FRAY I.D、 gelato pique 、 LILY BROWN 、 Mila Owen 、SNIDEL開倉 低至1折（即日起至09/02）

時代廣場展銷集即日起至2月9日進行名牌服飾特賣但至1折，品牌包括FRAY I.D、gelato pique、LILY BROWN、Mila Owen、SNIDEL、DIESEL、DSQUARED2、Private Shop、ROAM、COLE HAAN、Joy & Peace、山霧花野、Marc Jacobs、PINKO、ROSSONAPOLI等。

現場優惠：

日本女裝品牌SNIDEL、gelato pique、LILY BROWN、FRAY I.D等買一件5折、四至五件3折、六件或以上2折

DIESEL 全場兩折、三件或以上再7折

DSQUARED2 全場一折、買四件再8折

歐美品牌內衣低至三折、買兩件再8折

Joy & Peace女士鞋履 $98-$598、買兩件再9折、買三件再8折

⁠日本户外鞋履品牌Flower Mountain $200-$600

⁠COLE HAAN 買兩件9折、三件八折

PINKO 女裝系列低至$399

ROSSONAPOLI意大利女裝鞋履低至$199

Marc Jacobs女裝手袋低至$699

—

日期：即日起至2026/02/09

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

＝＝＝＝＝＝＝

