J-Tex、ANGI ANNO、MOD’IN等，精選貨品更低至1折發售！

現場優惠：

Diadora精選運動鞋 $200/對起

VIVOBAREFOOT 精選赤足鞋 $500/對起

美國潮流服飾品牌FAIRFAX 刺繡長袖 Tee $99起

美國經典工裝品牌 BEN DAVIS精選 LOGO 冷帽 $99

Dickies 精選背包 $239起

日本行李箱品牌ACE. Jolly 2 拉鏈前蓋行李箱(21吋 - 30吋) 低至半價

RICCINI 羊絨混羊毛圍巾特價 $239/件; $398/2件

德國製造WOLL 精選中式鑊低至半價

J-Tex精選大豆玉米被(單人/雙人/加大) 特$199

ANGI ANNO意大利進口男裝外套1折起

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

廣告 廣告

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

NNormal、VIVOBAREFOOT、BEN DAVIS、FAIRFAX、Columbia開倉 低至1折（即日起至22/02）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/16；2026/02/20 - 2026/02/22

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso