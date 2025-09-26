他是戰隊英雄還是貴族化身？揭開龍星涼演藝圈的驚人內幕！

街頭偶遇開啟星夢

龍星涼，1993年3月24日生，山形縣新庄市出生的他，小時候可是足球場上的小霸王，還跟日本女足國手岩渕真奈當過隊友！誰能想到這位運動少年後來會變成螢幕寵兒？

2009年，他在原宿竹下通逛街時被星探看中，手上還捧著矢沢勇人的《成り上がり》，這本書直接點燃他的演藝魂！2010年，他靠《無法坦誠相對》初登場，從此一頭栽進演藝圈，帥氣人生正式啟動！⚽

廣告 廣告

戰隊紅星的熱血時刻

說到龍星涼，粉絲第一個想到的絕對是《獸電戰隊強龍者》！2013年，他化身「強龍紅」桐生大吾，帥氣又熱血的「King」形象讓人看得心跳加速！從電視劇到電影版《劇場版 獸電戰隊強龍者 GABURINCHO OF MUSIC》，

他不僅要耍帥，還得挑戰高難度動作戲，連聲音演出都超有感染力。2023年，他在《國王戰隊帝王者》第32-33集回歸配音，X上的粉絲直接炸鍋：「King一出場，我整個青春都回來了！」😍

挑戰百變角色的演技派

別以為龍星涼只會耍帥！2024年，他在NHK大河劇《致光之君》飾演藤原隆家，貴族氣場開到滿，讓人完全忘了他是那個戰隊硬漢。粉絲在X上直呼：「這貴族也太有氣質了吧！」

他還在《Orange橘色奇蹟》裡演暖男須和弘人，哭戲虐得觀眾一把鼻涕一把淚。導演中島由貴曾在《Natalie.mu》誇他：「龍星的眼神能讓角色瞬間活起來。」這演技，誰看了不喊一聲「神」？😢

社群圈粉的超人氣王

龍星涼不只螢幕上吸睛，社群媒體更是他的粉絲收割機！他的Instagram（@ryo_ryusei）有28.1萬粉絲，時常曬出工作幕後和日常帥照，像是2025年生日貼文，留言區直接被「帥到犯規」刷屏！

官方X帳號（@ryusei_staff）有54.7K粉絲，工作人員會更新最新動態，比如《九龍大眾浪漫》首映的花絮，粉絲直呼：「龍星站在那就是全場焦點！」他的幽默互動超親民，難怪粉絲黏著不放！📸

電影舞台一把抓

龍星涼的演藝版圖廣到不行！電影方面，他從《詐欺遊戲-再生-》的小配角，到《碧藍之海劇場版》的搞笑主角北原伊織，演技進化看得見。2025年，他將在《SHOWTIME 7》和《九龍大眾浪漫》繼續發光，X上粉絲已經開始倒數計時！

舞台劇方面，他在2012年的《OZ‐オズ‐》首挑大梁，青澀模樣被劇評人稱讚「未來可期」。2025年的《昭和から騒ぎ》更是讓人期待他在舞台上的爆發力！🎭

叉子都配得超有梗

你敢信？龍星涼連配音都能玩出花！他在《玩具總動員4》為叉子Forky配音，那逗趣的聲音讓人笑到肚子痛，X上粉絲留言：「這叉子怎麼能這麼可愛！」

他在《強龍者》系列的配音也超圈粉，磁性嗓音讓角色魅力翻倍。誰說帥哥只能靠臉？他這聲音也是寶藏啊！🎙

粉絲與業界的超高評價

龍星涼的粉絲團有多瘋狂？看看X就知道！2024年的《ACMA:GAME 惡魔遊戲》裡，他飾演的上杉潛夜被網友封為「最帥反派」，討論串直接爆！

有粉絲寫道：「龍星涼演壞人都讓人想為他辯護，太強了！」導演佐藤東彌在《The Television》訪談中也說：「龍星的敬業態度讓拍攝現場超順暢。」不管是粉絲還是業界，這位型男的魅力都無人能擋！😎

新作接力不喊累

2024到2025年，龍星涼的行程滿到讓人懷疑他有分身術！他和八木莉可子搭檔的《潛入兄妹 特殊詐欺特命搜查官》燒腦又搞笑，播出後X上CP粉暴增：「這對兄妹我先嗑為敬！」

2025年的《TOKAGE 警視廳特殊犯搜查組》則讓他化身硬派刑警，粉絲已經在期待他的制服look。電影《九龍大眾浪漫》的首映會上，他和導演大森立嗣的搞笑互動被粉絲瘋傳，X上一片「哈哈哈龍星太會了」！🎬

Japhub小編有話說

龍星涼這男人簡直是日本影視圈的萬能鑰匙！從戰隊英雄到大河貴族，再到搞笑叉子，他啥角色都能駕馭，還駕馭得那麼迷人！

不管是熱血少年、深情暖男，還是腹黑反派，這位183公分的型男總能讓人看得目不轉睛。Japhub小編已經準備好繼續追他的新作了！

你呢？快來留言告訴我們，你最愛龍星涼的哪個角色吧！