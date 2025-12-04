Toyota專為小朋友設計「自駕電動車」！小朋友自己「揸車返學」，圓潤造型還有AI夥伴一起「駕駛」

Toyota 在最近的 Japan Mobility Show，展出概念車「Kids Mobi」，這款圓滾滾泡泡形自駕電動車專為小朋友設計，讓孩子獨自從家出發到到學校！

官方圖片

「Kids Mobi」外型如可愛卡通角色，配LED「眼睛」與「耳朵」感測器，內建 AI 夥伴「UX Friend」聊天玩遊戲，確保旅程安全又有趣。無需成人陪同，孩子可參與「駕駛」互動，培養獨立感及自主移動與思考的經驗。車子尺寸小巧，單人座，高 130cm 以下兒童適用。

官方圖片

官方圖片

官方圖片

「Kids Mobi」現階段仍在概念車階段，Toyota 尚未公布量產計畫，但在本屆 Japan Mobility Show 一亮相就引爆全場，大小朋友排隊拍照、鑽進泡泡艙體驗，是討論度最高、最會吸睛的作品之一！

