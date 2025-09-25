樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
Tommy Hilfiger官網突發低至4折！張員瑛著用T恤激減至$270、男裝鞋最平$400買到、銀包半價超抵
趁着Tommy Hilfiger官網減價不妨入手幾件試試，當中還包括Blackpink Jisoo和IVE張員瑛聯名系列，過百件產品低至4折，有興趣的朋友即睇內文！
Tommy Hilfiger以經典的美式休閒風格和鮮明品牌標誌成為美國時尚界的代表之一。品牌設計融合了傳統與時尚元素，招牌紅白藍三色展現出簡潔大方又不失活力的氛圍感，無論是運動休閒還是日常上班通勤也能搭配出合適的OOTD。 趁着Tommy Hilfiger官網減價不妨入手幾件試試，當中還包括Blackpink Jisoo和IVE張員瑛聯名系列，過百件產品低至4折，有興趣的朋友即睇內文！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Jisoo、張員瑛、丁海寅加持！聯名系列大賣 最平$270
品牌近年更積極進軍亞洲市場，找來各大人氣韓星包括Blackpink Jisoo、IVE張員瑛以及大勢演員丁海寅合作秋冬系列。聯名系列各有個人特色，如Jisoo主打休閒女人味、張員瑛走90年代紐約風、丁海寅則搖身一變成經典美式型男。這次官網促銷也包括了一些明星同款，女裝牛仔褲、返工外套、休閒上身等低至4折。另外男裝Tshirt和銀包也相當抵買，百搭Tshirt $230起，包色也不心痛。
Gold-Tone Button Slim Jacket (Ft. JISOO)
5折後價：$995；
原價：$1,990
The Sofia Capsule Straight Jeans (Ft. JISOO)
5折後價：$845；
原價：$1,690
Logo Slim T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)
6折後價：$270；
原價：$450
Script Logo Stripe T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)
6折後價：$322；
原價：$460
Paisley College Logo T-Shirt
5折後價：$230；
原價：$460
Hilfiger Monotype Six-Panel Baseball Cap
5折後價：$230；
原價：$460
TH Monogram Leather Bifold Wallet
5折後價：$400；
原價：$800
$833入手Jisoo同款鞋 男裝鞋竟$400就買到！
男女裝鞋在今次特價中最為划算，不少鞋款都低至半價，買來當情侶鞋或日常通勤用也不心痛。男裝Tape Logo Trainers竟只需$400就買到，簡約運動風設計採用輕量化鞋面材料，經典Tape條紋與品牌字母增加時尚感。同時配有舒適的緩衝鞋墊，實用又百搭，非常適合牛仔褲或休閒褲。另外Jisoo同款的Leather TH Monogram Plaque Court Trainers以宮廷風格為靈感，鞋身簡潔大方。品牌標誌性的金屬Monogram圖案雕刻在鞋側，增添一份奢華感，整體設計兼具經典與現代感，非常百搭。
Tape Logo Trainers
5折後價：$400；
原價：$800
Canvas Embossed Logo Trainers
5折後價：$450；
原價：$900
Heritage Suede Trainers
5折後價：$595；
原價：$1,190
Leather Mixed Texture Chunky Trainers
5折後價：$745；
原價：$1,490
Leather TH Monogram Plaque Court Trainers
7折後價：$833；
原價：$1,190
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
Under Armour限時減價3折起！運動室專用緊身褲低至$105/跑步必備波鞋$3XX起
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
夏日爆紅銀色波鞋！推薦7款未來科技感鞋款 5折起入手NIKE Vomero 5/Salomon XT-6防水鞋/芭蕾風格波鞋都有平
其他人也在看
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 43 分鐘前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 23 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 21 小時前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 20 小時前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 天前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
曾經係TVB男一人選嘅王喜，拍過《烈火雄心》、《雷霆第一關》等劇集，後於2011年離巢。近年王喜於英國、台灣等地居住，不時拍片分享生活點滴，但係佢今朝發嘅最新帖文就以《遺言一大版》為題，令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 1 天前
出清比亞迪、加碼三井物產 巴菲特看見什麼危機？
股神巴菲特日前出清中國比亞迪 (002594-CN) 持股，同時提日本三井物產的持股比例超過 10%，這項「賣中買日」的策略轉變，背後隱藏著巴菲特怎樣的投資哲學？鉅亨網 ・ 1 天前
麥家琪high爆登台 貼身裙盡顯身型玲瓏曲線
1993年以17歲之齡參加香港小姐競選嘅麥家琪，因被爆曾於15歲時拍裸照而無緣晉級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄧炳強：將研究風暴期間家長帶子女觀浪是否違法
保安局局長鄧炳強在電台節目表示，超強颱風樺加沙襲港期間，各部門人員不斷處理塌樹等個案，務求清理好道路及盡快恢復交通運輸，相信今早市面已恢復正常，市民可以如常上班上課。AASTOCKS ・ 1 小時前
Windows 10 電腦死期將至！PC 用家是否一定要換機才能升級 Win 11？
Windows 10 的「大限」已經確定為 2025 年 10 月 14 日，之後官方就會停止提供免費安全更新。微軟近月加強宣傳，強調 Windows 11 既安全又擁有 AI Copilot 等「未來功能」。不少香港用家卻在糾結，手上電腦未必符合 Windows 11 嚴格硬件要求，是否被迫「換機」？Yahoo Tech HK ・ 21 小時前