Timex 50 週年重返首款 LCD 手錶

1972 年，Hamilton 的 Pulsar Time Computer 推出了首款商業銷售的數位手錶，但其 LED 顯示屏耗電量大，僅在按鈕被按下時顯示時間。隨著低功耗、持續顯示的 LCD 顯示屏的出現，數位手錶變得更加實用，Timex 在 1975 年首次在其 SSQ 手錶上引入了這一技術。如今，距離那一突破性手錶的誕生已過去 50 年，Timex 決定重現這款經典作品。

Timex SSQ Digital Reissue 並非原版的精確複製。內部配備了現代電子元件，但其功能仍然保持簡約。這款錶更新了回收不銹鋼表殼，配有拉絲不銹鋼表帶，以及一個厚重但復古風格的海軍藍壓克力表圈，圍繞著 LCD 顯示屏。原版 SSQ 只有一個表冠，而此次重發則改為在表圈兩側設置了按鈕，使設定時間變得稍微容易一些。該手錶的防水深度達到 50 米，但 Timex 表示，如果在水中按下這些按鈕，其防水性能可能會受到影響。

目前，這款手錶在 Timex 日本網站上的標價為 28,600 日圓，約合 $187 / 約 HK$ 1,459，預計預購將於 2025 年 10 月 17 日開始。在 Timex 美國網站上，該手錶的顯示價格為 $159 / 約 HK$ 1,239，但目前顯示已售罄。

