TORRAS 推出 Nintendo Switch 2 專用玻璃保護貼「GlassGo Ultra」！免對位設計，任何人都能輕鬆貼上

TORRAS 已正式開賣 Nintendo Switch 2 專用螢幕保護玻璃貼「GlassGo Ultra」。

產品隨附專用的自動貼附導引框，無需進行位置對準，任何人都能輕鬆完成貼膜。

TORRAS 推出「Nintendo Switch 2」專用玻璃保護貼「GlassGo Ultra」！

「Nintendo Switch 2」專用玻璃保護貼「GlassGo Ultra」

導入全球累計銷量達 9,600 萬片的 TORRAS 智慧型手機保護貼最新技術，所打造的 Nintendo Switch 2 專用螢幕保護玻璃貼「GlassGo Ultra」。

即使是不擅長貼膜的人，只要將專用導引框拉出，即可防止灰塵混入與位置偏移，人人都能輕鬆貼好。

廣告 廣告

通過約 2.3 公尺跌落測試

採用 TORRAS 獨家的高強度玻璃，擁有凌駕一般玻璃保護貼的「9H+」硬度，並通過約 2.3 公尺跌落測試（TORRAS 調查）。

可確實保護螢幕免於衝擊與尖銳物品造成的刮傷。

採用無色透明的抗藍光成分

透過 TORRAS 獨家的無色透明抗藍光成分，有效抑制有害藍光。

高透光設計可減少螢幕泛黃，在維持 Nintendo Switch 2 色彩鮮豔畫面的同時，即使長時間遊玩也不易造成眼睛疲勞。

另有特殊的防指紋加工，不易沾附指紋與皮脂，即使髒了也只需輕輕擦拭即可保持清潔。

只要套上螢幕後拉出即可完成貼附

隨附專用的自動貼附導引框，只需套在螢幕上並拉出，即可完成貼膜。

從除塵到貼附可一次完成，無需直接接觸保護貼，就算是不擅長貼膜的人，也能輕鬆達成零氣泡、零偏移的完美貼合。

本產品建議售價為 3,480 日圓（含稅）。

至 2026 年 2 月 2 日（一）為止，可享 15％ OFF 的優惠價格購買。

詳情請參閱「GlassGo Ultra Switch2 用 保護貼」產品頁面。