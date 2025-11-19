【Times Square Bazaar】GANNI、MAISON KITSUNE、COLE HAAN等品牌開倉 低至1折（即日起至24/11）

【 Times Square Bazaar】GANNI、 MAISON KITSUNE 、 COLE HAAN 等品牌開倉 低至1折（即日起至24/11）

時代廣場展銷集今個星期有名牌服飾特賣，參與品牌包括GANNI、MAISON KITSUNE、COLE HAAN、KINJI、mi-tu、JOSEF SEIBEL、GIORDANO、Biba、KARL LAGERFELD、MARC JACOBS、Arts Optical、Pansy、Lee、Wrangler等，精選貨品低至1折，部份品牌仲有折上折優惠！

現場優惠：

Antonia貨品低至15折，買3件額外9折，6件額外8折

KINJI精選貨品1折起，買2件額外9折

COLE HAAN鞋履低至$499，買2對額外9折，3對或以上額外8折

Josef Seibel | Aiuti | Bella Freyaz 鞋履低至$199 | 三對$300

GIORDANO精選服飾$99起，買滿$1,500即送旅行袋一個

mi-tu精選服飾低至 $99，買滿$1200即減$100，$2000即減$200，$2001或以上全單88折

Biba精選服飾低至3折，買2件額外9折，3件額外8折，5件額外7折

Champion 衛衣$339，買2件額外9折，3件或以上額外8折

日期：即日起至2025/11/24

地點：時代廣場展銷集 - 時代廣場一座16樓（可由2樓或9樓經一座寫字樓電梯前往）

詳情：請按此

