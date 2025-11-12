Trip.com雙11狂賞節 機票酒店 $111 起/搶$1蚊高鐵票/Mastercard激減$1,111

Trip.com 雙十一

每年到咗呢個時候，Trip.com 都會大搞一年一度、火力最猛嘅「Mega Sale 雙 11 狂賞節」。精明嘅香港人最鍾意搵高 CP 值嘅嘢。所以，今年雙 11，Trip.com 真係落足本，為你準備咗橫跨機票、酒店、高鐵飛、景點門票同埋玩樂活動嘅超額優惠！

無論你想鎖定日韓台泰呢啲短線遊，定係想 Plan 定聖誕、農曆新年嘅長線旅行，包保你喺度搵到最震撼嘅折扣碼 (Promo Code) 同埋限量秒殺優惠！嗱，呢份攻略會幫你一次過睇晒所有優惠細節，等你輕輕鬆鬆將心水旅程帶返屋企！

Trip.com 雙 11 閃電優惠快報

Trip.com 今次活動會由 2025 年 11 月 11 號 00:00 殺到去 11 月 14 號 23:59（香港時間），涵蓋晒所有旅遊產品。

🚨 溫馨提示： 所有優惠都係數量有限，先到先得，賣晒就冇喇！記住呀，部分超筍優惠一定要用 Trip.com App 先可以領取或者訂到㗎！快啲 Download 定 App 啦！

九大必搶重點，睇咗先：

Mastercard 機票折扣碼： 最高有 HK$1,111 咁多折！

Mastercard 酒店折扣碼： 酒店一樣有最高 HK$1,111 折扣。

Trip Coins 回贈： 賺盡最高 15% 額外回贈。

「一口價／買一送一」機票： 香港出發去東京、台北、墨爾本等 7 條熱門線 ，每日夜晚 9 點後 超低價秒殺！

套票秒殺： 香港來回曼谷 3 日 2 夜 套票都有得搶！(11/12 晚)

門票／體驗快閃： 景點門票 50% 半價 或者 買一送一 ，每日 中午 12 點 開搶！

會員限定任務： 做完指定嘅「機票+酒店」任務，送你 1,999 Trip Coins (約 HK$156)。

高鐵火車飛： 火車票勁減！最高有機會用 $1 蚊 搭車！

機場接送： 最高 五折 優惠。

Trip.com 雙11 活動與優惠產品

✈️ 雙 11 機票優惠：東京、台北、澳洲「一口價／買一送一」！

今年雙 11，Trip.com 準備咗多條熱門航線嘅限量「一口價」同埋「買一送一」來回經濟艙機票嚟秒殺！

呢啲超筍機票只可以喺特定日子、特定時間，透過 Trip.com App 搶購，真係考驗你手快唔快！記得較定鬧鐘，準備入秒殺戰場啦！

Trip.com 雙11機票優惠 | 熱門機票一口價/買一送一

🔥 機票秒殺時間表 (每日夜晚 9 點至 11 點 59 分)：

11 月 11 號：

東京 （香港航空）： HK$111 / HK$599 一口價來回！ 福岡 （香港航空）： HK$599 / HK$899 一口價來回！

11 月 12 號：

墨爾本 （澳洲航空）： HK$2,999 一口價來回！

11 月 13 號：

台北 （中華航空）： 買一送一 來回！ 悉尼 （澳洲航空）： HK$2,999 一口價來回！

11 月 14 號：

上海 （香港航空）： HK$111 一口價來回！ 成都 （香港航空）： HK$399 一口價來回！



✈️ 提提你： 優惠價格已經包咗稅。出發日期最遠可以去到 2026 年 2 月 28 號。最緊要係：搶到就唔可以退款、更改或取消㗎！

🎟️ 雙 11 景點門票及玩樂體驗：每日中午 12 點開搶！

Trip.com 雙11 景點門票及玩樂體驗優惠 | 一口價/買一送一

1. 門票及玩樂體驗快閃秒殺

雙 11 期間，每日中午 12 點正準時開搶熱門景點門票同玩樂活動嘅「一口價」或「買一送一」快閃優惠！

11 月 11 號： 搶 金光飛航船票 （港澳單程）同 香港機場快線電子票 一口價！

11 月 14 號：

香港海洋公園 門票： 買一送一 ！ 昂坪 360 纜車飛 （來回）： 買一送一 ！ 睇 維港「幻彩詠香江」觀光船 ： 半價 ！ 仲有酒店 自助餐 同埋 大閘蟹套餐 都有半價或買一送一優惠！



2. 景點門票及玩樂體驗折扣券

中午 12 點準時上 Trip.com 搶券！呢批券數量超有限，先到先得！

11 月 11 號： 搶 5% / 6% 景點及旅遊產品通用折扣券。

下午仲有機會搶到關西樂享週遊券豪華版「買一送一」同埋 USJ 指定套票 HK$110 折扣券 ！

11 月 12 號： 搶 香港迪士尼樂園 指定門票 HK$500 / HK$120 折扣券！

💳 Mastercard 專屬優惠碼：搶 HK$4,666 總值折扣！

今年雙 11，Trip.com 同 Mastercard 聯手推出多組限時機票、酒店優惠碼！記得要用香港或澳門發行嘅 Mastercard 信用卡或者扣賬卡畀錢先得！

Trip.com 雙11 Mastercard 信用卡優惠 | 12AM、12PM、9PM 搶 HK$4,666 優惠代碼

1. Mastercard 機票優惠碼 (記住要包香港或澳門出發嘅航班)：

滿額 (淨票價) 減幾多錢 搶購時段 (香港時間) 適用範圍 HK$2,000 HK$1,111 11 月 11 號 00:00 (零晨) 全線適用！ HK$1,000 HK$500 11 月 12 號 00:00 (零晨) 全線適用！ HK$500 HK$111 每日夜晚 每日指定目的地專享 (日本、泰國、澳洲、內地)

2. Mastercard 酒店優惠碼 (只適用於預付酒店)：

HK$2,000 減 HK$1,111 ： 11 月 11 號 00:00 準時搶！

HK$1,000 減 HK$500：留意 11 月 11 號中午 12 點起嘅時段，同埋 11/13、11/14 嘅零晨時段！

💰 賺盡 Trip Coins：最高 15% 額外回贈！

雙 11 期間，機票、酒店、高鐵單都有得賺 Trip Coins 回贈！

Trip.com 雙11 Trip Coins 回贈活動 | 最高 15% 額外獎賞

秘技： 落單前，一定要喺活動頁面撳咗 「立即參加」 掣先！如果唔係，就賺唔到額外嘅 Trip Coins 㗎喇！

15% 回贈： 每日都有唔同主題（例如 11/11 係全線、11/12 係東南亞、11/13 係日韓台），記得鎖定時間，喺特定時段內落單！

5% 回贈： 喺 11/12 號至 14 號，大部分時間都有 5% 回贈俾你賺。

🚄 高鐵、機場接送優惠：低至 $1 蚊搭火車！

如果你打算搭高鐵返內地，或者需要方便快捷嘅機場接送，記住搶呢批券！

高鐵火車票： 11 月 11 號同 14 號中午 12 點 ，可以搶到 滿 HK$74 減 HK$73 嘅超級折扣券！變相有機會用 $1 蚊就搭到高鐵！

機場接送： 11 月 11 號中午 12 點，有機會搶到最高 50% Off（上限 HK$300）嘅機場接送券！

💡 最終搶購秘笈：點樣先可以搶到嘢？

Trip.com 今次雙 11 真係好大陣仗，好多優惠都係限量秒殺，競爭一定好激烈！

必勝五步曲：

鎖定目標： 鎖定你最想搶嘅嘢（例如：$111 機票、HK$1,111 折扣碼）。 設定鬧鐘： 較定每日中午 12:00 (門票) 同埋夜晚 21:00 (機票) 嘅鬧鐘！ App 準備： Check 清楚你個 Trip.com App 係咪最新版本，同埋有冇 Login 咗！ 準備付款： 準備定你張 Mastercard 同其他支付方式，一秒極速畀錢！ 撳「參加」掣： 記住想賺 Trip Coins 回贈，一定要撳咗活動頁面個 「立即參加」 掣先！

🚨 終極提醒： 所有秒殺優惠都係先到先得，以成功畀錢為準！如果去到付款頁面見到變返原價，就即係俾人搶晒喇！

