Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Tommy Hilfiger官網突發低至4折！張員瑛著用T恤激減至$270、男裝鞋最平$400買到、銀包半價超抵

Tommy Hilfiger以經典的美式休閒風格和鮮明品牌標誌成為美國時尚界的代表之一。品牌設計融合了傳統與時尚元素，招牌紅白藍三色展現出簡潔大方又不失活力的氛圍感，無論是運動休閒還是日常上班通勤也能搭配出合適的OOTD。 趁着Tommy Hilfiger官網減價不妨入手幾件試試，當中還包括Blackpink Jisoo和IVE張員瑛聯名系列，過百件產品低至4折，有興趣的朋友即睇內文！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

按此查看Tommy Hilfiger Sales

廣告 廣告

Jisoo、張員瑛、丁海寅加持！聯名系列大賣 最平$270

品牌近年更積極進軍亞洲市場，找來各大人氣韓星包括Blackpink Jisoo、IVE張員瑛以及大勢演員丁海寅合作秋冬系列。聯名系列各有個人特色，如Jisoo主打休閒女人味、張員瑛走90年代紐約風、丁海寅則搖身一變成經典美式型男。這次官網促銷也包括了一些明星同款，女裝牛仔褲、返工外套、休閒上身等低至4折。另外男裝Tshirt和銀包也相當抵買，百搭Tshirt $230起，包色也不心痛。

Gold-Tone Button Slim Jacket (Ft. JISOO)

5折後價：$995； 原價：$1,990

SHOP NOW

Gold-Tone Button Slim Jacket (Ft. JISOO)

The Sofia Capsule Straight Jeans (Ft. JISOO)

5折後價：$845； 原價：$1,690

SHOP NOW

The Sofia Capsule Straight Jeans (Ft. JISOO)

Logo Slim T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)

6折後價：$270； 原價：$450

SHOP NOW

Logo Slim T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)

Script Logo Stripe T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)

6折後價：$322； 原價：$460

SHOP NOW

Script Logo Stripe T-Shirt (Ft. JANG WONYOUNG)

Paisley College Logo T-Shirt

5折後價：$230； 原價：$460

SHOP NOW

Paisley College Logo T-Shirt

Hilfiger Monotype Six-Panel Baseball Cap

5折後價：$230； 原價：$460

SHOP NOW

Hilfiger Monotype Six-Panel Baseball Cap

TH Monogram Leather Bifold Wallet

5折後價：$400； 原價：$800

SHOP NOW

TH Monogram Leather Bifold Wallet

$833入手Jisoo同款鞋 男裝鞋竟$400就買到！

男女裝鞋在今次特價中最為划算，不少鞋款都低至半價，買來當情侶鞋或日常通勤用也不心痛。男裝Tape Logo Trainers竟只需$400就買到，簡約運動風設計採用輕量化鞋面材料，經典Tape條紋與品牌字母增加時尚感。同時配有舒適的緩衝鞋墊，實用又百搭，非常適合牛仔褲或休閒褲。另外Jisoo同款的Leather TH Monogram Plaque Court Trainers以宮廷風格為靈感，鞋身簡潔大方。品牌標誌性的金屬Monogram圖案雕刻在鞋側，增添一份奢華感，整體設計兼具經典與現代感，非常百搭。

Tape Logo Trainers

5折後價：$400； 原價：$800

SHOP NOW

Tape Logo Trainers

Canvas Embossed Logo Trainers

5折後價：$450； 原價：$900

SHOP NOW

Canvas Embossed Logo Trainers

Heritage Suede Trainers

5折後價：$595； 原價：$1,190

SHOP NOW

Heritage Suede Trainers

Leather Mixed Texture Chunky Trainers

5折後價：$745； 原價：$1,490

SHOP NOW

Leather Mixed Texture Chunky Trainers

Leather TH Monogram Plaque Court Trainers

7折後價：$833； 原價：$1,190

SHOP NOW

Leather TH Monogram Plaque Court Trainers

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

Under Armour限時減價3折起！運動室專用緊身褲低至$105/跑步必備波鞋$3XX起

Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽

夏日爆紅銀色波鞋！推薦7款未來科技感鞋款 5折起入手NIKE Vomero 5/Salomon XT-6防水鞋/芭蕾風格波鞋都有平