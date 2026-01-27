錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於1月29日23時起播出！播放時間約20分鐘
任天堂宣布將於日本時間2026年1月29日(四)23時起播出「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」。
已告知播放時間約為20分鐘。
「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於1月29日23時起播出！
介紹Nintendo Switch軟體「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活」詳細資訊的「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」決定於2026年1月29日(四)23時起播出！
已告知播放時間為約20分鐘。
本作是一款守護由各種臉部零件組合而成的肖像角色「Mii」們生活的交流遊戲。
可以自由地創造朋友、家人、自己喜歡的偶像等角色，並解決Mii們的小煩惱。
本作是繼前作任天堂3DS軟體「朋友收藏 新生活」後，睽違約13年的新作。
預計在Direct中將公開發售日與新要素等資訊。
「Tomodachi Life 朋友收集夢想生活 Direct」除了可在任天堂YouTube官方頻道觀看外，也將在智慧型手機應用程式「Nintendo Today！」中播出。
請開啟通知功能，以最快速度掌握最新資訊！
1月29日（木）23時より「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」を放送します。
Nintendo Switchソフト『トモダチコレクション わくわく生活』のくわしい情報をお届けします。放送時間は約20分です。#トモダチコレクション #NintendoDirectJPhttps://t.co/2wavuF6WM8
— 任天堂株式会社 (@Nintendo) January 26, 2026
