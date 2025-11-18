四大飲食平台網購優惠碼大放送！
Trip.com 內地旅遊優惠 每週二搶半價機酒！限時機票回贈 + 新用戶高鐵折扣！
想用最平價錢玩轉內地？Trip.com 逢星期二就會準時放出一批「閃購」優惠，無論係機票連酒店套票，定係獨家折扣碼都應有盡有！記住較好鬧鐘，準時上 App 搶購半價/超低折扣嘅套票，先到先得呀！
💳 Mastercard 獨家優惠（名額有限，每週五更新）
用 Mastercard 埋單有著數！只要消費滿指定金額，就可以即時享有機票或酒店現金扣減 HK$100！記住，名額逢星期五凌晨 00:00 就會更新，建議大家鎖定目標，定時定候去搶啦！
產品類型
優惠內容
門檻
名額更新
機票
Mastercard 機票即減 HK$100
滿 HK$2,000 即減
每週五凌晨 00:00 更新
住宿
Mastercard 酒店即減 HK$100
滿 HK$2,000 即減
每週五凌晨 00:00 更新
💸 限時回饋：訂深圳出發機票賺盡回贈！
想搵更平、更多選擇嘅內地航班？好多香港旅客都會選擇由深圳出發！Trip.com 鼓勵大家咁做，只要預訂指定航線，完成行程之後就可以拎到 HK$78 現金回贈或者 1000 Trip Coins 獎賞，真正做到又慳又賺！
✈️ 機票回贈活動詳情 (11月1日 - 12月31日)
優惠項目
適用路線
獎勵內容
備註
現金回贈
深圳出發指定機票
回贈 HK$78
限時兩個月
Trip Coins 獎勵
深圳至內地或內地至深圳機票（指定城市）
賺 1000 Trip Coins
獎勵喺完成行程後發放（只限一次）
指定熱門城市包括： 上海、北京、成都、重慶、昆明、南京、杭州、烏魯木齊、哈爾濱、三亞
🚀 精選優惠碼組合：高鐵、接送、住宿全包！
【超實用優惠券！】唔使周圍搵 Code 喇！無論您係想搭高鐵返鄉下，訂機場專車接送，定係想連住幾晚酒店慳多啲，呢度都有齊哂折扣碼同優惠券等您領取。新用戶搭高鐵仲有獨家折扣，記得用盡佢！
🚅 火車票/高鐵優惠
優惠類型
優惠內容
備註
新用戶獨家
高鐵九五折，最多減 HK$30
只限 App 內使用
通用折扣
高鐵九八折
-
🚗 機場接送同租車優惠
搞掂長途交通，點少得最後一程接駁？無論係機場接送專車定係租車自駕，都有高達八折嘅優惠碼，確保您點對點輕鬆到達目的地，免卻舟車勞頓嘅煩惱！
優惠類型
優惠內容
適用範圍
優惠碼
機場接送
機場接送八折，最高減 HK$200
廣東指定產品
GOCHINAHK20
機場接送
機場接送九二折優惠
無折扣金額上限
-
機場接送
機場接送八八折優惠
只適用於中國內地
-
租車
租車九折
-
-
🏨 住宿同當地體驗優惠
旅行都要住得舒服！連住三晚就有額外折扣優惠券，再配合埋當地門票同體驗嘅九四折，一次過幫您將住宿同玩樂嘅支出都壓到最低！
優惠類型
優惠內容
備註
住宿
連住 3 晚優惠，最多減 HK$110
可領取優惠券
當地體驗
中國內地門票/體驗九四折
-
🗺️ 熱門旅遊地圖：精選城市探索
【玩轉內地！】想去哈爾濱睇冰雪世界？定係想去廈門、三亞吹海風？Trip.com 幫您分門別類，揀好哂最熱門嘅內地城市主題遊。無論您係想城市漫步、親親小動物，定係去海邊度假，都有專屬優惠等您發掘！
主題探索
焦點城市
獨家優惠
❄️ 滑雪體驗
哈爾濱、北京
酒店半價起
🌃 城市探索
深圳、廣州、上海
酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170
🌴 海景度假
三亞、廈門、大連
酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170
♨️ 溫泉之旅
-
酒店半價起
🐾 親親小動物
青島、杭州、廣州
酒店、門票、火車等優惠，即減高達 HK$170
🎁 更多旅遊產品推薦
🚄 熱門高鐵票（深圳出發）
高鐵夠快夠方便！無論係短途去廣州、東莞，定係長途去長沙、潮州，都可以搵到最快、最平嘅班次。
路線
車程 (約)
價格 (低至)
香港 - 深圳香港
14 分鐘
HK$77.38
廣州 - 深圳廣州
29 分鐘
HK$84.78
東莞 - 深圳東莞
16-26 分鐘
HK$19.35 - HK$45.52
長沙 - 深圳長沙
2 小時 35 分鐘
HK$513.79
🎡 深圳熱門門票/體驗
想玩轉深圳？門票一定要提前買！世界之窗、野生動物園、冰雪世界等等，預先喺 Trip.com 買定門票，通常都會比現場買平，仲可以即買即用！
世界之窗 (低至 HK$125.89)
深圳野生動物園 (低至 HK$217.85)
卡魯冰雪世界 (低至 HK$216.75)
深圳歡樂谷 (低至 HK$152.00)
🌟 立即行動： 鎖定每週二優惠，搶購內地機票、酒店及交通折扣！立即前往 Trip.com 預訂您的下一趟內地之旅！
