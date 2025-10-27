Trio AI簽三方MOU釋放中國人工智能優勢 攜手北大臨港科創中心辦滬港星AI大賽

緊扣政策發展 AI作槳賦能創新應用出海

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 亞洲領先人工智能基礎設施服務供應商 — Trio AI Limited（下稱「Trio AI」，「本公司」）於9月19日在新加坡舉辦之北京大學校友會「2025北京大學全球金融論壇（新加坡）」上，與上海臨港北京大學國際科技創新中心（「北大臨港科創中心」）及智道元生（上海）技術有限公司（「智道元生」）共同簽署三方戰略合作框架協議（「MOU」），擬於未來兩年通過青年大賽和社區活動，共同放大中國人工智能（「AI」）人才、技術和基礎設施優勢，為AI應用出海創新項目賦能。



人工智能是引領新一輪科技革命和產業變革的強大引擎。隨着中國政府已實施「人工智能+」行動，加快培育新質生產力；香港行政長官亦於日前公佈的《2025年施政報告》中多次強調AI的戰略地位，提出強化科研、資金、數據和應用等多方面優勢，致力推動AI作為香港未來發展的核心產業，促進AI在各行業廣泛深度融合，實現「AI產業化、產業AI化」，足證人工智能正引領國家及特區發展邁向新動能時代。



三方強強聯手加速AI商業化落地



Trio AI作為立足於香港、聯通國際市場的亞洲領先的 AI 基礎設施服務供應商，正積極發揮擁有之安全、先進且具規模的千卡級算力平台等AI基礎設施服務優勢，致力通過強化本地科技應用、提供安全、穩定、具成本效益的 AI 基礎設施、支援 AI 模型全流程應用及靈活的商業模式，助力香港地區、中國及沿線國家共享AI紅利。有見及此，本公司與北大臨港科創中心及智道元生締結三方戰略合作，全力支持香港與內地AI大賽的協同發展，搭建企業與人才高效對接的橋樑，以加速AI創新解決方案的商業化落地。



本次MOU簽訂儀式在備受矚目的「2025北京大學全球金融論壇（新加坡）」上舉行，該論壇作為中國頂尖學府北京大學之校友會的高端交流平台，匯聚來自金融及科技創新界別的傑出北京大學校友、專家學者及行業領袖。於簽訂儀式上，本公司行政總裁鍾偉强博士與北大臨港科創中心執行主任王宇先生、智道元生創始人曹紀鵬先生隆重簽訂戰略合作框架協議，並在重磅與會嘉賓的共同見證下，正式宣佈啟動戰略合作，充分展現產學研的深度融合及三方合作的高起點。



兩年合作中港星杜拜四地轉化落地



根據戰略合作框架協議，三方合作將為期兩年，屆時將發揮各自專長及資源優勢，計劃共同建設包括但不限於香港、新加坡和杜拜在內的核心城市節點，通過青年大賽和社區活動，吸引政府科技和產業界支持，目標成為連接「中國AI技術生態」和「全球AI+應用」的關鍵橋樑，其中：



專注科技創新服務的社會服務機構（民辦非企業單位）— 北大臨港科創中心 ：將深度推動「燕緣科創生態」的國際化建設，並通過多項燕緣品牌化賽事活動和人才社區，為科技成果轉化最早一公里提供全方位、高價值和國際化服務，深度賦能北京大學及更多開放領域相關科技成果在全球範圍成功轉化；

主導研發AI應用開發工具平台Agentour和國際AI應用生態社區Synnovator的人工智能科技公司— 智道元生 ：已與北大臨港科創中心聯合設立合資公司以運營「燕緣國際科創大賽」和「燕緣青年AI+國際競賽」；

亞洲領先人工智能基礎設施服務供應商—Trio AI Limited：本公司將作為青年AI+國際競賽的核心戰略合作夥伴，提供以香港和新加坡等地的AI算力基礎設施和教育科創生態資源，包括高校、產業園區、AI應用企業等，支持上述品牌活動和AI技術平台的國際化發展，推動中國人工智能人才和技術生態在「一帶一路」為主的國際市場推廣和落地。

根據暫擬的賽事推進計劃， 於香港地區組織的大賽 將設立定制專屬賽道，鼓勵AI開發者聚焦解決商業贊助商及頭部企業的現存難題，同時為企業方提供人才對接及項目落地機會，預計將於2025年底籌組商務夥伴，並於2026年上半年完成賽事，及後提供最長連續6個月的算力支持優秀團隊持續孵化和轉化；本公司將作為戰略合作夥伴，負責在香港及新加坡大賽的營銷和推廣，包括招募海外參賽團隊及儲備香港大賽種子；本公司行政總裁鍾偉强博士將擔任北大臨港科創中心的「AI國際化顧問」，共同運營相關資源和算力基礎設施投資方，將現有青年AI+創業大賽模式拓展至更多城市，屆時本公司之算力服務將獲優先使用；此外，比賽亦將特設 「滬港 AI 跨境模式」 ，聯通上海臨港及香港提供跨境算力基礎設施，專門服務於AI跨境黑客松比賽，並鼓勵兩地的競賽團隊使用跨境算力基礎設施進行應用開發，以便於打通全球開源大模型和全球互聯網數據，試驗驗證跨境算力基礎設施。



Trio AI Limited行政總裁鍾偉强博士表示：「我們非常榮幸能夠藉北京大學校友會之高端交流平台上，與兩家頂尖機構—北大臨港科創中心及智道元生達成戰略合作框架協議。這是公司前瞻佈局人工智能領域、深化產業資源協同的重要里程碑。本公司將依託自身領先的算力服務，為參賽的優秀團隊提供從技術支撐到商業化落地的全方位支持，推動構建『技術賦能+科創孵化』的雙輪驅動體系。是次合作進一步強化本公司在人工智能基礎設施領域的服務能力，並有望助力中國人工智能人才和技術生態在國際市場中大放異彩。展望未來，我們將積極攜手合作夥伴深化在科技創新與人才培養等方面的探索，並將共同為人工智能行業高質量發展注入持續動能。」



有關Trio AI Limited

Trio AI為香港人工智能基礎設施服務供應商，專注以企業高性能GPU算力私有化部署解決方案為核心，為亞洲及全球客戶和項目提供可靠、穩定和經濟高效的AI基礎設施服務，旨在推動香港發展成為國際創科中心。其業務亦涵蓋數據處理、模型優化與定製化AI解決方案等增值服務，助力企業高效部署及實施先進的AI應用。同時，Trio AI亦為香港領先算力中心CAL的獨家戰略合作夥伴，其擁有龐大的非美國生產GPU算力集群，能夠因應不同公營和半政府機構或企業的算力需求或人工智能大模型運算需求提供訂制化算力私有化部署支援方案。





有關上海臨港北京大學國際科技創新中心

上海臨港北京大學國際科技創新中心是由北京大學和中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區共同支持建設的「科技創新型平台」，是專注科技創新服務的社會服務機構（民辦非企業單位）。圍繞北京大學科技成果轉化需求，依託北京大學的創新優勢和人才資源，通過「概念驗證+深度孵化+精準投資+生態賦能」業務模式，努力建設成具有國際影響力的一流科技創新平台。其主要負責的「燕緣科創生態」，由北京大學科技開發部和北京大學校友會共同發起。





有關智道元生（上海）技术有限公司

智道元生（上海）技術有限公司是上海市臨港新片區首批「撥投聯動」支持項目中唯一人工智能科技公司。其主導研發AI應用開發工具平台Agentour和國際AI應用生態社區Synnovator。







