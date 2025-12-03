宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
Trip.com 獨家！穿越千年古都！西安自由行/深度遊懶人包 酒店行程套票勁荀推介
各位鍾意歷史同文化嘅朋友，去內地旅行，點可以唔去一趟西安？呢個千年古都，從秦朝兵馬俑到盛唐大唐不夜城，每一個角落都充滿震撼力！而家想去西安玩得舒服又輕鬆？Trip.com 已經為你準備好一系列「勁抵玩」嘅行程同酒店優惠，等你可以一鍵搞掂，即刻出發！
豪華升級！4/5 星酒店＋精華行程套票
想去西安，最緊要係方便同享受！Trip.com 嘅套票服務，為你提供咗超高CP值嘅選擇：
多日自由行套餐： 精選 4日3晚或5日4晚 嘅自由行套票，多數已經包埋機票、精選商圈4鑽或品牌5鑽豪華酒店 連續入住！唔使日日搬酒店，可以定定心心咁玩。
深度小團體驗： 唔想自己Plan？Trip.com 仲有熱銷嘅 9人或16人封頂精緻小團 俾你揀！團費已經包咗交通、門票、甚至有專業導遊講解兵馬俑同陝西歷史，最啱一家大細或懶人首選。
玩盡經典！必去景點一網打盡
去西安有乜嘢必睇？Trip.com 幫你將所有精華景點串連起來：
秦始皇帝陵博物院（兵馬俑）： 世界第八大奇蹟，震撼度爆燈，套票通常包埋門票同講解服務。
華清宮： 唐玄宗同楊貴妃嘅愛情見證地，夜晚仲可以睇埋殿堂級嘅 《長恨歌》 演出（部分套票已包）。
西安城牆： 喺呢個現存最完整嘅古代城牆上踩單車，感受古都嘅宏偉氣勢！
大唐不夜城： 感受盛唐氣派！呢條街夜晚燈火通明，有好多文化表演同特色小食，影相打卡一流！
超值回贈！加碼送你文化體驗
Trip.com 唔單止係訂酒店機票，仲會送你更多旅遊價值：
文化贈禮： 部分套票會送你 漢服妝造體驗、或者超人氣嘅 《西安千古情》 演出門票，等你可以真正融入大唐文化！
美食推介： 行程通常會安排品嚐地道美食，例如地道嘅 牛羊肉泡饃 同埋 三秦套餐，食盡西安特色！
無論你係想訂套票、搵一兩日嘅主題日遊，定係單純想訂間高性價比嘅靚酒店，Trip.com 都係你嘅最佳幫手！快啲上 Trip.com 睇吓最新嘅西安旅遊優惠，Book定行程，準備好穿越時空，去呢個充滿故事嘅城市，開啟一場難忘嘅歷史之旅啦！
