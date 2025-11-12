最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Trip.com雙11狂賞節 機票酒店 $111 起/搶$1蚊高鐵票/Mastercard激減$1,111
每年到咗呢個時候，Trip.com 都會大搞一年一度、火力最猛嘅「Mega Sale 雙 11 狂賞節」。精明嘅香港人最鍾意搵高 CP 值嘅嘢。所以，今年雙 11，Trip.com 真係落足本，為你準備咗橫跨機票、酒店、高鐵飛、景點門票同埋玩樂活動嘅超額優惠！
無論你想鎖定日韓台泰呢啲短線遊，定係想 Plan 定聖誕、農曆新年嘅長線旅行，包保你喺度搵到最震撼嘅折扣碼 (Promo Code) 同埋限量秒殺優惠！嗱，呢份攻略會幫你一次過睇晒所有優惠細節，等你輕輕鬆鬆將心水旅程帶返屋企！
Trip.com 雙 11 閃電優惠快報
Trip.com 今次活動會由 2025 年 11 月 11 號 00:00 殺到去 11 月 14 號 23:59（香港時間），涵蓋晒所有旅遊產品。
🚨 溫馨提示： 所有優惠都係數量有限，先到先得，賣晒就冇喇！記住呀，部分超筍優惠一定要用 Trip.com App 先可以領取或者訂到㗎！快啲 Download 定 App 啦！
九大必搶重點，睇咗先：
Mastercard 機票折扣碼： 最高有 HK$1,111 咁多折！
Mastercard 酒店折扣碼： 酒店一樣有最高 HK$1,111 折扣。
Trip Coins 回贈： 賺盡最高 15% 額外回贈。
「一口價／買一送一」機票： 香港出發去東京、台北、墨爾本等 7 條熱門線，每日夜晚 9 點後超低價秒殺！
套票秒殺： 香港來回曼谷 3 日 2 夜套票都有得搶！(11/12 晚)
門票／體驗快閃： 景點門票 50% 半價或者買一送一，每日中午 12 點開搶！
會員限定任務： 做完指定嘅「機票+酒店」任務，送你 1,999 Trip Coins (約 HK$156)。
高鐵火車飛： 火車票勁減！最高有機會用 $1 蚊搭車！
機場接送： 最高 五折 優惠。
✈️ 雙 11 機票優惠：東京、台北、澳洲「一口價／買一送一」！
今年雙 11，Trip.com 準備咗多條熱門航線嘅限量「一口價」同埋「買一送一」來回經濟艙機票嚟秒殺！
呢啲超筍機票只可以喺特定日子、特定時間，透過 Trip.com App 搶購，真係考驗你手快唔快！記得較定鬧鐘，準備入秒殺戰場啦！
🔥 機票秒殺時間表 (每日夜晚 9 點至 11 點 59 分)：
11 月 11 號：
東京（香港航空）：HK$111 / HK$599 一口價來回！
福岡（香港航空）：HK$599 / HK$899 一口價來回！
11 月 12 號：
墨爾本（澳洲航空）：HK$2,999 一口價來回！
11 月 13 號：
台北（中華航空）：買一送一來回！
悉尼（澳洲航空）：HK$2,999 一口價來回！
11 月 14 號：
上海（香港航空）：HK$111 一口價來回！
成都（香港航空）：HK$399 一口價來回！
✈️ 提提你： 優惠價格已經包咗稅。出發日期最遠可以去到 2026 年 2 月 28 號。最緊要係：搶到就唔可以退款、更改或取消㗎！
🎟️ 雙 11 景點門票及玩樂體驗：每日中午 12 點開搶！
1. 門票及玩樂體驗快閃秒殺
雙 11 期間，每日中午 12 點正準時開搶熱門景點門票同玩樂活動嘅「一口價」或「買一送一」快閃優惠！
11 月 11 號： 搶金光飛航船票（港澳單程）同香港機場快線電子票一口價！
11 月 14 號：
香港海洋公園門票：買一送一！
昂坪 360 纜車飛（來回）：買一送一！
睇維港「幻彩詠香江」觀光船：半價！
仲有酒店自助餐同埋大閘蟹套餐都有半價或買一送一優惠！
2. 景點門票及玩樂體驗折扣券
中午 12 點準時上 Trip.com 搶券！呢批券數量超有限，先到先得！
11 月 11 號： 搶5% / 6% 景點及旅遊產品通用折扣券。
下午仲有機會搶到關西樂享週遊券豪華版「買一送一」同埋 USJ 指定套票 HK$110 折扣券！
11 月 12 號： 搶 香港迪士尼樂園 指定門票 HK$500 / HK$120 折扣券！
💳 Mastercard 專屬優惠碼：搶 HK$4,666 總值折扣！
今年雙 11，Trip.com 同 Mastercard 聯手推出多組限時機票、酒店優惠碼！記得要用香港或澳門發行嘅 Mastercard 信用卡或者扣賬卡畀錢先得！
1. Mastercard 機票優惠碼 (記住要包香港或澳門出發嘅航班)：
滿額 (淨票價)
減幾多錢
搶購時段 (香港時間)
適用範圍
HK$2,000
HK$1,111
11 月 11 號 00:00 (零晨)
全線適用！
HK$1,000
HK$500
11 月 12 號 00:00 (零晨)
全線適用！
HK$500
HK$111
每日夜晚
每日指定目的地專享 (日本、泰國、澳洲、內地)
2. Mastercard 酒店優惠碼 (只適用於預付酒店)：
HK$2,000 減 HK$1,111：11 月 11 號 00:00 準時搶！
HK$1,000 減 HK$500：留意 11 月 11 號中午 12 點起嘅時段，同埋 11/13、11/14 嘅零晨時段！
💰 賺盡 Trip Coins：最高 15% 額外回贈！
雙 11 期間，機票、酒店、高鐵單都有得賺 Trip Coins 回贈！
秘技： 落單前，一定要喺活動頁面撳咗 「立即參加」 掣先！如果唔係，就賺唔到額外嘅 Trip Coins 㗎喇！
15% 回贈： 每日都有唔同主題（例如 11/11 係全線、11/12 係東南亞、11/13 係日韓台），記得鎖定時間，喺特定時段內落單！
5% 回贈： 喺 11/12 號至 14 號，大部分時間都有 5% 回贈俾你賺。
🚄 高鐵、機場接送優惠：低至 $1 蚊搭火車！
如果你打算搭高鐵返內地，或者需要方便快捷嘅機場接送，記住搶呢批券！
高鐵火車票： 11 月 11 號同 14 號中午 12 點，可以搶到滿 HK$74 減 HK$73 嘅超級折扣券！變相有機會用 $1 蚊就搭到高鐵！
機場接送： 11 月 11 號中午 12 點，有機會搶到最高 50% Off（上限 HK$300）嘅機場接送券！
💡 最終搶購秘笈：點樣先可以搶到嘢？
Trip.com 今次雙 11 真係好大陣仗，好多優惠都係限量秒殺，競爭一定好激烈！
必勝五步曲：
鎖定目標： 鎖定你最想搶嘅嘢（例如：$111 機票、HK$1,111 折扣碼）。
設定鬧鐘： 較定每日中午 12:00 (門票) 同埋夜晚 21:00 (機票) 嘅鬧鐘！
App 準備： Check 清楚你個 Trip.com App 係咪最新版本，同埋有冇 Login 咗！
準備付款： 準備定你張 Mastercard 同其他支付方式，一秒極速畀錢！
撳「參加」掣： 記住想賺 Trip Coins 回贈，一定要撳咗活動頁面個 「立即參加」 掣先！
🚨 終極提醒： 所有秒殺優惠都係先到先得，以成功畀錢為準！如果去到付款頁面見到變返原價，就即係俾人搶晒喇！
其他人也在看
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
大癲！Qantas直飛墨爾本MEL連稅來回機票只要$2,999！Yahoo購物專員今年為止睇過最勁減的優惠啊～幫大家到官網睇過1月平日出發的價錢，1月13日香港出發、1月20日回程，一位最平連稅也要$7,797起，對比優惠價$2,999相等於38折優惠，非常抵買！假如你正在計劃一個長假期，澳洲墨爾本就是你的答案。Yahoo 旅遊 ・ 17 小時前
熊本只有熊本熊？避熊必去！九州5日4夜行程推介 11月出發睇勻紅葉/向日葵/煙花大會/聖誕燈飾
日本熊患嚴重，九州及沖繩成為「唯二淨土」，預期人心惶惶，不如安心來個九州遊，放心熊本暫時只有熊本熊！今次小編為大家整理出5日行程推介，11月出發既可欣賞到期間限定的紅葉美景，亦有向日葵、聖誕燈飾、九州最大的煙花大會等，最後更附上住宿酒店推介，照住行程去走，保證玩得精彩！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
深圳酒店優惠｜深圳星河吉酒店低至3折！每晚人均$277.8起，包早餐、免費瑜伽班｜KKday雙11優惠2025
想遠離都市喧囂感受愜意與寧靜，推介深圳星河吉酒店臻品之選，酒店鄰近銀湖郊野公園，可靜享山林美景，距離深圳北站只有20分鐘車程，是靜中帶旺的住宿選擇！KKday將於今日（11月10日）下午3點推出低至3折的雙11優惠，每晚人均$277.8起，包雙人自助早餐，以及港人專享Costco免費熱狗套餐，立即往下睇睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！搶飛「過大海」睇澳門格蘭披治大賽車
新一輪澳門船票優惠送到！Klook推出金光飛航優惠，優惠船飛低至$1！另外，KKday及Klook都有2人同行優惠～澳門最近活動多籮籮，特別是11月中的年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
日本藏王滑雪場交通｜仙台機場2小時輕鬆直達藏王滑雪場！高速巴士車票2,500日圓 即睇營運日期及車次時間
冬天之旅，當然要直奔山形縣那銀白世界，滑雪、溫泉之外，更有冬日限定的雪怪。香港有兩間航空公司直飛仙台機場，落機後坐上雪季直通巴士，即可以2小時內直達山形藏王溫泉滑雪場，票價更只需2,500日圓，輕輕鬆鬆歎盡藏王的冬日三重奏。Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
越捷推出11.11一日快閃優惠 HK$0飛胡志明市及富國島
越捷航空推出11.11一日快閃優惠。香港旅客可把握機會,以100%折扣飛往越南及越捷航空的其他航線,準備迎接年末的逃逸或新年冒險。此優惠適用於2025年11月11日當日有效。旅客可於 www.vietjetair.com 或越捷 APP 上預訂,並輸入優惠碼「SUPER1111」,即可享受經濟艙機票100%折扣(HKD0,未包括稅項及費用)。此優惠適用於出發日期2025年12月1日至2026年5月27日。 (BC)infocast ・ 1 天前
國泰航空(00293)往返阿德萊德航線啟航
國泰航空(00293.HK)往來南澳首府阿德萊德航線，以季節性航班重啟，每周三班，首航班機於昨天(11月11日)午夜前從香港國際機場出發，並已於今日早上抵達阿德萊德。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示：「國泰自1992年已首辦阿德萊德航線，今天能重返這個和我們有著深厚淵源的城市，實在深感欣喜。阿德萊德是南澳海岸一個充滿活力的地方，能讓旅客享受到非比尋常的珍饈百味、國際聞名的葡萄美酒、令人悠然神往的自然風景等眾多精彩之處。我們熱切歡迎前往阿德萊德、香港，或中轉至世界各地的顧客登上航班，體驗國泰航空非凡的優質服務。」(BC)infocast ・ 2 小時前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 23 小時前
女銀行家注射肉毒桿菌後亡 涉事西醫被判無條件釋放
【Now新聞台】一名女銀行家2018年注射肉毒桿菌後死亡，陪審團裁定主診醫生李宏邦案中行為構成誤殺，法庭判他無條件釋放。93歲被告李宏邦由家人陪同到高等法院聽取判刑。陪審團早前裁定他的行為構成嚴重疏忽，引致的誤殺。法官郭啟安引述社會福利報告，指不適宜判被告監管令，控辯雙方亦同意不宜判他醫院令或監管和治療令，唯一剩餘的判刑選項是無條件釋放。但法官批評被告事發後向醫院醫生隱瞞用藥情況是背叛死者，行為過分，在本案奪去死者性命，須予以最強烈譴責。辯方律師其後代表被告向死者家屬致以最真誠歉意。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
微辣發聲明感謝法庭裁定「日更頻道」侮辱罪 網民至今仍唔睇好：事實冇人想睇你地
澳門自媒體公司微辣於2013年創立，一直大受歡迎，直至2023年7月前經理人Jane（阿晶）逝世，並於遺言控訴微辣曾經對佢欺凌、否認離職後搶走舊公司嘅工作等，事件令微辣陷於公關災難，網民發起抵制行動；同年8月宣布專頁暫停更新、取消10周年演出，而且旗下藝人相繼宣布退出。雖然微辣曾於2024年9月回復活動，但反應依然平平，8個月後再度暫停活動。呢兩年來，微辣不斷受到網民及YouTuber攻擊，微辣於昨日（12日）喺社交平台發出聲明，感謝法庭及仍相信微辣嘅人。Yahoo 娛樂圈 ・ 49 分鐘前
蘇永康被指密會嫩版鄧麗欣 蘇太開腔證為丈夫「婚前小插曲」
58歲蘇永康今日（11日）被周刊封面報道，指他密會「嫩版鄧麗欣」，但其後於中午時分突然將報道下架，原來是大炒車。蘇永康太太Anita於IG表示：「記者朋友真厲害，把我們結婚前的古蹟都挖出來了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限12/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇膏及潤膚產品系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！睡衣、暖毛毯、$39必搶Hello Kitty紅藍間白襪仔超可愛
萬眾期待的Uniqlo x Sanrio聯名系列登場！2025年最受歡迎的Hello Kitty、玉桂狗以及其他多款人氣角色將齊聚UT系列中，為你的休閒穿搭注入滿滿可愛元素。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼李施嬅高海寧王敏奕一支水拗出不同視角引爆警世金句
昨晚（10日）首播的《新聞女王²》，第一集一開頭便帶來超強震撼彈，上集核心角色梁景仁（佐治，馬國明飾）因在報道暴雨新聞當日捨身救人殉職Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 23 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前