Tinder 2026約會趨勢轉向「動機明確Clear-Coding」，新世代已厭倦了曖昧不明的Situationship了嗎？

曖昧不明而不談未來的 Situationship 似是「約會主流」，但近期大家更愛「人間清醒」及「寧單身不糾纏」。Tinder 日常公佈的 2026 約會關鍵字亦轉為「動機明確 Clear-Coding」，看來大家也更自信地面對情感，不再投入不健康、若即若離的有毒感情關係。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Tinder 2026 約會趨勢1）「動機明確 Clear-Coding」是甚麼？

《海岸村Cha Cha Cha》劇照

廣告 廣告

「動機明確 Clear-Coding」就是約會時展示出明確的動機，不再猜測對方是認真還是 Situationship ，清晰地表達自己想要的戀愛狀況。不論是穩定關係、認識新朋友又或只是 Friends with Benefits ，亦要明確地說出自己的想法，避免無了斷的糾纏，浪費大家寶貴的情緒和時間。

Tinder 2026 約會趨勢2）不說垃圾甜言蜜語 誠實地交流吧！

《Emily in Paris》劇照

新世代不再愛甜言蜜語，花時間遇上錯的人，倒不如自己一個好好過。因此約會時，他們更愛直接地交流價值觀，一但三觀不合就會馬上截斷情感關係，比起戀愛後才發現「性格不合」，他們更愛「廢話少說」，在交往前就清晰了解對方的各種觀點及立場。

Tinder 2026 約會趨勢3）善良、真誠是最大本領！

大家也不再喜愛「偽善」了吧！新世代愛於日常生活中，觀察對方是否「本性善良」及「有禮貌」的人，2026 年大家也不想再遇上「對身邊人惡劣」的人，簡單於約會時對待服務人員的態度，亦成為了大家決定會否更進一步的因素。

Tinder 2026 約會趨勢4）Friendfluence 朋友影響力

《Emily in Paris》劇照

雖然新世代喜愛獨立自主，但戀愛上也喜愛找朋友提點盲點。朋友的影響力比以往更強大，除了成為了現實檢查機制、情緒避風港，亦會將認為有機會的對象送交朋友評審，減低看不見 red flag 而中伏的機會。

Tinder 2026 約會趨勢5）Drama-free 的輕鬆戀情

不少朋友也沉迷 Drama 嗎？2026 年流行沒有戲劇性發展的平淡戀愛。簡單地散步、飲咖啡、行街食飯，又或宅在家中 Netflix & Chill，不再風風火火地糾纏在多角戀，又或若即若離的奇怪拉扯，low-key lover 成為了最新趨勢～

還在「戀愛腦」？「人間清醒」才是潮流，7個既浪漫又理智的約會目標清單，最後一個幫你相守關係更長久

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

「史力加戀愛」是什麼？Gen Z戀愛觀「降低標準」約會卻加倍受傷，網友狠評：顏值低不等於個性好！

交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

「一擊即中」戀愛約會法Future-Proofing是什麼？務實型找伴侶的約會新趨勢，10個問題幫你解掉曖昧不明找到對的人