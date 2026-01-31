八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
TORRAS 推出 Nintendo Switch 2 專用玻璃保護貼「GlassGo Ultra」！免對位設計，任何人都能輕鬆貼上
TORRAS 已正式開賣 Nintendo Switch 2 專用螢幕保護玻璃貼「GlassGo Ultra」。
產品隨附專用的自動貼附導引框，無需進行位置對準，任何人都能輕鬆完成貼膜。
TORRAS 推出「Nintendo Switch 2」專用玻璃保護貼「GlassGo Ultra」！
導入全球累計銷量達 9,600 萬片的 TORRAS 智慧型手機保護貼最新技術，所打造的 Nintendo Switch 2 專用螢幕保護玻璃貼「GlassGo Ultra」。
即使是不擅長貼膜的人，只要將專用導引框拉出，即可防止灰塵混入與位置偏移，人人都能輕鬆貼好。
採用 TORRAS 獨家的高強度玻璃，擁有凌駕一般玻璃保護貼的「9H+」硬度，並通過約 2.3 公尺跌落測試（TORRAS 調查）。
可確實保護螢幕免於衝擊與尖銳物品造成的刮傷。
透過 TORRAS 獨家的無色透明抗藍光成分，有效抑制有害藍光。
高透光設計可減少螢幕泛黃，在維持 Nintendo Switch 2 色彩鮮豔畫面的同時，即使長時間遊玩也不易造成眼睛疲勞。
另有特殊的防指紋加工，不易沾附指紋與皮脂，即使髒了也只需輕輕擦拭即可保持清潔。
隨附專用的自動貼附導引框，只需套在螢幕上並拉出，即可完成貼膜。
從除塵到貼附可一次完成，無需直接接觸保護貼，就算是不擅長貼膜的人，也能輕鬆達成零氣泡、零偏移的完美貼合。
本產品建議售價為 3,480 日圓（含稅）。
至 2026 年 2 月 2 日（一）為止，可享 15％ OFF 的優惠價格購買。
詳情請參閱「GlassGo Ultra Switch2 用 保護貼」產品頁面。
Switch 2専用ガラスフィルムGlassGo Ultra
Just One Pullで、迷わず一回できれいに貼れる。
高透過クリアガラスにより、鮮明さはそのまま、
目の疲れだけを軽減。
毎日のプレイに、「守る品質」を。
気になる方は、ぜひ⬇️https://t.co/MMCZLXcr11#TORRAS #Switch2 pic.twitter.com/IDnRSbQ2L7
— TORRAS_JP (@TORRAS_JP) December 30, 2025
