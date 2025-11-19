Trip.com至抵優惠大全！港澳酒店/門票/交通慳錢攻略 (持續更新)

日日返工咁辛苦，係時候plan返個快閃Trip叉叉電啦！無論你想留港Staycation，定係過大海去澳門玩返轉，Trip.com 都為你準備好一系列至抵優惠，由酒店、玩樂門票到交通都應有盡有。即刻碌落去，睇下有咩心水著數，用最抵價錢，歎個最正嘅假期！

【限時著數】最新優惠碼 一Click即慳！

搶優惠，手快有手慢無！即刻攞定Code傍身，埋單個陣就用得著！

連住優惠放送： 酒店連住3晚，最高即減HK$110！啱晒想深度遊或者Staycation嘅你。優惠有限，先用先得！

💳 Mastercard卡主尊享： 滿 HK$2,000 即減HK$100

*每週折扣優惠數量有限，先用先得。優惠名額將於每週五凌晨 00:00 更新。

【人氣酒店推介】Staycation定過夜？總有一間啱你心水！

我哋為你精選咗多間唔同風格嘅人氣酒店，無論你想搵親子放電、情侶打卡定係純粹想搵間方便就腳嘅，下面實有一間滿足到你！

👨‍👩‍👧‍👦 親子放電之選

香港遠東絲麗酒店 ： 度假首選，空間夠大，小朋友有排玩！

優惠價 HK$666 起

銀鑛灣渡假酒店 ： 想遠離煩囂？呢度嘅園林景致同陽光與海灘，絕對係度假Feel滿分嘅選擇！

53% OFF！優惠價 HK$491 起



🏙️ 市區方便首選

香港銅鑼灣皇悦酒店 ： 位於銅鑼灣心臟地帶，Shopping、食嘢都超方便，行完一日返酒店即刻可以休息。

40% OFF！優惠價 HK$962 起

荃灣西如心酒店 ： 荃灣地標，景觀開揚，交通網絡四通八達。

優惠價 HK$855 起

啟德帝盛酒店 ： 鄰近啟德AIRSIDE同港鐵站，仲有免費穿梭巴，去東九龍玩就最方便。預訂仲送你港式甜品！

22% OFF！優惠價 HK$800 起



🛏️ 小資輕便之選

【玩樂門票總匯】主題樂園、文青打卡、美食體驗一網打盡！

Book好酒店，下一步梗係plan行程啦！Trip.com搜羅咗全城最Hot嘅玩樂體驗，唔洗周圍搵，喺度一次過買晒，仲有獨家折扣！

🎠 香港主題樂園 & 親子必去

香港迪士尼樂園： 每個香港人嘅童年回憶！低至HK$610.00

香港海洋公園： 集機動遊戲、動物同教育於一身嘅經典樂園！低至HK$448.00

香港樂高探索中心： LEGO迷朝聖地，發揮你嘅無限創意！低至HK$185.00

香港馬灣公園挪亞方舟： 以生命教育為主題，啱晒一家大細。低至HK$110.67

Super Sports Park： 超大型室內運動遊樂場，跳彈床、攀石、滑板，一次過滿足你多個願望！低至HK$180.28

🎠 【過大海必玩】澳門人氣Show & 展覽

去澳門點可以淨係食葡撻同去賭場？而家仲有好多世界級嘅表演同打卡熱點等緊你！快啲睇下有咩精彩節目，為你嘅澳門之旅加添色彩啦！

澳門teamLab超自然空間： 位於威尼斯人，呢個超大型沉浸式光影藝術館，絕對係呃like打卡聖地，俾你同藝術品融為一體，大人細路都玩得開心！

低至HK$237.84

澳門新濠天地《水舞間》： 殿堂級嘅世界級水上匯演強勢回歸！舞台效果極度震撼，被譽為「一生必睇一次」嘅表演，絕對值回票價！

低至HK$698.00

澳門2049： 帶你穿梭未來世界嘅科幻鉅製，結合頂尖科技同舞台藝術，為你帶嚟一場前所未見嘅視覺盛宴。

低至HK$252.40

澳洲雷霆猛男SHOW： 各位女士注意！專為姊妹淘而設嘅精彩表演，想體驗臉紅心跳嘅晚上？準備好你嘅尖叫聲就啱啦！

低至HK$443.97



📸 文青打卡 & 觀光熱點

M+ 博物館： 西九文化區必到，感受當代視覺藝術文化。低至HK$177.65

香港故宮文化博物館： 想睇國家級珍寶，唔洗飛去北京！低至HK$66.50

太平山頂： 欣賞世界級維港夜景嘅最佳位置。套票低至HK$74.00

昂坪360： 坐水晶纜車上大佛，飽覽大嶼山壯麗景色。低至HK$155.45

東方之珠•維港遊： 坐上觀光船Chill住夜遊維港，打卡一流！低至HK$112.10

🍽️ 【獨家】LUBUDS 美酒佳餚體驗

我哋同人氣餐飲集團LUBUDS合作，推出一系列獨家餐飲折扣，俾你用至抵價錢，喺特色餐廳享受高級料理！

The Cell (1881歷史建築)： 喺前水警總部嘅威士忌吧，歎返杯雞尾酒，夠晒情調。低至HK$168.00

PANO (西九龍)： 坐擁270度維港海景，品嚐法式Fusion菜，慶祝紀念日首選。低至HK$328.00

Charcoal Bar (尖沙咀)： 海景炭烤午餐，食肉獸必試！低至HK$198.00

仲有更多 Cafe Bau、Penna Moon Garden、The Queen 等餐廳優惠等你發掘！

【輕鬆過大海】港澳交通船票優惠

週末想去澳門快閃？金光飛航、噴射飛航船票優惠已經為你準備好，雙人同行仲有著數！

金光飛航 (Cotai Water Jet)： 來往上環 ↔ 澳門氹仔，二人同行優惠低至HK$140.00/位。

噴射飛航 (TurboJet)： 來往上環 ↔ 澳門外港，日航船票低至HK$180.44。

溫馨提示 (Terms & Conditions)

推廣期： 由即日起至2025年12月31日，部分優惠可能設有指定期限，請以優惠頁面為準。 價格浮動： 優惠價格及供應量會隨時變動，所有價錢以預訂時 Trip.com 網站顯示為準，記得快手啲喇！ 酒店政策： 不同酒店及房型的取消或預付政策各有不同，預訂前記得睇清楚房間政策。