Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
Trip.com趁住雙11舉行「雙11狂賞」優惠活動，將於11月11日至14日推出一連串機票酒店優惠，這4日的9pm都有機票快閃優惠，最平$111就有交易！Yahoo購物專員睇過旅遊目的地，除了有港人最愛快閃的東京、福岡、曼谷、台北，還有年底最受歡迎的澳洲Sydney及墨爾本，當中最抵買一定是澳洲航點～不但搭澳洲航空Qantas，還一價全包30KG寄艙行李，抵到爛！即睇詳情！
最平$111起飛東京！搭Qantas飛澳洲都只是$2,999
Trip.com將於11月11起至11月14日期間，每晚9pm推出2個航點優惠機票！最平價錢是搭香港航空飛東京，連稅只要$111，至於最划算一定是long haul的悉尼及Melbourne，搭Qantas都只要$2,999！提提大家，優惠機票旅遊日期為2025年11月11日至2026年2月28日，想過白色聖誕、倒數迎接2026年、避年的話，記得準時搶購吧！不過留意參與者必須通過APP頁面，並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠，可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準。
Trip.com優惠機票時間表
11月11日9pm｜日本東京—香港航空
優惠價：連稅$111
優惠推出日期時間：2025年11月11日9pm
旅遊日期：2025年11月11日至2025年2月28日
11月11日9pm｜日本福岡—香港航空
優惠價：連稅$599
優惠推出日期時間：2025年11月11日9pm
旅遊日期：2025年11月11日至2025年2月28日
11月11日9:30pm｜日本東京—香港航空
優惠價：連稅$599
優惠推出日期時間：2025年11月11日9:30pm
旅遊日期：2025年11月11日至2025年2月28日
11月11日9:30pm｜日本福岡—香港航空
優惠價：連稅$899
優惠推出日期時間：2025年11月11日9:30pm
旅遊日期：2025年11月11日至2025年2月28日
11月12日9pm｜曼谷—香港快運自由行套票
香港快運機票＋曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店
2日來回旅程優惠價：連稅$1,111
優惠推出日期時間：2025年11月12日9pm
旅遊日期：2025年11月13日至2025年2月28日
11月12日9pm｜墨爾本—澳洲航空
優惠價：連稅$2,999
優惠推出日期時間：2025年11月12日9pm
旅遊日期：2025年11月13日至2025年2月28日
11月13日9pm｜台北—中華航空
優惠：買一送一
優惠推出日期時間：2025年11月13日9pm
旅遊日期：2025年11月14日至2025年2月28日
11月13日9pm｜悉尼—澳洲航空
優惠價：連稅$2,999
優惠推出日期時間：2025年11月13日9pm
旅遊日期：2025年11月14日至2025年2月28日
11月14日9pm｜廈門—香港航空
優惠價：連稅$111
優惠推出日期時間：2025年11月14日9pm
旅遊日期：2025年11月15日至2025年2月28日
11月14日9pm｜成都—香港航空
優惠價：連稅$399
優惠推出日期時間：2025年11月14日9pm
旅遊日期：2025年11月15日至2025年2月28日
