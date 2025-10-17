超限量登場！Topps x Labubu 正式推出聯名交易卡系列

重點摘要

Fanatics Collectibles 推出首個 Topps x Labubu 交易卡系列，Labubu 以 Topps Chrome 格式首次亮相。

卡面採用創作者 Kasing Lung 的原作，作為「THE MONSTERS」10 週年慶典的一部分。

這套極具收藏價值的系列加入超限量簽名卡（每位角色僅 22 張），並將於 10 月 20 日於 Topps 平台開啟預售。

來自「THE MONSTERS」系列、享譽全球的 Labubu 正式進軍體育收藏領域。Fanatics Collectibles 推出首個 Topps x Labubu 交易卡聯乘，將這個充滿奇想的世界觀轉化為備受推崇的 Topps Chrome 形式。這次把當代流行文化與傳統收藏體系相接，稱得上是一個重要的文化節點。

廣告 廣告

今次系列名為「2025 Topps The Monsters Chrome 10th Anniversary」，以此慶祝這群深受喜愛的角色誕生 10 週年。卡面藝術直接取材自創作者 Kasing Lung，呼應周年世界巡迴的特別藝術裝置，將由上海率先登場並陸續在全球亮相。每張卡都把這份全球性的慶祝轉化為可觸及、可收藏的實體卡片。

此番上架為資深藏家帶來強烈的追逐體驗。每盒含 5 張 Chrome 卡，並保證 1 張平行卡。藏家可追逐「Speckle Refractors」、10 週年「logofractors」及多款按序號區分的彩色平行版本；對忠實藏家而言，亦設超限量簽名卡，每位角色僅 22 張。此獨家產品將於 10 月 20 日（星期一）於網上及 Topps 於中國的天貓店舖開啟預售。

