Travis Japan、Juice=Juice颱風下輪流襲港

【on.cc東網專訊】現正舉行第2次世界巡迴演唱會《Travis Japan World Tour 2025 VIIsual》的日本男團Travis Japan(TJ)，昨日(7日)完成一連兩場的台北演唱會後，明日(9日)將移師亞洲博覽館Runway11開騷。原定今日(8日)才抵港的7位成員，在強烈熱帶風暴塔巴襲港下，提早於昨晚深夜平安抵達香港。

另一方面，日本女團Morning娘師妹組合Juice=Juice亦於昨日3號風波下抵港，假新蒲崗PORTAL舉行香港演唱會，吸引大批粉絲風雨下捧場，而演唱會亦於8號風波改掛前順利結束。

