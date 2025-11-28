「其實就是 Timothée Chalamet？」地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度打入《Billboard 200》

Lizzy Records

重點摘要

地下饒舌歌手 EsDeeKid 首度躋身《Billboard 200》專輯榜，空降第 131 位

這次成績背後的關鍵推力，是一則在網絡瘋傳的謠言——指他其實就是秘密出道的 Timothée Chalamet

相關揣測亦令他的串流收聽在短短三星期內激增逾 145%

來自 Liverpool 的地下饒舌歌手 EsDeeKid 近期首度打入《Billboard 200》榜單，而這次破圈走紅，很大程度源自一則瘋傳已久的傳聞：他其實是隱藏身份的 Timothée Chalamet。

廣告 廣告

一切始於 11 月 11 日在 TikTok 上爆紅的一段短片，片中指這位長期以頭套遮臉、刻意隱藏身份的饒舌歌手，其實就是現正為新片衝刺奧斯卡宣傳戰的 Chalamet，而這部即將上映的作品是《Marty Supreme》。這種說法雖然完全欠缺證據，卻在社交平台急速發酵，短時間內就為 EsDeeKid 的作品帶來數以百萬計的新聽眾。

這波謠言更直接反映在 EsDeeKid 的串流數據上。根據 Luminate 統計，他的官方按需串流量由 11 月 7 至 13 日的 580 萬，飆升至 11 月 14 至 20 日超過 900.5 萬。三星期內，整體音樂作品的串流表現累計上升超過 145%，這股動能亦足以把他的首張專輯《Rebel》首次送上《Billboard》榜，在《Billboard 200》奪下第 131 位。

即使謠言越傳越烈，EsDeeKid 與 Timothée Chalamet 兩方至今都未曾作出任何回應。不論這位饒舌歌手真正身分為何，這場身份迷霧已為他奠定意料之外的《Billboard》入榜成績，亦為其原本深藏地下的音樂生涯帶來一記關鍵推進。