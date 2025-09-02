Trip.com優惠碼 2025年9月優惠! Trip香港Promo Code/機票優惠碼/酒店折扣/信用卡優惠

各位旅遊愛好者，準備好迎接一場省錢又精彩的旅程了嗎？我們為您獨家整理了香港 Trip.com 最新、最齊全的優惠碼合集！無論是尋找超值的酒店Promo Codes、令人心動的機票折扣碼，還是豐富多彩的當地玩樂體驗門票優惠，以及各式各樣的信用卡優惠，都能在這裡找到。我們的目標是讓您以最「抵」的價錢，輕鬆規劃無憂無慮的本地或海外行程。別再猶豫了，這些限時優惠等著您來搶，立即點擊領取您的專屬 Trip.com 優惠碼，開啟夢想之旅吧！

【限量領取 先到先得❗❗】Trip.com 新用戶註冊優惠至多 8%折扣🔥

👉 App内search【TripHK2025】酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠，即睇優惠合集

👉 App内search【TripHK2025】酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%，即睇優惠合集

Trip.com 精選民宿限時優惠 🥰 高達 HK$200 😎

這項令人興奮的 Trip.com 精選民宿優惠，讓您在探索異地文化的同時，也能享受實質的折扣。只需簡單領取優惠碼，並在七日內完成預訂，即可輕鬆節省高達 HK$200！快把握機會，為您的旅程增添一份獨特的住宿體驗。

訂單消費滿 HK$1,000 或以上可節省 HK$60

訂單消費滿 HK$2,000 或以上可節省 HK$120

訂單消費滿 HK$3,000 或以上可節省 HK$200

👉【App内search【TripHK2025】精選民宿優惠: 預訂指定民宿，享高達 HK$200 優惠，即睇優惠合集

Trip.com 優惠代碼一覽

Trip.com 優惠碼 優惠活動 目的地 期限 TRIPCAR8 新用戶首次租車最高享 8%優惠 全球 2025/06/30

*點選複製優惠代碼，在付款頁輸入即可輕鬆享優惠 💴

🔥 熱門優惠活動一覽

目的地 優惠活動 日韓台泰 機場交通、酒店連住、租車、遊輪各類優惠合集 全球 新加坡航空限時優惠 帶您探索夢想目的地 全球 亞洲航空全線 9 折起；菲律賓航空全線 7 折起 新西蘭 新西蘭航空每日1班直航來回香港及新西蘭 布魯塞爾 國泰航空每週四直飛布魯塞爾 港澳 港澳酒店半價起，搶最新演唱會飛 中國內地 每週二搶內地機票+酒店優惠代碼高達HK$500 全球 新開幕酒店低至八折 亞洲 打工仔必睇，一齊實現 Work-Fly Balance 亞洲 亞洲各大熱門旅行目的地機票酒店當地體驗一日遊 香港、澳門、大灣區 自助餐+餐飲美食優惠 內地 內地遊精選優惠機票、酒店、門票、火車票 全球 香港航空飛悅精彩 大阪 2025 大阪世博會門票 日韓台泰 大灣區航空日韓台泰機票優惠 內地 內地熱門城市機票、酒店、高鐵、當地體驗優惠 全球 超值機票優惠 台灣 酒店、門票、體驗優惠買一送一起 全球 景點門票體驗買一送一起 台灣 一站式台灣旅遊快閃優惠 全球 長線遊優惠，英美澳加及更多目的地 全球 Trip.com 推出學生專屬機票禮遇，享受多種機票優惠禮遇！ 美國 荷里活環球影城 60 週年紀念活動，門票限時買一送一 日/韓/台/泰 旅遊優惠活動來襲，多種日韓台泰機票、酒店、玩樂優惠 全球 阿聯酋航空精選香港飛往各熱門旅行目的地優惠機票

想趁週末來一趟說走就走的輕旅行？Trip.com 為您準備了獨家週末快閃酒店優惠！只要預訂香港或澳門的精選酒店，並選擇週五、週六連續入住兩晚，即可立即享有高達 HK$95 的超值折扣。讓您輕鬆享受短暫而美好的港澳假期，無需等到長假也能盡情放鬆！

使用 AlipayHK 支付，讓您的旅程更添優惠！預訂酒店時，單筆消費滿指定金額即可享 HK$100 的即時折扣；而購買景點門票或當地體驗活動，消費滿 HK$80，更能立即扣減 HK$40。輕鬆一掃，即享雙重優惠，讓您的旅行預算更充裕！

Mastercard 用戶專享福利！凡於 Trip.com 預訂酒店，單筆消費金額達到 HK$2,000，即可立即享有 HK$100 的專屬折扣。讓您的每一次酒店預訂都能享受 Mastercard 帶來的額外驚喜，輕鬆省下更多旅費。

Citi Mastercard 持卡人注意！現在使用您的 Citi Mastercard 預訂酒店，無論是短期住宿還是特殊需求，都能享有獨家優惠。此外，購買各類景點門票或當地體驗活動，更能直接減免 HK$40。讓您的旅程規劃更靈活，輕鬆體驗更多樂趣！

酒店半價起 | 搶最新演唱會飛

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

港澳酒店半價起 搶最新演唱會飛

渴望探索中國的壯麗風光和文化底蘊嗎？現在正是時候！Trip.com 為您帶來暢遊中國主要城市的超「筍」折扣機票和酒店住宿優惠。無論是時尚大都會上海、歷史悠久的北京、活力四射的廣州，還是山城魅力重慶，您都能發掘到一系列「抵玩」的旅遊套票。立即使用我們的機票和酒店優惠碼，讓您的中國之旅更加經濟實惠，盡情享受每一刻的精彩！

我們為計劃內地旅遊的您，準備了一份誠意滿滿的專享優惠禮包！內地機票消費滿 HK$2,000 起，最高可減 HK$150；預訂酒店連續入住三晚，即可享 5% 的額外折扣；所有門票和當地體驗活動均可享有 94 折優惠。此外，新用戶首次預訂高鐵票，更能獲得獨家 95 折優惠。一站式滿足您的所有內地旅行需求，讓您的旅程省心又省錢！

告別機場交通的煩惱！Trip.com 推出內地機場接送服務 92 折優惠，讓您的旅程從抵達的那一刻起就順暢無憂。更棒的是，這項優惠沒有折扣金額上限，讓您盡情享受 5% 的超值回饋。如果您前往北京、上海、廣州或成都，更能享有獨家 88 折的機場接送服務。輕鬆預訂，舒適抵達，讓您的內地之行更加完美！

內地深度遊優惠

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

內地深度遊機票酒店門票高鐵優惠

探索香港、澳門及大灣區的無限美食誘惑！Trip.com 為您搜羅了包羅萬象的餐飲美食優惠，從精緻的美食套餐、豐盛的自助餐放題，到悠閒的下午茶、特色小食、甜品，甚至當地伴手禮，應有盡有。無論您是想品嚐地道風味，還是享受奢華盛宴，都能找到心儀的選擇，讓您的味蕾在旅途中盡情狂歡！

大灣區餐飲優惠

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

大灣區餐飲美食優惠

每逢週二 10AM 搶內地機票+酒店半價套票

錦江酒店假期快閃內地減高達 18%

內地快閃

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

內地快閃 機票+酒店優惠高達HK$500

Trip.com 北上內地 | 內地深度遊半價起

經常往返內地的您，千萬別錯過這項超值福利！

現在透過 Trip.com 預訂更多內地機票，即可享有令人驚喜的雙倍獎賞！這意味著您不僅能賺取豐厚的 Trip Coins，還能同步累積飛行里數，享受雙重回贈的極致優惠。無論您是從香港出發前往內地各大熱門城市，都能讓您的每一次飛行都價值倍增！

提前規劃或延長住宿，都能讓您省更多！我們的酒店優惠包括令人難以置信的早鳥預訂和連住優惠，折扣力度低至半價！此外，作為我們的機票或高鐵客戶，您將尊享高達 25% 的酒店住宿專屬優惠。更令人興奮的是，預訂北京、上海、杭州等熱門城市的酒店，還能額外賺取 5% 的 Trip Coins 回贈，讓您的每次住宿都物超所值！

內地熱門城市酒店限時優惠，河南酒店減高達 HK$300

上海、北京、杭州等地玩樂門票優惠

租車自駕，盡情探索，享 92 折租車優惠

內地深度遊

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

內地深度遊

Trip.com 隆重推出「北上食玩買指南」優惠活動，為您的內地之旅提供最全面的省錢攻略！我們每週都會為您精選多個北上熱門城市的獨家優惠，包括深圳、珠海、廣州、東莞、中山等，涵蓋了當地熱門酒店住宿、便捷的高鐵票、舒適的直通巴士服務，以及豐富多彩的當地玩樂體驗。更令人興奮的是，還有一系列專屬的信用卡優惠和優惠代碼等著您來領取，讓您的北上之旅從頭到腳都充滿驚喜和實惠！

HK$1 買高鐵券包；46折高鐵快閃券包，一單回本

7.7-8.31 香港、深圳、廣州、珠海酒店買三送一

無論是短期度假還是長期商旅，我們的酒店優惠都能讓您省更多！享受酒店連住優惠，輕鬆減免 5%，最高可節省 HK$95。此外，我們還推出了針對深圳、廣州、珠海、香港及澳門等熱門目的地的酒店限時折扣，優惠層出不窮，讓您在這些熱門城市輕鬆找到性價比最高的住宿選擇！

善用您的信用卡，讓旅程更實惠！我們為 Citi Mastercard® 卡、Mastercard® 卡用戶帶來獨家優惠代碼，涵蓋酒店預訂、高鐵票購買以及豐富的當地體驗活動。特別值得一提的是，Mastercard® 用戶還能享有澳門專屬優惠，讓您在享受便捷支付的同時，輕鬆解鎖更多旅行折扣！

北上食玩買指南

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

北上食玩買攻略！

Trip.com 亞洲優惠 | 探索熱門亞洲旅遊之選

往返香港國際機場，再也不用擔心交通費昂貴！Trip.com 為您帶來香港機場快綫電子車票限時優惠，折扣低至 67 折起，絕對是全港最划算的選擇！輕鬆預訂電子車票，讓您的機場交通既便捷又經濟，為旅程省下更多預算。

無論您是尋找舒適的酒店住宿，還是想體驗獨特的民宿風情，我們都有豐富的優惠供您選擇！酒店連住三晚，最高可享 HK$110 的減免；或是選擇酒店連住優惠 5% 折扣，最高可減 HK$95。此外，預訂指定特色民宿，更能獲得高達 HK$200 的折扣。多重酒店優惠，滿足您不同的住宿需求，讓您的旅程更加完美。

想衝出香港，探索亞洲的精彩嗎？現在就是最佳時機！香港航空、香港快運和亞洲航空正聯手推出限時機票優惠，精選航線覆蓋亞洲各大熱門目的地。無論是日本的櫻花、韓國的潮流、泰國的陽光，還是台灣的美食，都能以超值價格輕鬆飛抵。這些優惠稍縱即逝，立即鎖定您的夢想目的地，搶購特價機票吧！

讓您的旅程更自由、更便捷！Trip.com 提供租車服務 92 折優惠，讓您輕鬆自駕探索目的地，而且此優惠沒有折扣金額上限，讓您省下更多。同時，我們的機場接送服務也享有 95 折優惠，同樣沒有金額上限，確保您從機場到酒店，或從酒店到機場都能享受舒適且經濟的專車服務。全程無憂，盡情享受您的旅程！

夢想中的豪華郵輪之旅，現在觸手可及！Trip.com 為您帶來郵輪專屬優惠：單筆訂單滿 HK$6,999 即可立即減免 HK$299；若您的郵輪之旅更奢華，消費滿 HK$9,999，更能享受到高達 HK$699 的折扣。讓您以更優惠的價格，登上豪華郵輪，享受海上風光，體驗頂級服務，開啟一段難忘的海洋探索之旅！

熱門亞洲旅遊之選

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

日韓台泰優惠合集

萬眾期待的 2025 年大阪世博會即將盛大登場！作為官方合作夥伴，Trip.com 為您提供多種世博會門票選擇，包括尊貴的開幕儀式門票、暢遊前半期的限定門票、超值的單日早鳥票，以及讓您盡情體驗的夏季通行證。這不僅僅是門票優惠，我們還為您準備了更多前往大阪的機票、酒店和豐富的當地體驗優惠，讓您輕鬆規劃一趟完美的世博之旅！

日本大阪世博會

2025 大阪世博會門票

準備好展開一場說走就走的台灣冒險之旅了嗎？Trip.com 為您帶來「一站式台灣快閃優惠」！我們每月更新酒店限定優惠，讓您以超值價格入住心儀的酒店；更有令人驚喜的超值機票，以及精選溫泉、親子等主題酒店供您選擇。此外，還有眾多「激抵」的台灣當地景點門票和特色體驗活動等著您。別再猶豫了，立即預訂，讓 Trip.com 助您輕鬆開啟這趟充滿驚喜的台灣探索之旅！

今期限定！精選酒店低至 41 折

香港飛台北、高雄、台中超值機票

深度探索台灣，從選擇合適的住宿開始！Trip.com 為您搜羅了台灣各熱門城市的精選酒店，折扣力度驚人，低至 4 折起！無論您是想體驗日式溫泉的療癒、享受三溫暖的放鬆、沉浸於 Spa 的寧靜，還是尋找適合全家大小的親子友善酒店，我們都有豐富的台灣精選主題酒店限時優惠，讓您的住宿體驗更加多元與獨特。

交通優惠、玩樂門票等一站式優惠

台灣快閃優惠

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

開啟台灣冒險之旅

Trip.com 攜手 Alipay HK，為您帶來熱情洋溢的「夏日唞唞企劃」，讓您盡情「玩爆亞洲」！這場夏日盛宴匯聚了多重令人心動的優惠，包括專屬的 Mastercard 優惠、讓您省更多的酒店連住優惠、便捷的租車優惠、貼心的機場接送優惠，以及奢華的遊輪優惠。所有精彩優惠都已為您準備就緒，立即點擊查看，規劃您的完美夏日亞洲之旅！

使用 AlipayHK 支付，讓您的每一次旅行消費都變得更划算！現在，預訂機票滿 HK$1,000 即可享有 HK$100 的即時折扣；酒店訂單滿 HK$1,000 同樣立減 HK$100。此外，無論是高鐵票還是景點門票/當地體驗，只要消費滿 HK$80，即可立即減免 HK$40。這些專屬的 AlipayHK 優惠，讓您在旅行的各個環節都能輕鬆省錢！

香港直飛韓國滿 HK$450 可減 HK$100

酒店/高鐵客戶專享：訂酒店高達 25% 住宿優惠

夏日亞洲遊

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

Trip.com x AlipayHK 同你玩爆亞洲

各位港人旅遊達人，您最愛的熱門目的地優惠來襲啦！無論是時尚購物天堂日本、韓流文化中心韓國、美食寶島台灣，還是陽光普照的泰國，Trip.com 都為您準備了全方位的旅遊優惠。從超值機票、精選酒店折扣，到精彩的玩樂門票、便捷的租車服務，甚至舒適的輪船體驗，所有優惠都已「齊上架」，讓您輕鬆規劃一趟完美的日韓台泰之旅！

掌握最新優惠代碼，讓您的機票預訂更省錢！現在，Mastercard® 卡以及更高級別的 Mastercard® World / World Elite 卡持卡人，可享專屬的機票優惠。這些獨家優惠代碼將助您輕鬆鎖定超值機票，讓您的每一次飛行都更加經濟實惠。立即查看並領取，別讓省錢的機會溜走！

飛往您夢寐以求的熱門目的地，並享受更多尊榮禮遇！Trip.com 精選機票優惠不僅讓您輕鬆抵達，會員還能免費享用機場貴賓室，為您的候機時光增添舒適與便利。更棒的是，每次預訂機票，您都能賺取雙重獎賞：豐厚的 Trip Coins 和累積飛行里數，讓您的每一次飛行都價值倍增，為下一次旅程積累更多資本！

預訂泰國酒店賺 5% Trip Coins 與更多額外獎賞

機票/高鐵客戶專享熱門目的地酒店優惠高達 25%

日韓台泰

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

日韓台泰旅遊必選優惠

無論是遙遠的歐美大陸，還是神秘的中東國度，Trip.com 都為您帶來飛往全球各地的機票優惠！現在預訂機票，您將享有令人驚喜的雙倍獎賞，讓您輕鬆賺取 Trip Coins 和飛行里數雙重回贈。這些優惠航線涵蓋英國、美國、澳洲、加拿大、沙特阿拉伯等熱門目的地，以及更多等待您探索的秘境。立即規劃您的國際之旅，讓每次飛行都充滿回報！

您的信用卡是旅行省錢的最佳利器！Citi Mastercard® 卡、Mastercard® World / World Elite 卡持卡人，現在可享專屬的信用卡優惠，涵蓋機票、酒店預訂以及豐富的當地體驗活動。無論您是計劃一次短途旅行，還是跨國探險，這些優惠都能助您輕鬆省錢，讓您的旅程更加精彩！

我們為您精心挑選了全球熱門目的地的優質酒店，確保您的住宿體驗舒適滿意。更重要的是，Trip.com 提供業界領先的 24 小時客戶服務，無論您身處何地，遇到任何問題，只需透過 In-app 對話，平均 30 秒內即可獲得我們專業團隊的全球支援。選擇 Trip.com，讓您的旅程全程無憂，安心享受每一次住宿！

想體驗浪漫的歐洲火車之旅嗎？Trip.com 為您帶來專屬歐鐵優惠！透過 Trip.com App 預訂歐洲火車票，即可享有 5% 的獨家折扣。此外，歐洲火車新用戶還有專屬的優惠代碼等著您，讓您的首次歐鐵體驗更加經濟實惠。立即下載 App，規劃您的歐洲鐵道冒險！

租車優惠：租車、機場接駁減高達 12%

長線遊優惠 英美澳加及更多目的地

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

長線遊優惠

Trip.com 買一送一 | 荷里活環球影城門票買一送一

環球影城迷們，尖叫吧！為慶祝荷里活環球影城 60 週年，我們特別推出限時門票買一送一的超值優惠！如果您購買二日票，第二日更是完全免費，讓您有充裕的時間探索影城的每一個角落，盡情享受魔法與電影的魅力。這絕對是您造訪環球影城的最佳時機，別錯過這千載難逢的機會！

荷里活環球影城門票買一送一

荷里活環球影城門票買一送一

準備好讓您的下一次旅程充滿奢華與舒適了嗎？立即透過 Trip.com 以優惠票價預訂您的夢想旅程！搭乘屢獲殊榮的新加坡航空，經由世界級的樟宜機場中轉，輕鬆飛往東南亞的熱情海島、澳洲的廣闊天地、馬爾代夫的碧海藍天，以及更多令人心馳神往的目的地。我們助您輕鬆開啟一趟無縫銜接的精彩旅程！

新加坡航空以其卓越的服務享譽全球，從您登機的那一刻起，便能體驗到無微不至的關懷。更令人驚喜的是，新航提供免費的機上 Wi-Fi，讓您在萬米高空也能保持連線，讓旅程更加充實愉快。而作為您的中轉站，樟宜機場本身就是一個目的地！這個獲獎無數的世界級機場，不僅提供多元化的餐飲選擇和精品購物體驗，還有豐富的娛樂設施，讓您的轉機時光也能成為旅程中的一大亮點。

新加坡航空

推廣日期：由即日起至2025年11月30日

新加坡航空限時優惠 帶您探索夢想目的地

羅熱門航空公司特價機票，用至抵價錢開心暢遊世界！

亞洲航空為您帶來全線 9 折起的超值優惠，讓您以更經濟的價格探索亞洲！除了機票折扣，您還能享有行李與機上餐點 10% 的額外折扣。特別是飛往東南亞的航線，更有獨家 50% 的選座優惠券等著您！請注意，這些專屬優惠僅限於 Trip.com App 內使用，立即下載 App，把握這些難得的機會，輕鬆規劃您的亞洲之旅！

菲律賓航空全線 7 折起、一口價機票 HK$388

超值機票優惠合集

Trip.com 限時機票優惠

渴望探索純淨的紐西蘭嗎？新西蘭航空提供每日一班香港直飛紐西蘭的航班，讓您的旅程更加便捷。早班機抵達奧克蘭，讓您有充裕的時間輕鬆轉接至紐西蘭境內多達 20 個內陸航點，包括南島的基督城、風光旖旎的皇后鎮，以及歷史悠久的但尼丁等。無論您的目的地是哪裡，新西蘭航空都能帶您輕鬆抵達！

從您踏上新西蘭航空客機的那一刻起，您就能感受到無與倫比的優質服務。我們致力於提供最舒適的飛行體驗，讓您的旅程愉快順暢。更棒的是，全程您都能享用免費的機上 Wi-Fi，讓您在高空也能保持連線，無論是工作、娛樂或與親友分享旅程，都能輕鬆實現！

新西蘭航空引以為傲的全球首創「經濟艙空中梳化 Skycouch」，徹底顛覆您的經濟艙體驗！只需簡單地將獨創的腳踏板升起，普通經濟艙的三人座位就能瞬間變身為一個寬敞舒適的私密梳化空間，讓您和家人朋友在長途飛行中也能躺下休息，享受前所未有的舒適與放鬆。

選擇新西蘭航空的豪華公務艙，體驗無與倫比的奢華飛行。我們提供寬敞舒適的全平躺床位，配備柔軟的床墊、舒適的枕頭和溫暖的棉被，讓您在萬米高空也能享受如同在家般的極致舒適與放鬆，精力充沛地迎接下一段旅程。

新西蘭航空的豪華經濟艙，為您提供超越標準經濟艙的舒適體驗。在這裡，您將享有更寬敞的座椅、可靈活調節的頭靠枕、充足的腿部空間，以及更大的儲物空間。加上貼心的可傾斜座椅設計，讓您在長途飛行中也能找到最舒適的姿勢，享受更加愉悅的旅程。

利用信用卡優惠，讓您的機票預訂更划算！使用 Mastercard 預訂機票，消費滿 HK$2,000 即可立減 HK$100。如果您持有 Citi Mastercard，更可享獨家優惠：機票消費滿 HK$1,800 即可立減 HK$180。這些專屬的信用卡優惠，讓您輕鬆省錢，飛往世界各地！

新西蘭航空 即享優惠價格

推廣日期：由即日起至2025年9月30日

新西蘭航空 每天一班帶您開展奇異之旅

Trip.com 機票優惠 | 國泰航空每週四直飛布魯塞爾

好消息！國泰航空宣布將於 2025 年 8 月恢復香港直飛布魯塞爾的航班，每週四班，為您的歐洲之旅帶來更多便利。無論您是計劃直達比利時首都布魯塞爾，還是希望經由布魯塞爾機場輕鬆轉機前往其他歐洲城市，這條航線都將是您的理想選擇，讓您的歐洲探索之旅更加順暢無阻。

這條全新的布魯塞爾航線將由國泰航空最先進的空中巴士 A350 客機執飛，為您提供無與倫比的舒適飛行體驗。A350 以其寬敞的客艙、更安靜的環境和優化的艙壓系統而聞名，讓您在長途飛行中也能感到輕鬆愜意，享受每一刻的空中時光。

把握這些信用卡優惠，讓您的機票費用更低！使用 Mastercard 預訂機票，滿 HK$2,000 即可享受 HK$100 的即時折扣。若您是 Citi Mastercard 持卡人，更有專屬禮遇：機票消費滿 HK$1,800 即可立減 HK$180。這些優惠讓您在規劃旅程時，輕鬆省下一筆可觀的費用！

國泰航空 直飛感受歐洲風采

推廣日期：由即日起至2025年10月31日

每週四直飛布魯塞爾

Trip.com 機票優惠 | 香港航空 飛悅精彩

香港航空致力為旅客提供最安全、可靠的飛行體驗。

香港航空飛悉尼限時優惠💥直飛連稅 HK$3,508 起

別忘了使用我們的信用卡優惠代碼，為您的機票預訂額外省錢！憑 Mastercard 預訂機票，消費滿 HK$2,000 即可獲得 HK$100 的折扣。而 Citi Mastercard 用戶則享有更優厚的禮遇，機票消費滿 HK$1,800 即可減免 HK$180。記得在結帳時輸入相應的優惠代碼，輕鬆享受這些專屬折扣！

香港航空

推廣日期：由即日起至2025年12月31日

香港航空 飛悅精彩

Trip.com 機票優惠 | 大灣區航空 機票限時優惠 日韓台泰多個熱門航點

作為 Trip.com 會員，您將尊享大灣區航空的獨家優惠票價，為您的出行提供更多靈活選擇，確保每一次旅程都充滿愉悅！大灣區航空正積極拓展其航線網絡，未來亞洲飛行航點將增至 10 個以上，覆蓋更廣泛的目的地。無論是節日探親，還是與親朋好友一同出遊，立即預訂，讓您輕鬆享受便捷又實惠的飛行體驗！

大灣區航空 機票限時優惠 日韓台泰多個熱門航點

推廣日期：即日至2025年12月31日

大灣區航空優惠票價

好消息！從 2025 年 4 月起，我們將新增往來香港及美國達拉斯的航線，為您的美洲之旅開啟新的大門。這條新航線不僅方便您直飛達拉斯，更重要的是，它將成為您轉機前往中南美洲其他城市的理想門戶，讓您的遠程旅程更加順暢便捷。

國泰航空直飛達拉斯

開啟你的美國之旅

Trip.com 專屬學生機票禮遇

各位學生朋友們，Trip.com 為您帶來專屬的機票禮遇啦！我們特別推出了學生機票優惠，只需透過電子郵件或 ISIC（國際學生證）完成簡單認證，即可解鎖多種獨家機票折扣。請注意，驗證過程需在 Trip.com App 內完成，所以請務必先下載我們的 App，讓您以最優惠的價格，輕鬆開啟下一段學習或探索之旅！

完成驗證後，享機票優惠代碼 HK$30

透過我們的學生專屬禮遇，您將能與超過 40 間合作航空公司共同享受福利！這意味著您在購買機票時，最高可獲得驚人的 85 折學生優惠。無論是寒暑假返鄉，還是計畫交換學生，這項優惠都能為您省下大筆旅費，讓您的學生時代充滿更多精彩的飛行記憶！

部份航線的學生機票包括更多託運行李限額

驗證後，Trip.com 將優先為您推薦學生優惠航班及價格

Trip.com 專屬學生機票禮遇

享專屬學生禮遇（使用 Trip.com App 打開）

想買到超划算的平機票？Trip.com 絕對是您的最佳選擇！我們不僅為您精選了各式特價機票，更慷慨奉上多種信用卡優惠代碼，讓您在原有折扣基礎上再享優惠。別再猶豫了，這些限時優惠機票稍縱即逝，立即動手預訂，開啟您的夢想旅程！

機票限時優惠

Trip.com 超值機票優惠！

精彩的「Trip Shop」會員商品兌換活動即將登場！從 2024 年 12 月 20 日上午 10:00（香港時間）開始，所有 Trip.com 會員都可透過 Trip.com App 進入「Trip Shop」活動頁面，使用您累積的 Trip Coins 兌換一系列精選會員商品。請注意，本次活動的商品數量有限，採取先到先得的原則，所以請務必把握時間，搶先兌換心儀的禮品！

Tote Bag 手提袋 （限量 50 個）

杜邦紙斜孭袋（限量 42 個）

Puffy電腦袋 （限量 50 個）

Puffy 小型雲朵隨身袋（限量 100 個）

拼色輕便索繩袋（限量 50 個）

快乾摺疊購物袋 （限量 50 個）

化妝品／洗漱收納袋（限量 98 個）

Trip.com 行李牌（限量 100 個）

Trip.Shop 旅行好物伴你踏遍世界

本次「Trip Shop」會員商品兌換活動將於 2024 年 12 月 20 日上午 10:00（香港時間）正式啟動。請務必準時上線，因為所有商品均採先到先得制，數量有限，錯過可惜！

Trip.com 旅行好物

準備好迎接每週的「Happy Friday」驚喜了嗎？從 1 月 3 日起，每逢星期五，Trip.com 都將推出精選熱門門票和體驗活動的瘋狂搶購優惠！無論是刺激的遊樂園、靜謐的博物館，還是獨特的文化體驗，都有機會享受到「買一送一」或「半價起」的超值折扣。設定鬧鐘，準時開搶，讓您的週末充滿樂趣！

1 月 10 日 - 香港迪士尼樂園

1 月 17 日 - 東京華納兄弟哈利波特影城

1 月 24 日 - 愛寶樂園

熱門景點買一送一

激搶人氣景點優惠！

令人期待已久的 Trip.com 「Weekly Super Sale」活動再次與您見面！本次超級促銷為您帶來前所未有的「飛機+酒店」套票優惠，折扣力度驚人，價格低至 50% Off！這是您規劃夢想旅程、享受超值假期的絕佳機會，趕快行動，鎖定您的心儀目的地吧！

每週快閃 旅遊優惠

在 Trip.com 訂購機票，您將享受多重獎賞，讓每一次飛行都更有價值！不僅可以同時賺取寶貴的飛行里數和 Trip Coins，實現雙重回饋。更棒的是，每月的 27 號是我們的會員日，當天預訂機票，您將賺取高達 3% 的 Trip Coins 回贈，讓您的會員福利最大化！

買機票 即上 Trip.com

在 Trip.com 預訂酒店，讓您全程無憂，享受真正的安心保證！我們承諾「最低價格保證」，確保您以最優惠的價格訂到心儀的酒店。此外，我們提供免費的 24/7 In-app 客服對話支援，無論您身處何地，遇到任何問題，我們的專業團隊都將為您「保駕護航」，確保您的住宿體驗順暢愉快。

訂酒店，即上 Trip.com

搭乘高鐵往返內地，現在變得前所未有的便捷！透過 Trip.com，您只需短短 3 分鐘即可輕鬆完成購票流程，告別清晨前往西九龍站排隊購票的煩惱。我們不僅為您提供了詳盡的訂票懶人包，更有獨家訂票優惠：使用中銀信用卡預訂香港高鐵票滿 HK$400 即可減 HK$40；Mastercard 卡用戶滿 HK$500 則可減 HK$25。此外，我們還為您準備了更多內地酒店和玩樂推介，讓您的旅程從購票到體驗都充滿驚喜！

Trip.com 優惠碼：香港高鐵優惠購票

訂購香港高鐵票

分享旅遊樂趣，還能賺取豐厚獎勵！立即邀請您的好友加入 Trip.com 會員，當他們透過您的專屬連結註冊並完成首筆合資格訂單後，您即可賺取價值 HK$100 的 Trip Coins！這項福利最高可讓您累積高達 HK$1,000 的 Trip Coins。更棒的是，您的好友使用您的連結註冊後，也能立即獲得 HK$80 的酒店優惠代碼，讓雙方都能盡享旅行的實惠！

Trip.com 優惠碼：邀請好友成為 Trip.com 會員獲佣金活動

立即點擊查看！

Trip.com 酒店優惠 | 新酒店開幕優惠低至八折

走在潮流尖端，搶先體驗全球新開幕的頂級酒店！現在預訂，即可享有低至八折的獨家優惠。無論您是嚮往日本的精緻和風、馬爾代夫的碧海藍天，還是卡塔爾的奢華體驗，這些令人期待的新酒店都等著您來挑選。此外，我們也為您帶來全球各大熱門目的地的酒店優惠，折扣低至 85 折，讓您的每次住宿都充滿新鮮感與超值體驗！

新開幕酒店優惠

推廣日期：2025年6月16日至2026年12月31日

新開幕酒店優惠低至八折

📢即訂即住爆房推介，低至半價🎊

Trip.com 優惠碼：香港酒店訂房活動

推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日

立即點擊預定！

Trip.com X Mastercard 卡優惠專區

Mastercard 卡 優惠活動 Mastercard World 或 Mastercard World Elite 預訂機票酒店可享高達 HK$425 優惠 DBS Mastercard® 預訂機票酒店高鐵可享高達 HK$ 400 優惠 Mastercard 領取 Mastercard 優惠代碼，機票、酒店、高鐵勁減 HK$225

滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡持卡人專享獨家禮遇！現在使用您的信用卡，預訂大灣區的酒店住宿、高鐵車票以及各類景點門票，即可享有高達 8 折的優惠。這項專屬折扣讓您在大灣區的商務或休閒之旅更加經濟實惠，輕鬆暢遊！

HSBC GBA Aug-Dec 2025

推廣／使用日期：由2025年8月1 日至12月31日

滙豐 Pulse 信用卡 酒店高鐵門票高達 8 折優惠

準備好迎接陽光普照的夏日假期了嗎？立即把握 Mastercard 夏季旅遊優惠，讓您的旅程更添精彩！從 2025 年 4 月 4 日至 2025 年 7 月 3 日期間，凡憑 Mastercard 卡於 Trip.com 預訂機票及酒店，並於結帳時輸入指定優惠代碼，即可享受一系列超值折扣！請注意，這些優惠數量有限，採先用先得制，所以請務必抓緊時間，搶先預訂您的夏日夢想之旅！

在 Trip.com 預訂您的理想酒店，當單筆消費金額達到 HK$2,000 時，即可立即享受 HK$100 的酒店折扣。這項優惠讓您在選擇高品質住宿的同時，也能輕鬆節省旅費！

透過 Trip.com 預訂您的下一趟飛行，機票消費滿 HK$2,000，即可享有 HK$100 的即時折扣。無論是國內還是國際航線，都能讓您的機票價格更具競爭力！

規劃內地高鐵之旅？在 Trip.com 預訂高鐵票，單筆消費滿 HK$400，即可立即減免 HK$25。便捷的購票體驗加上實質的優惠，讓您的高鐵之行更加輕鬆愉快！

Mastercard 優惠

請注意，此一系列優惠的推廣日期為 2025 年 4 月 4 日至 2025 年 10 月 2 日。請在此期間內預訂，以確保您能享受到所有優惠！

搶 Mastercard 勁減 HK$225

Trip.com 信用卡優惠 | Citi Mastercard 專享旅行獎賞

Trip.com 攜手 Citi Mastercard，隆重推出全新的旅遊優惠，讓您的旅程更加精彩！從 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期間，只要您憑 Citi Mastercard 信用卡或扣賬卡進行消費，即可獨家享有以下一系列的專屬優惠，為您的旅行預算省下一大筆！

超值旅遊優惠減高達 HK$380

酒店優惠代碼半價，減高達 HK$500

【Citi Mastercard 專享】兩大驚喜旅遊優惠低至半價！

推廣日期： 2025年4月1日至2025年9月29日

Citi Mastercard 旅行獎賞

Trip.com 信用卡優惠 | 滙豐 EveryMile 信用卡持卡人獨享尊榮禮遇

滙豐 EveryMile 信用卡為您帶來 Trip.com 的獨家「賞付款」優惠！透過滙豐 Reward+ 應用程式使用「賞付款」功能，以您的「獎賞錢」繳付 Trip.com 簽賬時，可享前所未有的 5 折兌換率，即每 $1「獎賞錢」等同於港幣 $2！這意味著您的獎賞錢價值翻倍，讓您輕鬆兌換更多旅遊福利！

滙豐EveryMile信用卡尊享優惠

此項獨家優惠的推廣及使用日期為 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。請在此期間內把握機會，盡情享受滙豐 EveryMile 信用卡帶來的超值旅遊禮遇！

滙豐EveryMile信用卡尊享優惠

Trip.com 信用卡優惠 | 匯豐信用卡

使用您的滙豐銀行指定信用卡，讓您的機票和酒店預訂更划算！在 Trip.com 預訂機票及酒店，當消費滿指定金額後，只需輸入專屬優惠碼，即可享受高達 8% 的折扣優惠。這項合作讓您的每次出行都能節省更多，輕鬆規劃精彩旅程！

匯豐信用卡

推廣日期：即日起至 2025 年 12 月 31 日

預訂機票 預訂酒店 滿 HK$2,000 元或以上即減 HK$50 即享 8% 折扣 Promo code: HSBC25F Promo code: HSBC25H 酒店入住日期／機票出發日期：即日起至 2026 年 1 月 15 日

查看更多匯豐銀行信用卡優惠

Trip.com 信用卡優惠 | 渣打信用卡

渣打銀行用戶專享！在 Trip.com 預訂機票及酒店，只要消費達到指定金額，並於結帳時輸入指定優惠碼，再使用您的渣打信用卡或多貨幣萬事達扣賬卡付款，即可享有高達 8% 的折扣優惠！讓您的全球旅行更加經濟實惠，輕鬆探索世界！

渣打信用卡

推廣日期：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

預訂機票 預訂酒店 滿 HK$2,000 元或以上即減 HK$50 即享 8% 折扣 Promo code: SCB2025F Promo code: SCB2025H 酒店入住日期／機票出發日期：至 2026 年 1 月 15 日

更多渣打銀行信用卡優惠

Trip.com 信用卡優惠 | Citi 信用卡

Citi 信用卡持卡人專享！在 Trip.com 預訂酒店及機票，當消費滿指定金額後，輸入專屬優惠碼，並使用您指定的 Citi 信用卡付款，即可立即享有高達 8% 的折扣優惠！這項合作讓您在規劃旅程時，輕鬆享受更多實質回饋，讓您的預算更寬裕！

Citi 信用卡

推廣日期：即日起至 2025 年 12 月 31 日

預訂機票 預訂酒店 滿 HK$2,000元或以上即減 HK$50 即享8%折扣 Promo code: CITI2025F Promo code: CITI2025H 酒店入住日期／機票出發日期：即日起至 2026 年 1 月 15 日

更多 Citi 信用卡優惠

恒生信用卡為您帶來獨家專屬優惠！現在憑恒生信用卡，不僅有機會搶購「一口價來回機票」，更能在預訂機票或酒店時，享受高達 HK$600 的即時折扣！這項優惠讓您的旅行預算大大降低，輕鬆實現夢想中的旅程！

恒生信用卡客戶注意！在 2025 年 5 月 8 日至 6 月 30 日期間，您將有機會憑恒生信用卡，以令人難以置信的「一口價」HK$888（已包含稅項及附加費）預訂指定機票！這絕對是超值出遊的絕佳機會，數量有限，敬請把握！

每逢星期四下午 1 點，準備好您的手機！我們將在 Trip.com App 獨家推出「激搶日韓機票」優惠，連稅價僅需 HK$888！這項限時搶購活動是您前往日本和韓國的最佳時機，記得設好鬧鐘，準時登入 App，搶購屬於您的超值機票！

恒生信用卡獨家優惠碼現已開放領取（僅限 App 內使用）！無論是機票還是酒店，只要您使用恒生信用卡消費滿 HK$2,500，即可立即減免 HK$300。這項雙重優惠讓您在規劃旅程時，輕鬆享受大幅折扣，別忘了在 App 內領取您的專屬優惠碼！

善用這些超值優惠，讓您的旅行預算更充裕！無論是預訂機票還是酒店，只要單筆消費滿 HK$2,500，即可享受 HK$300 的即時折扣。這兩項優惠能讓您在交通和住宿方面都省下不少，輕鬆規劃更豪華的旅程！

恆生信用卡優惠

恆生信用卡機票酒店即時折扣