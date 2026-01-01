BIGBANG T.O.P終於回歸！2026年1月1日個人IG官宣預告推出個人專輯

BIGBANG成員T.O.P崔勝鉉，於2026年1月1日預告推出個人專輯TOP SPOT - 다중관점 [ANOTHER DIMENSION]，令一眾VIP都非常興奮！

望天打掛，又被GD瘋狂預告的消息終於來臨！T.O.P於2026年首日就在自己的IG上宣布新專輯即將面世，也表示說自己要回歸樂壇了，一眾BIGBANG粉絲見到都非常開心！

（IG@ttt）

（IG@ttt）

T.O.P以TOP SHOT來拍攝自己在白紙上寫著新專輯的名字，簡單的一條Reel片段，即使連T.O.P的樣子也看不到，但都足夠令T.O.P的粉絲們相當期待他的歸來。

T.O.P今次Solo回歸樂壇，相信VIP們不只期待他的演出，更期待他與BIGBANG兄弟們的合體，許願正如GD在MMA頒獎禮上所說的，希望下次上台是以BIGBANG身份，四子一起拿組合獎！

T.O.P事隔11年首談退出BIGBANG原因，由男團魅力「低音炮」到被轟演技：我一個人承受指責已經足夠

