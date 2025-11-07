雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
Trip.com優惠碼 2025.11最新優惠 香港Promo Code、機票優惠碼、酒店折扣、信用卡優惠
本文為大家整理最新最齊香港 Trip.com 優惠碼，包括︰各種酒店Promo Codes、機票折扣碼及當地玩樂體驗門票優惠，信用卡優惠，讓你以最抵價錢安排本地和海外行程。仲等🔥﹐立即來搶Trip.com 優惠碼啦 !
Trip.com 優惠代碼一覽
Trip.com 優惠碼
優惠活動
目的地
期限
TRIPCAR8
新用戶首次租車最高享 8%優惠
全球
2025/12/31
*點選複製優惠代碼，在付款頁輸入即可輕鬆享優惠 💴
🔥熱門優惠活動一覽
熱門旅行目的地限時優惠
優惠專區
目的地
優惠活動
Trip.com 雙11 狂賞優惠
全球
年度「雙 11 狂賞優惠活動」，涵蓋機票、酒店、高鐵及當地體驗等多項產品
港澳優惠專區
香港、澳門
港澳酒店半價起，搶最新演唱會飛
港澳優惠專區
香港、澳門、大灣區
自助餐+餐飲美食優惠
亞洲（日韓台泰）
泰國
大量泰國超值優惠，機+酒套票半價起
亞洲（日韓台泰）
亞洲
亞洲各大熱門旅行目的地機票酒店當地體驗一日遊
亞洲（日韓台泰）
台灣
酒店、門票、體驗優惠買一送一起
亞洲（日韓台泰）
日韓台泰
機場交通、酒店連住、租車、遊輪各類優惠合集
北上內地
中國內地
每週二搶內地機票+酒店優惠代碼高達HK$500
北上內地
江蘇
發掘江蘇魅力
北上內地
海南
夢幻度假聖地海南
歐美澳加
歐美澳加
探索歐美澳加冬日雪地遊
歐美澳加
歐美澳加
長線遊優惠，英美澳加及更多目的地
熱門目的地機票、酒店優惠
航司
目的地
優惠活動
加拿大航空
加拿大、美國
加拿大航空 每天出發 無縫接駁美加
新加坡航空
南澳
新加坡航空帶您飛往阿德萊德
新加坡航空
全球
新加坡航空限時優惠 帶您探索夢想目的地
香港航空
全球
香港航空飛悅精彩
澳洲航空
澳洲
暢遊澳洲、紐西蘭多城！機票低至 HK$4,227 起
大灣區航空
日韓台泰
大灣區航空日韓台泰機票優惠
Trip.com 機票優惠
全球
超值機票優惠
Trip.com 酒店優惠
全球
新酒店開幕優惠低至八折
Trip.com 酒店優惠
香港
Last Minute 即訂即住 優惠低至半價
Trip.com 雙11快閃優惠 | 限時四日 勁減優惠
Trip.com 將會喺 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日 23:59 推出年度「雙 11 狂賞優惠活動」，涵蓋機票、酒店、高鐵及當地體驗等多項產品。
重要提醒： 所有優惠數量有限，先到先得，售完即止。請注意，部分優惠需要透過 Trip.com 手機應用程式（App）領取或預訂，記得提早下載同準備好啦！
Trip.com 雙11 活動與優惠產品
本次推廣活動主要分為九大類產品優惠：
優惠類型
優惠重點
適用日期／時段
Mastercard 機票優惠代碼
最高 HK$ 1,111 折扣。
11 月 11 日至 14 日指定時段。
Mastercard 酒店優惠代碼
最高 HK$ 1,111 折扣。
11 月 11 日至 14 日指定時段。
Trip Coins 回贈活動
最高 15 個百分點額外回贈。
11 月 11 日至 14 日分階段進行。
一口價／買一送一來回機票
香港出發至東京、台北、墨爾本等 7 大熱門航線的超低價秒殺。
11 月 11 日至 14 日，每日 21:00 後。
一口價機票 + 酒店套票
香港往返曼谷 3 天 2 夜套票秒殺。
11 月 12 日 21:00 至 23:59。
門票／體驗快閃優惠
景點門票 50 個百分點 Off 或買一送一秒殺。
11 月 11 日至 14 日，每日 12:00 開搶。
限時任務及獎賞
完成指定目的地機票及酒店訂單，回贈 1,999 Trip Coins（約 HK$ 156）。
11 月 11 日至 14 日期間。
高鐵高額折扣券
香港火車票最高滿HKD 74 減 73。
11 月 11 日至 14 日期間。
機場接送
最高五折。
11 月 11 日
推廣日期：2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日
Trip.com 港澳優惠專區
Trip.com 港澳優惠 | Chur玩港澳全攻略 酒店快閃、玩樂優惠
優惠類別
合作夥伴
適用產品
觸發條件
折扣或優惠
週末快閃
-
港澳酒店
週五、週六連住 2 晚
減高達 HK$95
支付平台優惠
AlipayHK
酒店
無最低消費要求
減 HK$100
支付平台優惠
AlipayHK
門票/體驗
訂單滿 HK$80
減 HK$40
信用卡優惠
Mastercard
酒店
訂單滿 HK$2,000
減HK$100
信用卡優惠
Citi Mastercard
門票/體驗
無最低消費要求
減 HK$40
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 精選buffet | 大灣區精選自助餐+餐飲美食優惠
Trip.com 喺「當地體驗」專區提供大量香港、澳門同大灣區嘅餐飲折扣。無論你想歎酒店自助餐、豪華下午茶，定係掃街頭小食/甜品，都可以搵到超值優惠！
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 亞洲優惠專區（日韓台泰）
Trip.com 泰國優惠 | 泰國限定優惠狂歡
Trip.com 宜家推出泰國旅遊限時快閃優惠，幫你輕輕鬆鬆Plan個熱帶Trip！無論食玩住行，全部幫你慳到盡！
🥳 玩樂行程：癲狂折扣，玩到盡興！
精選丹嫩沙多水上市場一日遊等等嘅熱門行程，最高可以享有45折（即係55折，超狂折扣嚟㗎！）
🏨 酒店住宿：曼谷激抵價，連住再減！
曼谷嘅倫比尼埃塔斯酒店 (Aetas Lumpini) 提供高達75折嘅限量房！
仲有！連住3晚仲有額外再減！勁抵呀！
🚗 交通接送：方便又慳錢！
泰國機場接送獨享88折（即係12%折扣）！落機上車話咁易！
租車服務仲有全單92折，確保你個旅程慳錢又方便！
✈️ 機票套票：平飛連住宿，一Take過！
香港往返布吉、合艾等等地方嘅單程機票，低至HK$930咋！
仲有熱門「機票+酒店」套餐俾你揀（好似布吉最高有69折，即係31%折扣），包晒機票住宿！
🚨 咪走寶呀！快啲撳入嚟搶購，把握呢一波泰國旅遊嘅黃金機會啦！
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 亞洲優惠 | 探索熱門亞洲旅遊之選
🚅 機場交通：全港至平！
機場快綫優惠： 買香港機場快綫電子車票，享有限時 67 折起！保證係全港最平！
🏨 酒店住宿：連住有著數，民宿都有份！
連住3晚優惠： 訂酒店連住3晚，最多可以減 HK$110！
酒店連住優惠： 另有連住優惠減 5%，最多可減高達 HK$95！
指定民宿折扣： 預訂指定民宿，最多可以減 HK$200！
✈️ 機票速遞：亞洲熱門地，平飛等你搶！
香港航空、香港快運 (HK Express)、亞洲航空 (AirAsia) 推出限時機票優惠！
精選亞洲各熱門目的地嘅機票，快啲嚟搶平飛啦！
🚗 自駕接送：零上限折扣，方便又抵！
租車優惠： 預訂租車服務有92折，無折扣金額上限！任你租幾多日都得！
機場接送優惠： 機場接送享有95折，同樣無金額上限！
🚢 郵輪體驗：豪華出海，即減現金！
郵輪優惠： 訂購郵輪滿 HK$6,999，即減 HK$299
超級優惠： 滿 HK$9,999，即減 HK$699
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 快閃台灣 | 一站式台灣快閃優惠 🎉
Trip.com 勁爆呈獻一站式台灣快閃優惠！每月有限定酒店折扣🏨、超值機票✈️同埋精選主題酒店，仲有激抵門票同體驗🌟俾你揀！唔使周圍搵，一次過搞掂晒！
👉 咪等啦！立即預訂，即刻展開你個台灣冒險之旅🧳
💥 今期至爆限定！
精選酒店： 獨家平價！低至 41 折！
超值機票： 輕鬆出發！香港飛台北、高雄、台中都有勁抵機票！
台灣人氣住宿：
各熱門城市精選酒店：4 折起任你揀！
台灣精選主題酒店：無論係溫泉♨️、三溫暖、Spa🧘♀️、定係親子👨👩👧👦，全部都有限時優惠！
推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日
Trip.com 熱門目的地 | 日韓台泰旅遊合集 | 旅遊優惠
一眾港人熱門旅遊目的地，包括日、韓、台、泰嘅旅遊優惠嚟喇！無論係機票、酒店、玩樂門票、租車，定係輪船，全部著數齊齊上！幫你慳到盡，輕鬆出發！
💳 獨家加碼！信用卡激筍優惠代碼！
最新優惠代碼： 憑 Mastercard® 卡 專享機票、酒店折扣！
Mastercard® World / World Elite 信用卡持有者，仲有專屬機票優惠等你拎！
🥇 機票住宿勁賞：會員獨享！
熱門目的地精選機票： 會員可以免費享用機場貴賓室！出發前歎一歎先！
預訂機票： 賺盡 Trip Coins 之外，仲有雙重飛行里數俾你儲！
泰國酒店大回贈： 預訂泰國酒店，賺 5% Trip Coins，仲有更多額外獎賞！
機票/高鐵客戶專享： 憑預訂記錄，訂熱門目的地酒店，即可享有高達 25% 嘅獨家優惠！
推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日
Trip.com 北上內地專區
Trip.com 北上優惠 | 內地快閃 逢週二搶機票+酒店優惠代碼高達 HK$500
以下係兩個每週二嘅必搶著數，記住時間，準時撳入嚟搶！
✈️ 內地旅遊套票
每逢星期二 上晝 10 點正 (10AM)！
搶內地「機票+酒店」半價套票！抵到爛！
🚕 機場接送
每逢星期二 中午 12 點正 (12PM)！
即刻領取機場接送 8折 優惠代碼！幫你慳交通費！
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 內地優惠 | 水韻江蘇
江蘇素有「魚米之鄉」同「人間天堂」嘅美譽，坐落長江下游，以水韻風光同深厚歷史文化馳名！省會南京係著名嘅六朝古都，有莊嚴嘅中山陵同近代史蹟；而蘇州就以「江南園林甲天下」見稱，拙政園、留園等古典園林同埋周莊、同里呢啲水鄉古鎮，盡顯東方美學嘅精緻婉約。此外，你仲可以去無錫睇太湖風光同靈山大佛嘅雄偉，或者去揚州欣賞瘦西湖嘅清秀兼歎吓淮揚菜，感受呢片融合古今嘅獨特土地魅力！
Trip.com 內地優惠 | 夢幻度假聖地海南
Trip.com X 海南旅文攜邀大家前往夢幻度假聖地海南！香港飛海南機票立減 HK$50
Trip.com 歐美澳加長線遊專區
Trip.com 冬日優惠 | 冬日雪地遊 探索歐美澳加
Trip.com 知道你心思思想喺今年冬天探索冰雪世界！我哋特別為準備去歐美、澳洲、加拿大等等熱門冬季旅遊勝地嘅你，準備咗一系列超實用優惠，幫你輕鬆慳錢！
優惠類別
產品/目的地
優惠詳情
消費門檻 / 限制
優惠碼 / 狀態
💳 Mastercard 獨家優惠
機票
即減 HK$100
滿 HK$2,000 即減
週五 00:00更新
💳 Mastercard 獨家優惠
住宿 (酒店)
即減 HK$100
滿 HK$2,000 即減
週五 00:00更新
🚗 交通優惠 (機場)
機場接送
全單 95 折
無金額上限
🟢 點擊「領取」獲取優惠碼
🚗 交通優惠 (自駕)
租車
全單 92 折
無折扣金額上限
🟢 點擊「領取」獲取優惠碼
🎫 歐洲門票/體驗
當地體驗 (歐洲)
減高達 HK$150
滿 HK$1,000 減
🟢 優惠碼：
🌍 地區精選優惠
機票/酒店/玩樂
各種精選優惠
詳情請點擊領取
適用於：
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 長線遊優惠 | 英美澳加及更多目的地
想飛遠啲？Trip.com 長線遊優惠幫你實現！目的地包括英國、美國、澳洲、加拿大，仲有好多其他地方等緊你！
✈️ 機票大放送：雙重回贈賺到盡！
預訂機票，即享雙倍獎賞！
Trip Coins 加埋飛行里數，雙重回贈賺到盡！
💳 信用卡獨家著數：機票住宿玩樂全面減！
Citi Mastercard® 卡、Mastercard® World / World Elite 卡持有人，享有專屬機票、酒店、同埋當地體驗優惠！
🏨 住宿玩樂：安心又方便！
熱門目的地精選酒店任你揀，質素有保證！
預訂酒店，仲有Trip.com 24 小時客戶服務支援，保證30 秒內取得全球支援，有乜事都唔使驚！
🚆 歐洲交通：歐鐵火車折扣！
歐鐵優惠： 經 Trip.com App 預訂，即享 5% 優惠！
歐洲火車： 仲有新用戶優惠代碼等你拎！
🚗 租車接駁：最高減 12%！
租車、機場接駁服務，最高可以減高達 12%！幫你慳埋交通費！
推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日
Trip.com 機票優惠專區
Trip.com 機票優惠 | 澳洲航空限時優惠：暢遊澳洲、紐西蘭多城！機票低至 HK$4,227 起
想同澳洲航空 (Qantas) 一齊踏上非一般嘅旅程？無論你想深入玩盡單一城市，定係自己設計一趟自選多個城市嘅精彩行程，宜家就係計劃你下一個假期嘅最佳時機！
✈️ 限時優惠詳情：輕鬆探索澳洲、紐西蘭
澳洲航空推出限時機票優惠，讓您以超值價格探索大洋洲的迷人風光。
優惠預訂期： 2025 年 11 月 3 日至 11 月 20 日
探索目的地： 澳洲、紐西蘭等多個熱門城市
機票優勢： 所有澳洲航空機票已包含最多 30 公斤的寄艙行李額。
💳 指定信用卡折扣優惠
利用指定信用卡預訂澳洲航空航班，可享額外折扣！
優惠項目
適用條件
備註
Mastercard 機票折扣
預訂滿 HK$2,000 即減 HK$100
名額將於每週五凌晨 00:00 更新
🗺️ 澳洲航空獨家優勢：多城市中途停留選項
澳洲航空 (Qantas) 為旅客提供極度靈活嘅選擇，等你可以利用多城市中途停留嘅選項，深入探索更多澳洲嘅精彩城市！
輕鬆規劃：一次機會，暢遊多城！
無論你係想去悉尼、墨爾本呢啲大城市，定係想去凱恩斯、塔斯曼尼亞呢啲風景迷人嘅地方，澳洲航空都幫你輕鬆將其他目的地加到行程入面，畀你利用一次機會，暢遊多個城市，行程豐富好多！
🌟 體驗亮點：行程豐富到難以置信！
你可以喺同一個旅程入面，體驗以下精彩活動：
墨爾本： 坐熱氣球，感受空中奇景！
凱恩斯： 潛入大堡礁，探索繽紛海洋生態嘅奧妙！
塔斯曼尼亞： 觀賞盛開嘅薰衣草，再歎返澳洲新鮮生蠔同龍蝦！
推廣日期：由即日起至2025年11月20日
Trip.com 機票優惠 | 加拿大航空 每天出發 無縫接駁美加
加拿大航空 (Air Canada) 每日都提供由香港直飛溫哥華 (Vancouver) 嘅航班服務！溫哥華係一個重要嘅樞紐，等你可以輕鬆連接去超過一百個加拿大同美國嘅熱門目的地！
🌍 廣泛嘅北美網絡：暢遊加美！
加拿大熱門城市： 航線網絡涵蓋多倫多、卡加利 (Calgary) 同埋蒙特婁 (Montreal) 等主要嘅加拿大城市。
美國主要門戶： 同時亦連接到洛杉磯、三藩市 (San Francisco) 同西雅圖 (Seattle) 等美國西部主要城市。
✈️ 溫哥華機場轉機優勢：快速又高效！
當你抵達溫哥華國際機場 (YVR) 轉機嗰陣，可以享受加拿大航空專門設計嘅轉機流程，實現快速、流暢、兼且高效嘅轉機體驗：
無需提取行李： 旅客唔使喺唔同客運大樓之間奔波，亦唔使重新檢查行李！加拿大航空會將你嘅託運行李直接轉運去下一班加拿大航空嘅航班！
🇺🇸 前往美國嘅獨有便利：預先清關，快人一步！
如果你嘅下一站係美國，選擇乘搭加拿大航空經溫哥華國際機場，可以享有獨有嘅美國海關預先清關服務：
提前完成手續： 你可以喺加拿大境內就提前通過美國海關同埋完成清關手續，中途亦唔需要提取你嘅託運行李。
「當地人」體驗： 呢項服務可以令你抵達美國目的地嗰陣，好似當地人咁，唔使再次等候過關，可以即刻展開你嘅旅程！
推廣日期：由即日起至2025年11月9日
Trip.com 機票優惠 | 新加坡航空帶您飛往阿德萊德
想輕鬆探索南澳？搭乘屢獲殊榮嘅新加坡航空 (SIA) 就搞掂！阿德萊德 (Adelaide) 係一個充滿活力同優雅嘅「音樂之城」！呢度有世界級靚酒、獨特野生動物 (袋鼠島) 同埋壯麗嘅海岸線等住你！
👉 咪等啦！立即預訂，享受機票優惠之餘，仲可以體驗埋新航嘅優質服務！
精選機票優惠 — 鎖定最低價！
航線
行程類型
參考日期
艙等
Trip.com 優惠低至
香港 - 阿德萊德
單程
2026 年 3 月 25 日
經濟艙
HK$3,154
香港 - 阿德萊德
來回
2026 年 2 月 26 - 28 日
經濟艙
HK$5,325
香港 - 阿德萊德
單程
2025 年 12 月 5 日
商務艙
HK$21,068
新航旅客專屬福利
機上免費 Wi-Fi： 大多數機型提供網路連線。
會員尊享： PPS 俱樂部及 KrisFlyer 會員可享特定艙等免費 Wi-Fi。
Mastercard 獨家優惠
Mastercard 預訂機票，單筆滿 HK$2,000 立減 HK$100
推廣日期：由即日起至2025年11月30日
Trip.com 機票優惠 | 新加坡航空限時優惠 免費的機上Wi-Fi
準備好展開下一趟旅程未？ 立即以超荀優惠票價預訂你嘅夢想之旅啦！
搭乘新加坡航空經樟宜機場 轉機，無論係去東南亞、澳洲、馬爾代夫，定係更多其他目的地，都可以輕鬆開啟你個旅程！
✨ 新航 + 樟宜：優質旅程雙重保證！
新航優質服務： 新加坡航空出名在於優質嘅服務，仲提供免費嘅機上 Wi-Fi 📶，等你個旅程更充實愉快！
樟宜世界級轉機： 樟宜機場係獲獎無數嘅世界級機場！喺度轉機，你可以享受一系列餐飲、購物、娛樂等等嘅多元化轉機體驗，令你嘅旅程喺中途已經開始精彩！
推廣日期：由即日起至2025年11月30日
Trip.com 機票優惠 | 限時機票優惠 亞洲航空9折、菲律賓航空7折
羅熱門航空公司特價機票，用至抵價錢開心暢遊世界！
亞洲航空全線 9 折起：全線9折！享行李與機上餐點 10% 折扣，東南亞航線更有 50% 專屬選座優惠券！（Trip.com App限定）
菲律賓航空全線 7 折起、一口價機票 HK$388
Trip.com 機票優惠 | 香港航空 飛悅精彩
香港航空 (Hong Kong Airlines) 一向致力為旅客提供最安全、最可靠嘅飛行體驗，搭得安心又放心！
💥 悉尼直飛：限時勁減！
香港航空飛悉尼 (Sydney) 限時優惠💥
直飛連稅只需要 HK$3,508 起！超值價錢等你即刻出發！
💳 信用卡激筍優惠代碼：再慳一筆！
記得用埋以下信用卡優惠代碼，訂飛再慳多啲：
Mastercard 機票滿 HK$2,000，可以減 HK$100！
Citi Mastercard 機票滿 HK$1,800，可以減 HK$180！
推廣日期：由即日起至2025年12月31日
Trip.com 機票優惠 | 大灣區航空 機票限時優惠 日韓台泰多個熱門航點
Trip.com 會員而家可以獨家尊享 大灣區航空 嘅優惠票價，畀你有多啲選擇，享受愉快旅程！
大灣區航空嚟緊仲會繼續增加航班，未來嘅亞洲飛行航點將會多達 10 個以上！
👉 咪執輸啦！立即預訂，一同同親朋好友共渡佳節！
推廣日期：即日至2025年12月31日
Trip.com 機票優惠 | 國泰航空全新航線，直飛達拉斯！美國之旅就此開啟！
有好消息！2025 年 4 月將會新增往來香港同達拉斯嘅直航航線！
咁就方便晒想轉機去中南美洲其他城市嘅你！等你可以更順暢咁連接北美同南美嘅旅程！
Trip.com 專屬學生機票禮遇
Trip.com 嘅學生專屬機票禮遇真係為學生旅行提供咗好多便利同優惠。透過簡單嘅驗證程序，就可以解鎖多種學生限定嘅機票優惠。
特點
優惠詳情
備註
驗證方法
透過電子郵件或 ISIC 國際學生證
必須下載 Trip.com App才能完成驗證程序。
即時獎賞
完成驗證後，可獲得 HK$30 機票優惠代碼。
呢個係即時嘅迎新獎賞。
機票折扣
喺 40+ 間合作航空公司購買機票，享受高達 85 折嘅學生專屬優惠。
適用於指定航線同艙位。
行李福利
部份航線嘅學生機票包括更多託運行李限額。
適合留學或長途旅行嘅學生。
優先推薦
驗證後，Trip.com 會優先為您推薦學生優惠航班及價格。
方便學生搜尋同比較最抵嘅機票。
Trip.com 機票優惠 | Trip.com 超值機票優惠！
Trip.com 賞你特價機票及多種信用卡優惠代碼，想買平機票？ 立即預訂啦！
Trip.com 酒店優惠專區
Trip.com 酒店優惠 | 新酒店開幕優惠低至八折
搶先預訂新開幕嘅酒店，並且享有低至八折（20% off）嘅優惠，係體驗新設施同服務嘅最佳時機！而全球熱門目的地的優惠低至 85 折（15% off），無論係短途定長途旅行都啱用。
推廣日期：2025年6月16日至2026年12月31日
Trip.com 酒店優惠 | Last Minute 即訂即住 優惠低至半價 讓您即時預訂❗️❗️❗️
📢即訂即住爆房推介，低至半價🎊
推廣日期：由即日起至 2025 年 12 月 31 日
Trip.com 每週快閃 旅遊優惠
Trip.com 嘅 Weekly Super Sale 活動又與大家見面，飛機酒店低至 50% Off！
訂機票享多重獎賞：飛行里數+Trip Coins 一齊賺；每月 27 號會員日，賺高達 3% Trip Coins 回贈
訂酒店享安心保證：Trip.com 最低價格保證；免費 24/7 In-app 客服對話為你保駕護航
Trip.com 高鐵優惠 | 🔥香港高鐵訂票優惠 | 免排隊、免認證、官方指定代理！
唔使再早起身去西九龍站排隊買飛喇！ 嚟 Trip.com 訂高鐵票，全程最快 3 分鐘就搞掂晒！想返內地探親定去玩？而家買飛真係又快又方便！
我哋仲特登為大家準備咗高鐵訂票「懶人包」同埋獨家訂票優惠！慳錢又慳時間，即刻睇吓有咩著數啦！
💰 獨家高鐵購票優惠！
💳 中銀信用卡（BOC）： 預訂香港高鐵車票滿 HK$400 即減 HK$40！
💳 Mastercard 卡： 訂單滿 HK$500 即減 HK$25！
Trip.com ✔邀請好友成為 Trip.com 會員賺高達 HK$1,000
機會嚟喇飛雲！ 每次成功邀請朋友成為 Trip.com 會員，只要佢完成合資格嘅預訂，你就可以即賺 HK$100 等值 Trip Coins！
💸 密密賺！ 推薦得越多，賺得越多！你最高可以勁賺 HK$1,000 呀！
🎁 朋友都有著數！如果你個朋友經由你嘅專屬連結註冊做會員，佢哋都會即刻收到 HK$80 酒店優惠碼！
Trip.com X Mastercard 卡優惠專區
Mastercard 卡
優惠活動
Mastercard World 或 Mastercard World Elite
預訂機票酒店可享高達 HK$425 優惠
DBS Mastercard®
預訂機票酒店高鐵可享高達 HK$ 400 優惠
Mastercard
領取 Mastercard 優惠代碼，機票、酒店、高鐵勁減 HK$225
Trip.com 信用卡優惠 | 大灣區專享匯豐Pulse 酒店高鐵門票高達 20% 折扣
獨家歎世界！ 憑你的 滙豐 Pulse 銀聯雙幣鑽石信用卡 預訂大灣區嘅酒店、高鐵車票同埋景點門票，即時享有高達 8 折嘅至筍優惠！🔥 著數盡享！ 玩轉大灣區，食宿交通門票一次過慳到盡！
推廣／使用日期：由2025年8月1日至12月31日
Trip.com 信用卡優惠 | Trip.com X Mastercard 獨家優惠
立即用 Mastercard 夏季旅遊優惠享受假期！2025年4月4日至 2025年7月3日期間，憑 Mastercard 卡於 Trip.com 預訂機票及酒店，輸入指定優惠代碼即享以下優惠！優惠數量有限，先用先得。
於 Trip.com 預訂酒店，滿 HK$2,000 即享酒店減 HK$100
於 Trip.com 預訂機票，滿 HK$2,000 即享機票減 HK$100
於 Trip.com 預訂高鐵，滿 HK$400 即享高鐵減 HK$25
推廣日期：2025 年 4 月 4 日至 2025 年 12 月 31 日
Trip.com 信用卡優惠專區
Trip.com 信用卡優惠 | 滙豐EveryMile信用卡尊享優惠 預訂機票或酒店享高達 9折優惠
憑 滙豐 EveryMile 信用卡 專享 Trip.com 「賞付款」 優惠！
只要喺 滙豐 Reward+ 應用程式 使用「賞付款」功能，以你嘅「獎賞錢」去繳付 Trip.com 嘅簽賬。
即可享有5 折兌換率！即係：$1「獎賞錢」 = 港幣 $2！
推廣／使用日期：2025年04月01日起至2025年12月31日
Trip.com 信用卡優惠 | 匯豐信用卡
旅遊必備！ 依家喺 Trip.com 預訂機票同酒店，只要簽賬滿指定金額，再輸入指定優惠碼，並用滙豐銀行指定信用卡畀錢，即享高達 8% 嘅折扣優惠！
推廣日期：即日起至 2025 年 12 月 31 日
預訂機票
預訂酒店
滿 HK$2,000 元或以上即減 HK$50
即享 8% 折扣
Promo code: HSBC25F
Promo code: HSBC25H
酒店入住日期／機票出發日期：即日起至 2026 年 1 月 15 日
Trip.com 信用卡優惠 | 渣打信用卡
旅遊必備之選！ 依家憑 渣打信用卡 或者多貨幣萬事達扣賬卡喺 Trip.com 訂嘢，即可享有獨家折扣！
推廣日期：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
預訂機票
預訂酒店
滿 HK$2,000 元或以上即減 HK$50
即享 8% 折扣
Promo code: SCB2025F
Promo code: SCB2025H
酒店入住日期／機票出發日期：至 2026 年 1 月 15 日
Trip.com 信用卡優惠 | Citi 信用卡
去旅行慳到盡！ 只要喺 Trip.com 預訂酒店或者機票，一夠指定金額，再輸入指定優惠碼，並使用指定 Citi 信用卡付款，就可以即享高達 8% 嘅折扣優惠！
推廣日期：即日起至 2025 年 12 月 31 日
預訂機票
預訂酒店
滿 HK$2,000元或以上即減 HK$50
即享8%折扣
Promo code: CITI2025F
Promo code: CITI2025H
酒店入住日期／機票出發日期：即日起至 2026 年 1 月 15 日
Trip.com 信用卡優惠 | 恆生信用卡 指定來回機票 HK$888！
【恒生信用卡獨家優惠】一口價來回機票及機票、酒店 HK$600 即時折扣
2025年5月8日至6月30日期間， 憑恒生信用卡以一口價 HK$888（已連稅及附加費）預訂指定機票！
【逢星期四 1PM】激搶日韓機票連稅 HK$888 (APP 限定)
立即領取恒生信用卡優惠碼 (APP 限定)：恒生信用卡機票滿 HK$2,500 即減 HK$300；恒生信用卡酒店滿 HK$2,500 即減 HK$300
機票優惠，滿 HK$2,500 減 HK$300；酒店優惠，滿 HK$2,500 減 HK$300
