【 Toast Box 】南洋午餐$48 星洲魚丸叻沙 + 南洋咖啡（27/10-31/10）

Toast Box慶祝20周年，連續四個星期送上【早．午．茶．晚】超值優惠！第二擊送上南洋午餐，只需 $48 就食到星洲魚丸叻沙 + 南洋咖啡／奶茶！香辣椰香叻沙湯底配彈牙魚丸，濃郁惹味，食完即刻滿足～

日期：2025/10/27 - 2025/10/31

地點：Toast Box門市

