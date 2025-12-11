Tom & Jerry大電影 玩轉古城／無盡的施嘉莉／浪浪山小妖怪︳電影LOL 今期睇咩戲

入嚟投票：食蝴蝶酥，你最鍾意邊款？
Tom & Jerry大電影 玩轉古城
人氣貓鼠組合即將展開一次全新的穿越時空冒險。故事發生在繁忙的曼哈頓市中心，聰明機智的Jerry對古代文明產生濃厚興趣，Jerry到大都會博物館觀看正在展出的「星辰羅盤」，卻遭到新任博物館保安Tom阻止。一場混亂的貓鼠追逐導致珍貴的羅盤文物摔落在地，釋放出一道刺眼的漩渦，將他們捲入跨越時空的奇異旅程。
無盡的施嘉莉
一位高貴的公主施嘉莉，在親眼目睹父親遭到暗殺後，決心踏上復仇之路。然而她的復仇行動以失敗告終，當她再次醒來時，發現自己身處一個名為「死者之國」的神秘異界。根據傳說，若無法完成對宿敵的復仇，並抵達傳說中的「未曾見過之地」，亡魂將會逐漸被虛無吞噬，最終連自身的存在都會完全消失。為了避免從這個世界徹底湮滅，施嘉莉必須穿越死亡與絕望的邊境，展開一場無止境的復仇之旅。
浪浪山小妖怪
浪浪山的野生小豬妖一心想進大王洞，卻因為一次意外得罪了大王，無奈之下被迫離開浪浪山。然後，小豬妖與同為無名小妖的蛤蟆精、黃鼠狼精和猩猩怪組成了草根仿冒取經團隊，開始了誤打誤撞且荒誕離奇的冒險旅程。當假的取經隊伍遇上假西天，在身份錯位的交鋒與相互揭穿後，小妖怪們不得不面對真實的自己…
產後60天就敢素顏上陣！ 北川景子39歲拿獎拿到手軟！
她在神戶長大，小學二年級遇到阪神大地震，從小就對人心特別敏感，本來目標是當醫生，沒想到高中被星探盯上，直接變SEVENTEEN專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
瑪嘉烈擴建工程疑偽造監測震動證明 林哲玄：建築業爛得不能再爛、層層造假
【Now新聞台】瑪嘉烈醫院擴建工程負責監測工程震動的分判商懷疑呈交偽造證明，醫管局報警跟進，醫療衞生界議員林哲玄指情況並不理想。立法會議員(醫療衞生界)林哲玄：「10年建院計劃都差不多完成，才找到(問題)是不理想，可以揭示出一個很嚴重的問題，我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨。香港的勞工請不到便請黑工，之後糧又不出，又拖欠薪金，加上近日的災情都不無關係。我相信上任之後，所有立法會的會員都會相當緊張，一定要改革。」 #要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。姊妹淘 ・ 19 小時前
大阪旅遊業遭受重創 中日緊張局勢引發大量取消預訂
【彭博】— 隨著東京和北京之間的緊張局勢升級，自11月下旬以來，在大阪市中心經營約80套度假出租房的Denryu Lin眼看著自己的生意不行了。Bloomberg ・ 1 天前
荔枝角公園罕見八色鳥翅膀骨折 無法修復或留港作教育展覽用途
全球僅得 1,500 至 7,000 隻的夏候鳥仙八色鶇月初出沒於荔枝角公園，引來攝影愛好者圍拍。至上周四（4 日），愛護動物協會接獲通報，懷疑有人利用食物誘拍仙八色鶇，遂派員了解，發現牠右側翅膀受傷。至今日(10 日），漁護署派員救走仙八色鶇，並送往嘉道理農場暨植物園檢查及治理。經檢查後發現翼尖骨折，影響遷徙能力，園方會研究合適方案，作教育展覽用途。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
邱澤、許瑋甯4個月大兒子長超帥！ 陳美鳳驚豔「基因好」：真的可以多生幾個
明星夫妻邱澤、許瑋甯結婚4年，已育有1個可愛的兒子，日前才剛盛大補辦婚禮，成為娛樂版面焦點。陳美鳳近日分享跟兩人私下聚會的照片，聊起婚禮仍相當開心，也大讚夫妻倆基因超好，生下長得帥、愛笑又可愛的寶寶：「他們真的可以再多生幾個，一定是超優的爸媽！」姊妹淘 ・ 21 小時前
一路繁花2｜張柏芝認為小朋友人生太順並非好事 育兒觀念獲網民讚好
內地熱播綜藝《一路繁花2》匯聚娛樂圈眾多巨星，除咗來自香港嘅劉嘉玲和張柏芝，更有內地實力演員寧靜及金雞影后何賽飛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
神秘買家開價「三千蚊呎」四出收購宏福苑單位 代理轟「喺居民傷口上灑鹽」｜大行拒絕處理
大埔宏福苑早前發生五級火，至今僅兩星期，受影響居民仍在重整生活之際，區內卻傳出有神秘買家四出尋盤，開出遠低於火災前市價的「撈底價」，惹來前線代理批評，指其做法「極不道德」，形容是「喺居民傷口上灑鹽」。28Hse.com ・ 1 天前
KOL雪兒花火祭風波意外揭與霍哥戀情 網民質疑出軌 親回：已經分開與分居
KOL雪兒日前被指於日本熱海花火祭企起身打燈打卡影響其他人觀賞煙花，更被指「影衰香港人」，掀起風波。除事件本身掀起爭議外，雪兒更意外被爆出與前微辣成員霍哥戀情，甚至爆出雪兒其實早已成婚，因此今次被爆與霍哥同遊外地，親密舉動再陷出軌「派帽」風波，今日（10日）雪兒再於社交平台發文道歉，兼解釋自身感情狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
容天佑迎娶富家女五星級酒店筵開23席 新娘晒巨型龍鳳鈪氣派十足
現年30歲嘅TVB小生容天佑，憑劇集《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」而備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國賭贏了？RISC-V全球晶片市佔率突破25%
最新數據顯示，RISC-V 架構在全球晶片市場佔有率已突破 25%，形成與 ARM、X86 三足鼎立之勢，中國工程院院士倪光南此前的預言或許有望成真。鉅亨網 ・ 1 天前
比亞迪出海遙遙領先 有一個海外國家市佔率超過一半
根據今年1月至11月的數字，比亞迪於中國新能源汽車市場排名第一，市佔率高達27.4%，繼續保持中國最大車廠地位。不過相比一個海外國家的市佔率，上述數字已經算普通，話說比亞迪持續拓展海外市場，在拉美人口第三多的哥倫比亞，市佔率竟然達到52.7%，全國一半註冊量都是比亞迪的電動車Yahoo財經 ・ 3 小時前
加拿曹不識「大」體慘食回力鏢
【Now Sports】阿特蘭大前鋒迪基達拉在周二擊敗車路士一役後，反諷敵軍翼鋒加拿曹賽前的言論。賽前，加拿曹（Alejandro Garnacho）聲稱自己已兩年沒有看過阿特蘭大的比賽，而這番話已徹底激怒這支意甲球隊的球員和球迷，甚至連意大利報章也指責這名阿根廷翼鋒目中無人。最終，阿特蘭大在這場歐聯比賽反勝車路士2:1，奠勝功臣迪基達拉（Charles De Ketelaere）賽後就這樣回應：「加拿曹說他對阿特蘭大了解不多，也許現在他知道我們了！他應該從都柏林奪得歐霸盃冠軍的那一刻起，就了解我們才對。」加拿曹在下半場67分鐘才後備入替，上陣後也沒有太大作為，反觀迪基達拉的數據十分突出，在比賽中貢獻1傳1射，而且完成了3次關鍵傳球，傳球成功率也高達八成七。now.com 體育 ・ 15 小時前
中伏餐廳｜網民批評foodie們熱捧餐廳中伏！標榜前酒店大廚主理 畫碟慶生餐廳
foodie們熱捧餐廳有伏？有網民近日在Threads上出post，投訴一間有很多Foodie和KOL推介，並標榜由前酒店大廚主理的餐廳，除了食物質素一般，店員亦不專業，最重要的是賣點之一的免費畫碟服務居然讓人失望。Yahoo Food ・ 20 小時前
【話題】拋棄疲累失溫女友於零下20度山峰凍死 男友被控過失殺人
來自奧地利的 33 歲的女生 Kerstin Gurtner 在奧地利最高峰格羅斯格洛克納峰 Grossglockner 距離峰頂僅 4,600 公尺時不幸喪生，當時氣溫驟降至攝氏零下 20 度。她的...運動筆記 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！
大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司Medical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
沙比隨時下「馬」：球員拼到最後一口氣
【Now Sports】皇家馬德里主場不敵曼城，教練沙比阿朗素帥位隨時不保，他輸波後感謝球員奮戰到底，不能要求更多。皇馬在這場周三歐聯被曼城反勝2:1，是繼西甲被切爾達所敗後，在主場兩連敗。球隊近8戰僅兩勝，如今在西甲落後宿敵巴塞隆拿4分，而在歐聯跌至第7位，西班牙傳媒廣泛指沙比阿朗素隨時烏紗不保。事實上，當皇馬於周日不敵切爾達後，球會高層已即時召開會議，而今仗被曼城打敗更可能成為沙比保帥戰的最後一根稻草。他賽後並沒怪責球員：「球員拼到最後一口氣，所以我沒有怨言。我為球員的態度感激不已，大家必須繼續前進。」「戰果並非我們所想，必須自我批判……不過繼續努力，相信可度過，因為一切事情總會過去，我深信大家可做到。」沙比續說。今仗建功者洛迪高則說：「這是對我們及他（沙比）而言的艱難時刻。事情不如意……我們想向人們展示，大家與教練團結一致。」now.com 體育 ・ 3 小時前