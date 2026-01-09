焦點

食物中毒如何向餐廳追究？一文整理黃金 72 小時應做事項

TP-Link Wi-Fi 8 CES 現場實試？新一代 WiFi 要有「超高可靠性」｜CES 2026

Wi-Fi 8 升級了什麼？：從「快」進化到「穩」

Eric Chan
Eric Chan
TP-Link Wi-Fi 8 CES 現場露真身！新一代 WiFi 要有「超高可靠性」｜CES 2026
TP-Link Wi-Fi 8 CES 現場露真身！新一代 WiFi 要有「超高可靠性」｜CES 2026

當 Wi-Fi 7 還在普及之路時，去年成功完成全球首例 Wi-Fi 8 連線測試的 TP-Link 就把器材從實驗室帶到 CES 2026 國際消費電子展上，展示了 Wi-Fi 8（802.11bn） 的實機連線演示，把「極致穩定連線」帶到大家眼前。

Wi-Fi 8 的 「超高可靠性」

過去幾代 Wi-Fi 規格（如 Wi-Fi 6 及 Wi-Fi 7）主要聚焦於提升頻寬與物理傳輸速率。然而，隨著智慧家居裝置激增以及 8K 串流、XR 應用普及，用家最常遇到的痛點不再是速度不足，而是訊號干擾、延遲波動及多裝置搶線，因此新一代的 Wi-Fi 就要追求「超高可靠性」（Ultra-High Reliability, UHR），以解決有關痛點。

核心技術亮點：智慧管理與協作

雖然 Wi-Fi 8 沿用了 Wi-Fi 7 的 2.4 GHz、5 GHz 與 6 GHz 頻段，但其內在邏輯經歷了重大優化：

多 AP 協同技術 (Multi-AP Coordination)：針對香港常見的 Mesh Wi-Fi 環境，Wi-Fi 8 強化了多部路由器之間的溝通，能主動協調波束與功率，減少彼此間的頻譜干擾。

優化延遲穩定性：大幅降低了數據包在傳輸過程中的抖動（Jitter），這對於遠端醫療、雲端遊戲及即時 AI 運算等對時間敏感的應用至關重要。

動態資源分配：系統能更精準地根據不同裝置的需求（如智能燈泡 vs 8K 影音投影）分配頻譜資源，避免因單一高流量裝置導致全屋網絡癱瘓。

TP-Link CES 2026 震撼發表： Wi-Fi 8 技術亮相，首款語音 AI 助手 Aireal 同步登場

