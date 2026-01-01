新年除夕特別交通及運輸安排一文睇晒
BIGBANG T.O.P終於回歸！2026年1月1日個人IG官宣預告推出個人專輯
BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉，於2026年1月1日預告推出個人專輯TOP SPOT - 다중관점 [ANOTHER DIMENSION]，令一眾VIP都非常興奮！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
望天打掛，又被GD瘋狂預告的消息終於來臨！T.O.P於2026年首日就在自己的IG上宣布新專輯即將面世，也表示說自己要回歸樂壇了，一眾BIGBANG粉絲見到都非常開心！
T.O.P以TOP SHOT來拍攝自己在白紙上寫著新專輯的名字，簡單的一條Reel片段，即使連T.O.P的樣子也看不到，但都足夠令T.O.P的粉絲們相當期待他的歸來。
T.O.P今次Solo回歸樂壇，相信VIP們不只期待他的演出，更期待他與BIGBANG兄弟們的合體，許願正如GD在MMA頒獎禮上所說的，希望下次上台是以BIGBANG身份，四子一起拿組合獎！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
其他人也在看
「御用丫鬟」陳思齊自嘲係大齡剩女 求姻緣公開擇偶條件惹熱議
陳思齊2020年參加香港小姐競選入行，加入TVB後參演多套古裝劇，由於多被安排扮演丫鬟及婢女角色，因而成為「御用丫鬟」。2013年，陳思齊約滿TVB離巢，於近年表示自己有年齡焦慮，直言年紀漸大，再冇角色適合自己，決定離開娛樂圈，轉型成音樂治療及香薰按摩師，又擺攤賣雞腳，加入前TVB小生蔡淇俊直播團隊。感情狀況方面，陳思齊感情生活一直空白，曾自嘲係擺到過晒期嘅大齡剩女，又坦言自己想嫁個有錢人，而且越有錢越好。近日，陳思齊於社交平台分享北上拜神求姻緣嘅影片，以及公開擇偶條件；不過，其擇偶條件惹唔少網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
《尋秦記》除夕上映首日票房破千萬 開近千五場破紀錄
電影《尋秦記》於12月31日正式上映，連同午夜場在內，首日港澳合共開出1,481場次，成為香港電影史上開畫首日場次最多的作品。票房方面，影片港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，是香港電影史上首日最高開畫票房冠軍，比起第二位高出超過三百萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 1 天前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
袁嘉敏暴乳真空襲內地騷 自爆遇超噁心經歷
【on.cc東網專訊】性感女星袁嘉敏於2023年年底她移居英國展開新生活，財來自有方的她更經常外遊歎世界，不時拍片分享日常生活。不過去年（2025年）2月，她宣布回流香港，結束短短一年半的移英生活。回流後生活艱難，她近日更不斷返內地接夜場騷，又要靠在付費平台賣相東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 1 天前
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
《阿凡達3》即將於 1 月 1 日上映優先場，到底《阿凡達》的終極篇章有甚麼彩蛋，全新的「灰燼族」又代表甚麼？欣賞電影前齊來認識由導演占士金馬倫精心打造的阿凡達世界吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
Ray Online｜李梓敬20年前助選片段曝光 朋友評論外貌「MK」
時光飛逝，近日新民黨新界東北立法會議員李梓敬畀電視台「回帶」，播返20年前為立法會選舉助選嘅片。李梓敬都大方轉發，仲透露朋友嘅焦點放咗喺佢當年個樣幾「MK」。 李梓敬喺社交平台分享，有電視台近日播放一條回顧片段，講述當時嘅年輕人點樣參與立法會選舉助選工作，其中一個主角就係李梓敬。李梓敬話唔少網民同埋朋友睇到條片之am730 ・ 1 天前
Gin Lee新歌韓流班底壓陣 錄得超快嚇親猛人監製：我為港增光！
日前於樂壇派發的第一張成績表中大豐收的Gin Lee李幸倪，推出全新跳唱作品《ICONIC》，歌曲除了是全新作品，更是Gin出年二月殺入紅館的演唱會主題曲，未開騷已經率先為個唱熱身。這次新歌由韓國Kpop猛人操刀，找來王嘉爾（Jackson Wang）的御用監製Boytoy作曲兼監製，將Gin Lee的舞台爆炸力再推高幾級。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》首映同群姐撞Look 網民跪求開《愛．回家》電影版
【on.cc東網專訊】電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映，大眾主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉都有出席，誓要劍指票房首頂。然而，宣萱衣着硬係令人似曾相識，入面穿藍色恤衫，外加一件橙色冷衫，真係好熟面口。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李龍基「爺孫戀」玩完唔知自己做第三者 拒向王青霞真正老公道歉
【on.cc東網專訊】資深演員李龍基與細36歲未婚妻王青霞（Chris）的「爺孫戀」向來都城中熱話，他一等再等，終於等到Chris出冊，望盡快結婚生仔。可是近閍傳出Chris在佛山已結婚生仔，原來李龍基一直被蒙在鼓裏。李龍基近日接受傳媒訪問時，承認已「爺孫戀」玩東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
2025年娛樂大事｜方大同、大S、許紹雄離世 姜濤墮海 大埔火災藝人送暖
2025年香港人經歷不少傷痛，娛樂圈亦是壞消息居多，多名著名藝人突然離世，包括方大同、大S、許紹雄等，令人婉惜。此外，11月大埔宏福苑發生嚴重火災，全城哀痛，演藝圈亦紛紛出力，籌錢及對災民慰問關心，雪中送炭，希望一起渡過難關。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
存酒人 劇情｜梁雍婷、盧鎮業戲內展開「非法」浪漫愛情故事 戲外拍攝笑料連場 梁雍婷拍吻戲失笑噴到盧鎮業滿面忌廉
《存酒人》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集講述「市井酒吧」因快將結業，所以將多支無人領取的存酒歸還給客人。過程中，意外地發現每支存酒的背後，都有著獨一無二的故事。而在酒吧進行倒數的階段，眾人為這裡帶來令人難以忘懷的燦爛時光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
社群孤單奇幻輪迴怪誕逆襲！ 阿波みなみ飯糰店道歉文？
想像一下，你是個愛Cosplay的寫真偶像，粉絲追蹤快20萬，結果辦握手會卻像開了場空氣派對？Japhub日本集合 ・ 1 天前
守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月30日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《模範的士3》奪年度劇集 李帝勳相隔兩年再捧大獎
【on.cc東網專訊】韓國SBS電視台年度盛事《SBS演技大賞》昨晚（31日）在首爾舉行，男星李帝勳憑話題韓劇《模範的士3》勇奪最高榮譽的大獎，是他繼2023年憑《模範的士2》奪得大獎之後，相隔兩年再捧走大獎，李帝勳表示：「我很想演得再好一些，但愈演就覺得愈難，東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
中大醫院凌晨零時誕首位元旦男嬰 父母：本身就希望是「大B」 公院迎來五名元旦BB
【Now新聞台】中大醫院迎來首名元旦嬰兒，是父母的首胎。而踏入新一年的首半小時，公立醫院亦有5名嬰兒出生。這個男嬰凌晨零時零分搶閘在中大醫院順產出生，重3.2公斤，是何生何太的首胎，作為新手父母，何太會轉做全職媽媽，全力照顧兒子。何太：「很震撼、很激動，我就在流眼淚，這是我最真實的感動，因為我覺得由懷胎到終於看到他，我人生中考得最好的成績表。」何先生：「第一次是很震撼的，可以全程陪著太太，看到整個過程是震撼的。辛苦太太，女性生寶寶真的不簡單。」他們又指，沒料到兒子會較預產期提早出生。何先生：「因為預產期本身是1月3日，之前經常問有小朋友的朋友，可能『大B』入學會較容易，我們都想是『大B』，剛巧就是元旦出世。」何太：「(希望他)做個有愛的人，善良及勇敢的男孩子。」何生何太指，現時仍在考慮兒子的名字，而中大醫院就祝願小朋友身體健康、快高長大。公立醫院方面，在踏入新一年的首半小時共有5名嬰兒出生。廣華醫院其中一名重2.89公斤男嬰在零時零六分出生，較預產期早兩周來到這個世界，胡生胡太本身已有一子一女，因為喜歡小朋友所以生三個，加上照顧哥哥的經驗，希望孻仔快樂成長就足夠。胡太：「因為哥哥現在六歲，正在讀一年級，學業本身想抓緊點，希望他學好點，但其實這樣逼小朋友不是太好，放鬆些、放開些這樣。」至於聯合醫院、東區醫院以及屯門醫院，亦分別有一名元旦BB出生。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 小時前
陳意涵做書迷有閱讀原則 為小朋友準備兒童書櫃
【on.cc東網專訊】不少人也喜愛一書在手，用作休閒娛樂或增進知識，但隨着時代進步，電子書近年逐漸開始流行，主打方便只需下載書本文檔，又不用費心找地方擺放書籍。台灣女星陳意涵亦是書迷一名，她日前於社交網拍片向大家介紹家中書櫃，坦言實體也有其魅力，因此時至今天仍是東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前