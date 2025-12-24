THRASHER、Champion、Columbia、CROCS、Doughnut開倉 低至1折（即日起至29/12）

時代廣場展銷集今個星期進行《聖誕大特賣》，品牌包括THRASHER、Champion、Columbia、CROCS、Doughnut、Cupid、Biba、Golden House、JOSEF SEIBEL、J-Tex、ANGI ANNO、MOD’IN等，優惠更低至1折！

現場優惠：

Biba精選意大利製造女士服飾低至2折，買2件額外9折，3件額外8折，5件額外7折

Golden House 精選皮草服飾25折起，購買精選衣服商品兩件可享額外9折

ANGI ANNO意大利進口男裝外套1折起

Wrangler精選秋冬服飾低至$169

Josef Seibel、Aiuti 鞋履低至 $299

本地鞋履品牌Cupid精選Bibi小童鞋款$99起

DOUGHNUT精選袋款低至7折，買1件額外9折，2件或以上額外85折

J-Tex精選床上用品$199起

speedo、arena男女裝保暖衣 $200

日期：即日起至2025/12/29

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

