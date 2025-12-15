Towngas獲「最佳潔淨能源企業大獎」 「走煤」擁抱綠色能源 師傅識破騙案護長者

紮根香港逾160年的香港中華煤氣有限公司（Towngas），憑藉推動能源轉型及減碳工作的實績，榮獲「Yahoo香港最佳品牌大獎 2025：最佳潔淨能源企業大獎」。作為香港首間公用事業機構，Towngas由19世紀點亮港島的500盞煤氣街燈起步，發展至今日覆蓋全港逾200萬戶的龐大網絡。面對世界減碳大潮流，Towngas在「海陸空」三方面佈局，聚焦綠色能源發展。

由街燈到入屋 60年代已停止用煤

Towngas於1862年成立，發展軌跡與香港的城市脈搏同步。早於上世紀60年代，公司已全面停止用煤，改為更潔淨的生產原料，於 70 年代及千禧年後分別引入石腦油及天然氣作生產原料。為配合政府新市鎮發展，Towngas自1976年開始為公共屋邨供氣，解決市民的生活所需。時至今日，長達3,700公里的地下管網連繫着港九新界，不僅是能源輸送的動脈，更是無數家庭煮飯沖涼的保障之源。

Towngas與市民生活息息相關。

兼顧環保與民生 廿年為客慳200億

在推動綠色能源的同時，Towngas同時做到為客戶節省能源費用，並積極關顧社群：

燃料成本節省： 自1999年起率先引入堆填區生物沼氣作生產原料，既減少溫室氣體排放，亦直接降低用戶的燃料附加費。

長期鎖定氣價： 公司與供應商簽訂天然氣長期協議，將氣價鎖定在相當於油價每桶25美元的水平。自2006年引入天然氣至今，已累計為全港用戶節省超過200億港元燃料費。

關顧弱勢社群： 每年為長者、殘疾人士及低收入家庭提供煤氣優惠計劃，以2024年為例，受惠戶數逾4萬，涉及金額達3,600萬元。

Towngas貼心守護每一刻，讓生活充滿溫暖與安心。

善用現有基建 創全球氫能先例

針對香港稠密的城市環境，Towngas善用現有基建設施，設計出一套獨特的氫能方案，免卻大規模基建帶來的滋擾：

燃氣管網抽氫： 利用遍布全港的煤氣管網，透過「變壓吸附技術」在終端直接提取純度逾99.97%的氫氣。此舉無須額外鋪設管道或安排路面運氫，解決了安全與成本難題。

氫能多元應用： 提取的氫氣可應用於車輛加氫站，或透過氫燃料電池為電動車充電樁供電；公司亦已研發「氫能發電機」取代建築工地的柴油發電機，既靜音又減排、改善生活環境質素。

本地綠氫生產： 在將軍澳堆填區利用生物沼氣轉化為「綠氫」，這將是香港首個本地綠氫生產項目，實現轉廢為能。

員工多行一步 助獨居婆婆嚇退騙徒

Towngass積極創新，近年為多區長者安裝具備遙距熄火功能的智能控制器，把科技融入人文關懷。此外，Towngas重視「以人為本」，成立26年的「煤氣溫馨義工隊」服務時數已逾100萬小時。而且對社區的關懷，亦體現在員工的日常工作。

維修技術員蕭偉豪在一次上門檢查時，機警識破針對獨居婆婆的電話騙案。當時騙徒訛稱婆婆兒子被捕，急需擔保費，蕭偉豪見狀即接過電話，冷靜地以「我是他兒子」回應，成功嚇退騙徒，保住了婆婆的積蓄。這種將客戶視為家人的精神，正是品牌百多年來建立信任的基石。

展望2050 確立海陸空藍圖

Towngas已制定明確目標，致力於2050年或之前實現碳中和，致力推動「海陸空」綠色佈局：

「海」： 自行研發技術，用廢棄輪胎和農林廢物生產綠色甲醇，作為船舶的低碳燃料。並響應政府《綠色船用燃料加注行動綱領》，擴大綠色甲醇產能，協助香港發展為綠色航運中心。

「陸」： 推動工地氫能應用、氫能巴士和重型車輛，協助建築及運輸業減碳。

「空」： 旗下EcoCeres（怡斯萊）已是全球領先的可持續航空燃料（SAF）供應商，將透過擴建馬來西亞廠房提升產能，支援全球航空業綠色轉型。

內地方面，Towngas已落實128個零碳智慧工業園區項目，提供「光伏+儲能+售電」一站式服務，持續深化可再生能源發展。