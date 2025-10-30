TP-Link 在美面臨禁售風險，傳多個政府機構已完成評估支持商務部出台禁令

華盛頓郵報從包括前國防官員在內的多個消息來源處獲悉，多個美國政府機構已表態支持商務部禁止 TP-Link 在美銷售產品。其理由不意外依然是潛在的國家安全風險，據稱今夏國土安全部、司法部和國防部等機構已完成了相關的跨部門評估，而針對 TP-Link 的調查至少自 2025 年以來就一直在進行。

為避免被封殺，其實 TP-Link 的美國業務早在 2022 年便從中國的 TP-Link Technologies 分拆為獨立實體。新的 TP-Link Systems 完全在美獨立營運，總部設在加州爾灣，研發與管理均由美國團隊掌控，並強調「不受中國情報系統指揮」。但這顯然不足以說服美國政府，今年早些時候前網路安全官員 Rob Joyse 在國會作證時強調 TP-Link 在美國市場的佔有率已達到 60% 左右，如此暢銷就很難不被重點「關照」了。（但 TP-Link 聲稱份額只有 36%）

不過，中美首腦在南韓會晤後，兩邊出現了暫時休戰的跡象，這對 TP-Link 來說算一個潛在的好消息吧。

