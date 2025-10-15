TP-Link 越級挑戰 Wi-Fi 8，預告未來 Wi-Fi 追求「超高可靠性」

Wi-Fi 7 路由器方興未艾，網絡設備巨頭 TP-Link 已將目光投向未來，於 2025 年 10 月 13 日發稿宣布成功完成了首個 Wi-Fi 8（技術標準為 802.11bn）原型設備的連接測試，為下一代無線網絡技術寫下重要的里程碑。這次測試的重點並非追求極速，而是強調「超高可靠性」（Ultra High Reliability, UHR），旨在解決現今網絡普遍存在的穩定性問題。

Wi-Fi 8 的核心：穩定性遠超速度

儘管 Wi-Fi 7 才剛進入市場，但 TP-Link 這次與業界夥伴合作的測試，成功驗證了 Wi-Fi 8 的信標（beacon）訊號及數據傳輸能力，證明了技術的可行性。與過去幾代 Wi-Fi 升級專注於提升峰值速度不同，Wi-Fi 8 的核心理念是「穩定」。

根據 IEEE 的目標，Wi-Fi 8 旨在達成以下改進：

• 弱信號環境下吞吐量提升至少 25%：即使你身處家中訊號死角，也能享受更快的網速。

• 大多數用戶的延遲降低 25%：打機、視像會議的反應更即時，減少卡頓。

• 設備移動時的掉包率減少 25%：當你在家中走動時，訊號切換將更無縫，不易斷線。

Wi-Fi 8 將繼續使用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 頻段，最高頻寬是與 Wi-Fi 7 等同的 320MHz，峰值速度 46Gbps，但透過更佳的訊號管理和資源分配技術，如增強長距離（ELR）和分佈式資源單元（DRU），它能在真實世界的複雜環境中提供更可靠的連接。

未來應用場景廣泛

Wi-Fi 8 的「超高可靠性」使其不僅適用於家庭，更對以下領域帶來革命性影響：

• 高密度公共場所：在體育館、機場或大型商場等人多擠迫的地方，Wi-Fi 8 能有效處理大量設備同時連接的需求，解決以往網絡「塞車」的問題。

• 企業與工業應用：工廠的自動化機械人、醫院的實時監控系統，以及物流中心的無人車，都需要極低延遲和極高穩定性的網絡連接。Wi-Fi 8 的特性使其能媲美有線網絡的可靠度，支持關鍵任務的無線化。

• 未來科技：對於需要持續、穩定數據流的 XR（擴展實境）、人工智能（AI）系統和物聯網設備，Wi-Fi 8 將提供堅實的網絡基礎，推動這些技術的普及。

雖然 IEEE 預計要到 2028 年才會完全敲定 Wi-Fi 8 的最終標準，但 TP-Link 預期，相關的消費級產品可能會在此之前就提前面世。這次的成功測試，預示著一個無論身在何處、無論多少設備，都能享受流暢網絡的新時代即將來臨。

