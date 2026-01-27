「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於1月29日23時起播出！播放時間約20分鐘

任天堂宣布將於日本時間2026年1月29日(四)23時起播出「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」。

已告知播放時間約為20分鐘。

已告知播放時間約為20分鐘。

介紹Nintendo Switch軟體「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活」詳細資訊的「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於2026年1月29日(四)23時起播出！

Tomodachi Life 朋友收集夢想生活

本作是一款守護由各種臉部零件組合而成的肖像角色「Mii」們生活的交流遊戲。

可以自由地創造朋友、家人、自己喜歡的偶像等角色，並解決Mii們的小煩惱。

本作是繼前作任天堂3DS軟體「朋友收藏 新生活」後，睽違約13年的新作。

預計在Direct中將公開發售日與新要素等資訊。

「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」除了可在任天堂YouTube官方頻道觀看外，也將在智慧型手機應用程式「Nintendo Today！」中播出。

