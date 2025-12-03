Trip.com 東南亞快閃優惠！機票減 HK$200、豪華酒店低至半價！星馬泰越自由行必搶！

Trip.com 暢遊東南亞

Plan 緊去邊度避寒、快閃掃貨定係同屋企人過一個暖笠笠嘅聖誕節？🤔 唔洗諗喇，東南亞一定係港人嘅自由行首選！

而家 Trip.com 推出超強「暢遊東南亞」限時優惠，幫你一炮過用最抵價錢搞掂晒機票、酒店同埋所有行程！呢個機會真係千載難逢，想去星馬泰越嘅朋友，快啲睇吓有咩著數先！

Trip.com 暢遊東南亞

✈️ 機票優惠：唔好俾佢停！減足 HK$200！

Trip.com 暢遊東南亞

講到最實際，搭飛機都可以慳一筆！今次機票折扣真係好吸引：

機票直減 HK$200！ 冇錯，只要你買東南亞嘅機票，就有機會搶到呢個價值 HK$200 嘅折扣碼！

成個東南亞機票優惠 低至 8 折起 ！

溫馨提示： 呢啲折扣碼同優惠數量係超級有限㗎！所以睇中咗就要即刻撳入去搶，手快有手慢冇！

🏨 酒店優惠：豪華享受，價錢減半！

Trip.com 暢遊東南亞

廣告 廣告

去旅行最緊要住得舒服！今次 Trip.com 喺酒店方面直頭係癲咗：

酒店優惠低至半價！ 冇聽錯，即係你住兩晚可能當一晚計！超級划算！

專門針對 東南亞嘅 4/5 星級豪華酒店 ，畀你住得有品質，瞓得又舒服。

如果你係訂緊豪華酒店，仲有機會額外搶到專屬嘅 HK$500 折扣碼！想用經濟價錢住五星級？機會就喺度喇！

🎄 特色推介：新加坡聖誕仙境

如果你想喺充滿節日氣氛嘅地方打卡，又唔想捱凍，咁就要睇吓呢個推介：

新加坡聖誕仙境 (Singapore Christmas Wonderland) 嘅門票同體驗正熱賣中！

新加坡濱海灣花園聖誕仙境

Trip.com 亦有齊晒其他門票 / 體驗優惠，無論你想去主題樂園定係睇 Show，都可以一次過搞掂晒！

🚗 其他服務，一條龍搞掂！

除咗機票同酒店，Trip.com 仲有好多配套服務幫你輕鬆出行：

機場接送優惠代碼 ，等你一落機就可以舒舒服服直達酒店，唔使拖喼搵路！

租車優惠 ，方便你喺當地自駕遊，玩得更隨心所欲。

仲有埋 eSIM & SIM 卡，上網一早搞掂，落機即刻用到 Google Map！





機票減 HK$200、豪華酒店低至半價... 呢啲優惠唔會長有！唔理你係 Plan 緊去新加坡食好西、去泰國嘆 Spa、定係去越南影靚相，記得快啲撳入去條 Link 睇吓，數量有限，先用先得㗎！

Shop Now