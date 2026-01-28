MAX&Co.、 WEEKEND MaxMara 、testoni、Triumph、 ARTĒ Madrid開倉 低至1折（即日起至02/02）

時代廣場展銷集即日起至2月2日進行名牌服飾特賣，品牌包括MAX&Co.、WEEKEND MaxMara、testoni、Triumph、ARTĒ Madrid、RICCINI、AMERICAN TOURISTER、寰宇眼鏡、roam、MOD’IN等。人氣名牌服飾、內衣、鞋履、配飾、眼鏡、行李箱等低至1折！

現場優惠：

Max Mara 精選產品低至1折；買兩件4折，買三或四件3折，買五件2折

Triumph 產品開倉價$39/件起，買滿$600即減$100

意大利鞋履品牌 TESTONI精選鞋履低至15折，購買兩件貨品可享額外9折，四件以上額外8折

英國鞋履品牌Clarks 精選鞋履 $399 起，購買兩對可享額外9折

西班牙手飾品牌ARTE Madrid低至兩折

RICCINI 羊絨混羊毛披肩特價 $239/件; $398/2件

寰宇眼鏡多款名牌鏡框及太陽眼鏡低至三折

男士商務服飾品牌ROAM 全場一折起優惠

American Tourister 精選行李箱2件套裝價$799

日期：即日起至2026/02/02

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

