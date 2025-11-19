四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Trip.com至抵優惠大全！港澳酒店/門票/交通慳錢攻略 (持續更新)
日日返工咁辛苦，係時候plan返個快閃Trip叉叉電啦！無論你想留港Staycation，定係過大海去澳門玩返轉，Trip.com 都為你準備好一系列至抵優惠，由酒店、玩樂門票到交通都應有盡有。即刻碌落去，睇下有咩心水著數，用最抵價錢，歎個最正嘅假期！
【限時著數】最新優惠碼 一Click即慳！
搶優惠，手快有手慢無！即刻攞定Code傍身，埋單個陣就用得著！
連住優惠放送： 酒店連住3晚，最高即減HK$110！啱晒想深度遊或者Staycation嘅你。優惠有限，先用先得！
💳 Mastercard卡主尊享： 滿 HK$2,000 即減HK$100
*每週折扣優惠數量有限，先用先得。優惠名額將於每週五凌晨 00:00 更新。
【人氣酒店推介】Staycation定過夜？總有一間啱你心水！
我哋為你精選咗多間唔同風格嘅人氣酒店，無論你想搵親子放電、情侶打卡定係純粹想搵間方便就腳嘅，下面實有一間滿足到你！
👨👩👧👦 親子放電之選
香港遠東絲麗酒店： 度假首選，空間夠大，小朋友有排玩！
優惠價 HK$666 起
銀鑛灣渡假酒店： 想遠離煩囂？呢度嘅園林景致同陽光與海灘，絕對係度假Feel滿分嘅選擇！
53% OFF！優惠價 HK$491 起
🏙️ 市區方便首選
香港銅鑼灣皇悦酒店： 位於銅鑼灣心臟地帶，Shopping、食嘢都超方便，行完一日返酒店即刻可以休息。
40% OFF！優惠價 HK$962 起
荃灣西如心酒店： 荃灣地標，景觀開揚，交通網絡四通八達。
優惠價 HK$855 起
啟德帝盛酒店： 鄰近啟德AIRSIDE同港鐵站，仲有免費穿梭巴，去東九龍玩就最方便。預訂仲送你港式甜品！
22% OFF！優惠價 HK$800 起
🛏️ 小資輕便之選
香港天一酒店 (尖沙咀)： 一出地鐵站就到，地理位置無得輸，最啱快閃嘅你！
11% OFF！優惠價 HK$399 起
香港楓葉旅館 (尖沙咀)： 尖沙咀另一平價選擇，乾淨企理，一個人旅行都無問題。
15% OFF！優惠價 HK$430 起
【玩樂門票總匯】主題樂園、文青打卡、美食體驗一網打盡！
Book好酒店，下一步梗係plan行程啦！Trip.com搜羅咗全城最Hot嘅玩樂體驗，唔洗周圍搵，喺度一次過買晒，仲有獨家折扣！
🎠 香港主題樂園 & 親子必去
香港迪士尼樂園： 每個香港人嘅童年回憶！低至HK$610.00
香港海洋公園： 集機動遊戲、動物同教育於一身嘅經典樂園！低至HK$448.00
香港樂高探索中心： LEGO迷朝聖地，發揮你嘅無限創意！低至HK$185.00
香港馬灣公園挪亞方舟： 以生命教育為主題，啱晒一家大細。低至HK$110.67
Super Sports Park： 超大型室內運動遊樂場，跳彈床、攀石、滑板，一次過滿足你多個願望！低至HK$180.28
🎠 【過大海必玩】澳門人氣Show & 展覽
去澳門點可以淨係食葡撻同去賭場？而家仲有好多世界級嘅表演同打卡熱點等緊你！快啲睇下有咩精彩節目，為你嘅澳門之旅加添色彩啦！
澳門teamLab超自然空間： 位於威尼斯人，呢個超大型沉浸式光影藝術館，絕對係呃like打卡聖地，俾你同藝術品融為一體，大人細路都玩得開心！
低至HK$237.84
澳門新濠天地《水舞間》： 殿堂級嘅世界級水上匯演強勢回歸！舞台效果極度震撼，被譽為「一生必睇一次」嘅表演，絕對值回票價！
低至HK$698.00
澳門2049： 帶你穿梭未來世界嘅科幻鉅製，結合頂尖科技同舞台藝術，為你帶嚟一場前所未見嘅視覺盛宴。
低至HK$252.40
澳洲雷霆猛男SHOW： 各位女士注意！專為姊妹淘而設嘅精彩表演，想體驗臉紅心跳嘅晚上？準備好你嘅尖叫聲就啱啦！
低至HK$443.97
📸 文青打卡 & 觀光熱點
M+ 博物館： 西九文化區必到，感受當代視覺藝術文化。低至HK$177.65
香港故宮文化博物館： 想睇國家級珍寶，唔洗飛去北京！低至HK$66.50
太平山頂： 欣賞世界級維港夜景嘅最佳位置。套票低至HK$74.00
昂坪360： 坐水晶纜車上大佛，飽覽大嶼山壯麗景色。低至HK$155.45
東方之珠•維港遊： 坐上觀光船Chill住夜遊維港，打卡一流！低至HK$112.10
🍽️ 【獨家】LUBUDS 美酒佳餚體驗
我哋同人氣餐飲集團LUBUDS合作，推出一系列獨家餐飲折扣，俾你用至抵價錢，喺特色餐廳享受高級料理！
The Cell (1881歷史建築)： 喺前水警總部嘅威士忌吧，歎返杯雞尾酒，夠晒情調。低至HK$168.00
PANO (西九龍)： 坐擁270度維港海景，品嚐法式Fusion菜，慶祝紀念日首選。低至HK$328.00
Charcoal Bar (尖沙咀)： 海景炭烤午餐，食肉獸必試！低至HK$198.00
仲有更多 Cafe Bau、Penna Moon Garden、The Queen 等餐廳優惠等你發掘！
【輕鬆過大海】港澳交通船票優惠
週末想去澳門快閃？金光飛航、噴射飛航船票優惠已經為你準備好，雙人同行仲有著數！
金光飛航 (Cotai Water Jet)： 來往上環 ↔ 澳門氹仔，二人同行優惠低至HK$140.00/位。
噴射飛航 (TurboJet)： 來往上環 ↔ 澳門外港，日航船票低至HK$180.44。
溫馨提示 (Terms & Conditions)
推廣期： 由即日起至2025年12月31日，部分優惠可能設有指定期限，請以優惠頁面為準。
價格浮動： 優惠價格及供應量會隨時變動，所有價錢以預訂時 Trip.com 網站顯示為準，記得快手啲喇！
酒店政策： 不同酒店及房型的取消或預付政策各有不同，預訂前記得睇清楚房間政策。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
香港好去處｜上水一日遊6大景點！朝聖打卡「港版心形湖」、隱世秘境睇絕美日落、新手行山路線、復古高質cafe
不少港人週末都會北上深圳玩樂，但其實香港仍然有很多好去處讓大家發掘。除了在市區Citywalk歎杯啡、食個早午餐chill一日外，到郊外或離島親親大自然也是放鬆身心的好選擇。想避開人流較多的熱門路線，大家聽到都卻步的上水原來也有許多有趣獨特的景點，有興趣的朋友快點把這一篇收藏起來，這個週末到上去體驗一下小眾一日遊吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳自助餐｜推薦6間抵食深圳酒店自助餐！聖誕自助餐早鳥優惠、抽獎送iPhone17／半自助午餐人均低至$74
平時都有不少港人北上玩樂，瘋狂食買玩，身為識食的香港人，怎能錯過去深圳尋覓抵食的酒店自助餐？除了價錢比香港平一截之外，食物質素亦同樣十分高質，冷盤海鮮、現場烤肉，以至地道特色美食都有，而且好多更是地鐵站附近即可到達，交通非常方便！Yahoo購物精選6間深圳酒店自助餐，半自助午餐人均最平低至$74，兩大兩小自助午餐人均低至$147，還有聖誕自助餐早鳥優惠，到時更可以參與聖誕抽獎，有機會贏iPhone17，性價比極高！想知有邊幾間深圳自助餐推薦？即看內文！Yahoo Food ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜澳門船票激抵優惠！金光飛航單程低至$18 另有2人同行優惠＋送酒店餐券、上網卡
澳門是港人周末、假期的熱門好去處，加上即日起至11月30日更舉行年度澳門美食節，有更多理由「過大門」！KKday推出金光飛航船飛優惠，最平單程$18就有交易，即睇詳情～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
飛泰國旅行就有禮物？曼谷/清邁/布吉機場換免費限定禮物包 有機會贏100萬泰銖旅遊券
去泰國旅行又有新驚喜！泰國觀光局（TAT）響應政府「Big Impact, Act Fast」政策，推出「Amazing Thailand Passport Privileges 2025」計劃，由11月1日至12月15日期間，大家憑護照就可以在泰國三大機場免費領取「Amazing Bag」禮物包，旅程未開始，驚喜已經在機場等大家。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
日本旅遊業關注中日事態發展 據報已有顧客取消酒店訂單
因應日本首相高市早苗的涉台言論，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本遊產品，日本國內酒店開始出現顧客取消訂單的情況。據日本傳媒報道，接待海外遊客的日本相關行業持續關注事態發展，並憂慮中國遊客流失影響業績。 報道指，日本東京帝國飯店透露，有關中國企業主辦的宴會和部分住宿預訂，已接到延期或取消的聯絡，但自由行未有顯著影響。而在日本全國營運旅館和酒店等各類住宿設施的企業亦出現中國遊客取消訂單的情況。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
消委會：屢接旅遊保險索償相關投訴 籲業界加強條款透明度
消委會表示，屢有接獲關於旅遊保險索償爭議的投訴，例如自駕遊遇上大風雪受困於公路但不屬保障範圍、航班取消但因購票日期影響索賠資格，以及回港航班行李延誤但不獲補償等。業界如能加強條款透明度，並清晰列明保障範圍及不保事項，將有助消費者更清楚掌握重要資訊，既保障消費者權益，亦有助減少爭議，建立消費者信心和改善業界形象。 *個案一：行李延誤索償爭議 回港航班不獲賠償* 李小姐於9月到加拿大旅行，在出發前已向A保險公司投保旅遊保險。旅程期間沒有發生任何意外，返港時，她乘坐由溫哥華出發的航班雖然按時在9月25日下午約3時30分抵港，但李小姐的寄艙行李卻並未隨機抵達。她向航空公司了解後，發現行李被遺留在溫哥華機場。最終，航空公司安排將行李於翌日運抵香港，並直接送往李小姐住所。最終，李小姐於9月26日晚上約10時30分收到行李，延誤了約31小時。 李小姐翻查保單，發現行李延誤的保障是延誤每6小時可獲賠償，最高可達300元。她遂向保險公司申請賠償1,500元。然而，A保險公司卻以回程航班的行李延誤不屬保障範圍為由，拒絕賠償。李小姐不接受解釋，認為旅遊保險應保障整個旅程，回程航班理應包括在內，所以向消委會投AASTOCKS ・ 1 天前
Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼
Black Friday優惠開鑼！Trip.com與Yahoo合作推出獨家優惠碼，適用於機票及酒店，訂單滿指定金額就可以減$100，最重要的是使用日期到2025年12月31日，有足夠時間讓大家計劃下一個旅行。想知道如何訂購做划算？即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
Trip.com 內地旅遊優惠 每週二搶半價機酒！限時機票回贈 + 新用戶高鐵折扣！
Trip.com 逢星期二就會準時放出一批「閃購」優惠，無論係機票連酒店套票，定係獨家折扣碼都應有盡有。Trip.com ・ 1 天前
【賽事】北日本最大型半馬賽事！ 2026 札幌馬拉松 10.04 開跑
札幌馬拉松是始於 1976 年的北日本最大型的市民半程馬拉松比賽。毎年秋季舉辦，報名人數多達 15,000人，是札幌代表性的體育盛會。 半程馬拉松和 10 公里馬拉松都是日本田徑競技聯盟公認的距離。從...運動筆記 ・ 1 天前
中國旅行團開始取消日本行程 兩國外交爭端未見緩和跡象
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 21 小時前
AirAsia X 開通吉隆坡直飛伊斯坦堡航線
總部位於馬來西亞的亞洲航空長途(AirAsia X,代號AAX)今日迎來重要發展里程碑,正式開通吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡的航線。此舉標誌著這家中長途低成本航空正式進軍土耳其市場,進一步擴展其在亞洲乃至全球的航線網絡。此條新航線不僅是 AirAsia X 首度進軍土耳其市場,亦印證了公司致力將業務拓展至亞洲以外,為廣大旅客提供更相宜的長途旅遊選擇。港澳旅客現在也可透過無縫便捷的 Fly-Thru 中轉服務,經吉隆坡直達土耳其中心城市。 (BC)infocast ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
新聞女王² ｜倪嘉雯由「最美過鏡女同事」升呢主播 涂毓麟「直男呆萌IT男」造型被指神逆齡
「AI VS真人主播大比併」主題，焦點人物除了當事人佘詩曼（Man姐）外，還有倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，以及谷婭溦、涂毓麟飾演的AI主播幕後功臣—小天及阿Buck。Yahoo 娛樂圈 ・ 29 分鐘前
AngelaBaby與兒子逛街被捕獲 8歲小海綿暴風式成長高過媽媽肩膊
36歲女星的Angelababy（楊穎）與男星前夫黃曉明於2022年離婚，兩人共同撫養兒子，而日前母子在上海用餐、逛街時被網民捕獲，拍到Angelababy與8歲兒子「小海綿」同框，雖然只見到二人的背景，但已能見證到小海綿正在暴風式成長，其身高已超過媽媽的肩膊。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店
由藝人陳豪創立的Blooms Coffee觀塘apm分店，近期遭網民發現突然執笠，飲食資訊平台亦顯示該分店已經結業。據知該分店原舖位已經被快閃店取代，目前正售賣高達模型。28Hse.com ・ 17 小時前
謝霆鋒貼地拍片介紹愛店！筲箕灣老字號鴻昇餅店「世一」曲奇皮蛋撻
近日，謝霆鋒於社交平台上載一段短片，大方分享自己最愛的港式老餅店，更貼地即場購買曲奇皮蛋撻與雞尾包，在車上邊拍邊食，邊食邊點評大讚好吃，極具說服力。影片一出，不少網民紛紛留言詢問其愛店的資料。Yahoo Food ・ 5 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 19 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 19 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 23 小時前