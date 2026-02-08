【TPG2026】廣泛推出各款控制器的「HORI」與高性能SSD見長的「SanDisk」攤位報導

於2026年1月29日(四)至2月1日(日)舉辦的「2026台北國際電玩展(以下簡稱台北電玩展2026)」

本次，將為大家報導推出各式設計控制器的「HORI」以及以高性能SSD為核心持續擴展的「SanDisk」兩個攤位！

報導說到控制器就想到的「HORI」！

報導「HORI」攤位！

抵達「HORI」攤位！

許多控制器

展示了許多堪稱「HORI」代名詞的控制器。

Nintendo Switch 2對應控制器

也有Nintendo Switch 2對應的控制器。

顏色款式豐富，很有挑選的價值。

寶可夢合作產品

也推出了許多寶可夢合作產品。

HORI PAD TURBO for Nintendo Switch 2 幽靈派對

以耿鬼與謎擬Ｑ為設計的控制器「HORI PAD TURBO for Nintendo Switch 2 幽靈派對」

透明骨架設計

也展示了實物。

帶有透明骨架的本體很符合幽靈風格，真可愛呢！

「卡盒 24張收納 for Nintendo Switch 2 幽靈派對」

卡盒也是透明骨架設計。

「HORI PAD TURBO for Nintendo Switch 2 毛茸茸伊布」

也展示了毛茸茸伊布的控制器！

淡雅柔和的設計實在是太可愛了。

也有卡比合作產品

除了寶可夢，也推出了卡比合作產品。

「星之卡比 無線HORI PAD TURBO for Nintendo Switch 2 卡比＆瓦豆魯迪」

卡比與瓦豆魯迪開心跳舞的可愛設計。

產品詳細資訊請參閱「HORI」官方網站。

報導以SSD掀起創新的「SanDisk」！

也報導「SanDisk」攤位！

接著來看看「SanDisk」攤位！

現場聚集了許多人，氣氛熱烈！

發現美麗的SanDisk Lady！

由SanDisk Lady為我們引導介紹！

SSD展示

有展示SanDisk強項的SSD！

賽車遊戲區

設有可以玩賽車遊戲的區域！

據說包含此區域在內，若能在6個遊戲區域中完成3個以上的區域挑戰，即可參加抽獎活動。

頭獎是「SanDisk Extreme Portable SSD 1TB」，是個相當大方的活動！

此外，舞台上還進行了○×問答等活動，是個能讓廣泛人群享受樂趣的攤位。

以上，是台北電玩展2026「HORI」與「SanDisk」攤位的報導！

© HORI CO., LTD.

© 2026 Sandisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

