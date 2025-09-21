TMA頒獎禮｜Stray Kids奪4獎成大贏家 IVE及NMIXX忙內首度同台甜美合唱

頒獎禮由Hearts2Hearts, CLOSE YOUR EYES, KiiiKiii及AHOF打頭陣，獻唱經典K-Pop作品揭開序幕，也展現了K-Pop風靡全球的強大魔力。接著一眾單位陸續登場，獻唱他們的首本名曲，包括：AHOF〈Rendezvous〉、CLOSE YOUR EYES〈Paint Candy〉、MEOVV〈MEOW〉、KiiiKiii〈Dancing Alone〉、Hearts2Hearts〈STYLE〉、NCT WISH〈poppop〉、ENHYPEN〈CRIMINAL LOVE〉、asepa〈Whiplash〉、TWS〈Lucky to be loved〉、BOYNEXTDOOR〈IF I SAY, I LOVE YOU〉、NEXZ〈Simmer〉、NMIXX〈KNOW ABOUT ME〉、ZEROBASEONE〈Lovestick Game〉、IVE〈XOXZ〉及Stray Kids〈CEREMONY〉等，勁歌熱舞連場，全瑒粉絲也看得熱血沸騰。今次2025 TMA也花盡心思，除了每個單位的獨立演出外，AHOF與CLOSE YOUR EYES的期間限定合體勁舞、LEESEO@IVE及KYUJIN@NMIXX以甜美歌聲首度合唱太妍〈To. X〉，以及章昊和Ricky@ZEROBASEONE深情演繹方大同〈特別的人〉，也為整個舞台留下了獨特而難忘的舞台演出。

作為全球矚目國際盛事，TWA今次特別邀請了不同地區的代表參與今次的演出，其中包括盧瀚霆Anson Lo及Desire 4。Anson Lo再度參與韓國音樂盛事，以特別嘉賓身分登上舞台演繹〈Mr. Stranger〉，炸爆舞台，展現超凡實力；而憑劇集《垂涎》而爆紅的Desire 4， 四位成員江衡、黃星、邱鼎杰及李沛恩首度以組合形式作跳唱演出，演繹劇集中的〈Tame Me〉及〈馴服愛欲〉，為現場粉絲帶來極大驚喜。

另一驚喜是在韓國擁有極高知名度的甄子丹，他為今年2025 TMA擔任頒獎嘉賓，頒發TMA Popularity Award，而最終由Stray Kids贏得獎項，從甄子丹手上接過獎項，隊長Bang Chan發表得獎感言時表示：「能夠從殿堂級嘅前輩手上得到獎項，實在十分榮幸，同時亦要多謝全球嘅STAY，實在好難用言語去表達我們嘅喜悅，再次打從心底多謝大家。」Stray Kids昨晚同時獲得「Artist of the Year」、「Record of the Year」及「Honor of the Year」合共4個獎項，成為全晚的大贏家，在領取終極大獎「Honor of the Year」的時候，成員之一的Seungmin說：「俾一個咁大個獎我哋，唔知可以用咩詞語形容，多謝粉絲。」

獲得「Artist of the Year」、「Special Jury Awards」及「Muse of the Year」的asepa，隊中中國成員Ningning答謝粉絲道：「非常感謝大家，也要感謝TMA給我們這個機會，非常感謝大家一直以來對我們音樂的熱愛，還有一直以來跟我們 一路走過來的每一位，非常感謝你們，希望我們以後也可以做出更好的音樂來回饋大家，也希望我們未來的路可以一起走。」同樣奪得3獎，包括「Artist of the Year」、「Icon of the Year」以及由現場觀眾投選的「Today’s Choice」的ENHYPEN，成員之一的HEESEUNG在台上也分享道：「首先多謝幫我哋做音樂嘅工作人員，另外要多謝我哋嘅粉絲ENGENE，只有一句說話要同你哋講：我愛你（以普通話說出）！」一句簡單的「我愛你」，也足令現場粉絲心花怒放呢！

至於較早前的《TMA韓國音樂頒獎典禮——紅地氈盛典》，一眾參與單位盛裝出席，眾人席間更擺出各種可愛甫士，讓現場400名粉絲，以及傳媒友好拍照拍片，場面熱鬧之餘，也讓大家近距離見識到一眾韓國藝人在台下的可愛模樣。

