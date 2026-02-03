Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

Tory Burch突發激減低至45折！$1XXX買大容量返工袋、半價買idle宋雨琦同款、皇牌Ella Tote bag只需$1,673！

臨近新年，又是採購新裝的好時機，各大時裝網站都輪番進行不同品牌的優惠，實在令人眼花撩亂。最近美國輕奢品牌Tory Burch於Farfetch突發激減，最低折至45折，由OL返工常用的大容量Tote bag、明星同款小廢包甚至多個皇牌系列如Ella、Fleming、Kira系列都有折。是次減價袋款多達二百多款，超多選擇，Tory Burch fans還是一直心思思想入手的朋友趕急把握這次機會吧！

即睇Tory Burch大減價

款式實用又百搭 連明星也愛用

Tory Burch作為一個充滿活力的美國時尚品牌，自2004年成立以來一直以其獨特的設計風格和創新精神而聞名。品牌風格融合了大膽的色彩、圖案和典雅的美式風情，展現出低調奢華的格調，深受一眾明星名人的青睞，如Blake Lively、Kendall Jenner、Selena Gomez、少女時代允兒、idle宋雨琦等。Tory Burch每一款包包都經過精心雕琢，注重實用性與時尚感的完美平衡，選用高質量的材料，巧妙地運用經典圖案如品牌標誌性的雙T，創造出獨具一格的視覺效果。此外，品牌設計中常融入傳統與現代的碰撞，使每個單品既具有經典魅力，又不乏時尚前衛感。

激減低至45折 半價買idle雨琦同款 返工必入手Tote bag

是次減價包款超過200多款，不少皇牌系列如人氣長青款式Ella Tote Bag以45折就能買到；代言人雨琦愛用的Kira mini bag也減至$3,451；多款實用基本款Tote bag都有優惠，最平不用二千元就能入手。這次精選的袋款無論是在外觀還是功能上都展現了高質實用的設計理念，讓女性在任何場合配搭任何造型都能輕鬆展現時尚品味。如果喜歡鮮艷顏色的也有不少選擇，如花卉圖案的Tote bag、青色Bucket bag、豹紋Eleanor shoulder bag等。

Small Ella tote bag

45折後價︰$1,673｜ 原價︰$3,976

SHOP NOW

Small Ella tote bag

Tory tote bag

45折後價︰$1,989｜ 原價︰$4,644

SHOP NOW

Tory tote bag

Fleming Hobo bag

45折後價︰$4,661｜ 原價︰$9,467

SHOP NOW

Fleming Hobo bag

large Mercer tote bag

5折後價︰$5,865｜ 原價︰$11,730

SHOP NOW

large Mercer tote bag

Perry tote bag

5折後價︰$2,729｜ 原價︰$5,458

SHOP NOW

Perry tote bag

Fleming crossbody bag

5折後價︰$2,847｜ 原價︰$5,695

SHOP NOW

Fleming crossbody bag

Kira mini bag

5折後價︰$7,725｜ 原價︰$3,451

SHOP NOW

Kira mini bag

T Monogram Balloon tote bag

55折後價︰$3,633｜ 原價︰$7,108

SHOP NOW

T Monogram Balloon tote bag

Textured bucket bag

6折後價︰$3,702｜ 原價︰$6,266

SHOP NOW

Textured bucket bag

