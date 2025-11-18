Trip.com 內地旅遊優惠 每週二搶半價機酒！限時機票回贈 + 新用戶高鐵折扣！

內地全新優惠

想用最平價錢玩轉內地？Trip.com 逢星期二就會準時放出一批「閃購」優惠，無論係機票連酒店套票，定係獨家折扣碼都應有盡有！記住較好鬧鐘，準時上 App 搶購半價/超低折扣嘅套票，先到先得呀！

Shop Now





💳 Mastercard 獨家優惠（名額有限，每週五更新）

用 Mastercard 埋單有著數！只要消費滿指定金額，就可以即時享有機票或酒店現金扣減 HK$100！記住，名額逢星期五凌晨 00:00 就會更新，建議大家鎖定目標，定時定候去搶啦！

產品類型 優惠內容 門檻 名額更新 機票 Mastercard 機票即減 HK$100 滿 HK$2,000 即減 每週五凌晨 00:00 更新 住宿 Mastercard 酒店即減 HK$100 滿 HK$2,000 即減 每週五凌晨 00:00 更新

廣告 廣告

Shop Now

💸 限時回饋：訂深圳出發機票賺盡回贈！

想搵更平、更多選擇嘅內地航班？好多香港旅客都會選擇由深圳出發！Trip.com 鼓勵大家咁做，只要預訂指定航線，完成行程之後就可以拎到 HK$78 現金回贈或者 1000 Trip Coins 獎賞，真正做到又慳又賺！

✈️ 機票回贈活動詳情 (11月1日 - 12月31日)

優惠項目 適用路線 獎勵內容 備註 現金回贈 深圳出發指定機票 回贈 HK$78 限時兩個月 Trip Coins 獎勵 深圳至內地或內地至深圳機票（指定城市） 賺 1000 Trip Coins 獎勵喺完成行程後發放（只限一次）

指定熱門城市包括： 上海、北京、成都、重慶、昆明、南京、杭州、烏魯木齊、哈爾濱、三亞

Shop Now

🚀 精選優惠碼組合：高鐵、接送、住宿全包！

【超實用優惠券！】唔使周圍搵 Code 喇！無論您係想搭高鐵返鄉下，訂機場專車接送，定係想連住幾晚酒店慳多啲，呢度都有齊哂折扣碼同優惠券等您領取。新用戶搭高鐵仲有獨家折扣，記得用盡佢！

🚅 火車票/高鐵優惠

優惠類型 優惠內容 備註 新用戶獨家 高鐵九五折，最多減 HK$30 只限 App 內使用 通用折扣 高鐵九八折 -

🚗 機場接送同租車優惠

搞掂長途交通，點少得最後一程接駁？無論係機場接送專車定係租車自駕，都有高達八折嘅優惠碼，確保您點對點輕鬆到達目的地，免卻舟車勞頓嘅煩惱！

優惠類型 優惠內容 適用範圍 優惠碼 機場接送 機場接送八折，最高減 HK$200 廣東指定產品 GOCHINAHK20 機場接送 機場接送九二折優惠 無折扣金額上限 - 機場接送 機場接送八八折優惠 只適用於中國內地 - 租車 租車九折 - -

🏨 住宿同當地體驗優惠

旅行都要住得舒服！連住三晚就有額外折扣優惠券，再配合埋當地門票同體驗嘅九四折，一次過幫您將住宿同玩樂嘅支出都壓到最低！

優惠類型 優惠內容 備註 住宿 連住 3 晚優惠，最多減 HK$110 可領取優惠券 當地體驗 中國內地門票/體驗九四折 -

Shop Now

🗺️ 熱門旅遊地圖：精選城市探索

【玩轉內地！】想去哈爾濱睇冰雪世界？定係想去廈門、三亞吹海風？Trip.com 幫您分門別類，揀好哂最熱門嘅內地城市主題遊。無論您係想城市漫步、親親小動物，定係去海邊度假，都有專屬優惠等您發掘！

主題探索 焦點城市 獨家優惠 ❄️ 滑雪體驗 哈爾濱、北京 酒店半價起 🌃 城市探索 深圳、廣州、上海 酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170 🌴 海景度假 三亞、廈門、大連 酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170 ♨️ 溫泉之旅 - 酒店半價起 🐾 親親小動物 青島、杭州、廣州 酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170

Shop Now

🎁 更多旅遊產品推薦

🚄 熱門高鐵票（深圳出發）

高鐵夠快夠方便！無論係短途去廣州、東莞，定係長途去長沙、潮州，都可以搵到最快、最平嘅班次。

路線 車程 (約) 價格 (低至) 香港 - 深圳香港 14 分鐘 HK$77.38 廣州 - 深圳廣州 29 分鐘 HK$84.78 東莞 - 深圳東莞 16-26 分鐘 HK$19.35 - HK$45.52 長沙 - 深圳長沙 2 小時 35 分鐘 HK$513.79

🎡 深圳熱門門票/體驗

想玩轉深圳？門票一定要提前買！世界之窗、野生動物園、冰雪世界等等，預先喺 Trip.com 買定門票，通常都會比現場買平，仲可以即買即用！

世界之窗 (低至 HK$125.89)

深圳野生動物園 (低至 HK$217.85)

卡魯冰雪世界 (低至 HK$216.75)

深圳歡樂谷 (低至 HK$152.00)

Shop Now

🌟 立即行動： 鎖定每週二優惠，搶購內地機票、酒店及交通折扣！立即前往 Trip.com 預訂您的下一趟內地之旅！

Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。



































