Tom Holland 拍《蜘蛛俠4》遇意外腦震盪送院 暫時中止拍攝

正在忙於拍攝漫威（Marvel）《蜘蛛俠》系列電影第4部《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man：Brand New Day）的英國演員Tom Holland，日前於片場拍攝時意外受傷，有腦震盪跡象並需要緊急送院接受治療。Tom Holland的父親Dominic Holland已證實消息，並指兒子暫時中止了拍攝工作。

有指Tom Holland於英國時間上周五（19日）在蘇格蘭拍攝動作場面時因意外摔倒以致頭部受傷，出現腦震盪跡象，需要緊急送院治療。同場一名特技女演員亦同樣需要送院接受治療，劇組目前已暫停拍攝。

廣告 廣告

Dominic於參加慈善晚宴時證實Tom因為受傷而需要暫時離開片場一段時間，而Tom當時亦曾出席活動，並與未婚妻兼同片女主角Zendaya Maree Stoermer Coleman合照，後來因身體不適而提早離席。Tom的弟弟Sam於IG表示：「The 3rd Brothers Trust and Tom Holland Posh Pub Quiz on Saturday was a huge success 🙌 via @thebrotherstrust 📸 Tom left early because he wasn’t feeling well. Get well soon. ❤️🍀」Sam提到哥哥因身體不適而需要早退，並希望哥哥能早日康復。

Sam分享了Tom的近照

Sam分享了Tom的近照

Sam分享了Tom的近照

Sam分享了Tom的近照

Sam分享了Tom的近照

Sam分享了Tom的近照