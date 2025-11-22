Trip.com 里數信用卡優惠！港人儲 Asia Miles 必睇！年薪、年費、回贈率大比拼！

里數信用卡係旅遊發燒友儲飛行里數嘅重要武器！Trip.com 幫你搜羅晒最新資訊，全面介紹香港市場上主要里數信用卡嘅最新優惠、申請要求、里數回贈率同埋點樣用，包你訂機票同酒店嗰陣，一路簽一路賺里數同折扣！

點樣用里數信用卡賺盡優惠？

里數信用卡即係同航空公司聯營，或者以旅遊做主題嘅卡。你拎住張卡，可以根據唔同嘅簽賬類別（本地、海外、指定商戶），將你碌卡嘅錢換做飛行里數。儲夠里數就可以喺合作航空公司或者平台度換機票、升艙，甚至換酒店住宿！

里數計算方式（比較唔同里數信用卡優惠）：

本地消費：例如 HK$2＝1 里。（勁抵！） 海外或指定類別：例如 HK$4＝1 里或 HK$6＝1 里。 其他消費：一般以 HK$6＝1 里 計算。

合作里數計劃： 亞洲萬里通（Asia Miles）、英航 Avios、全日空 KrisFlyer 等等。

為何選擇里數信用卡？仲有 Trip.com 優惠著數？

日常累積： 唔使特登畀錢， 平時買嘢碌卡就自動儲到 ！

旅遊福利： 包埋機場貴賓室、旅遊保險、升艙權益等等。

彈性兌換： 可以用里數換機票、酒店同其他旅遊產品。

聯名優惠： 喺 Trip.com 碌指定卡，仲可以享額外折扣或禮券回贈！配合 Trip.com優惠 用，就更抵玩！

香港主要里數信用卡優惠大比拼 (年薪/回贈/福利)

Trip.com 幫你搵齊八款香港主要里數信用卡，即刻睇吓邊張嘅里數信用卡優惠最啱你！

滙豐 EveryMile 信用卡 (高回贈里數信用卡優惠)

滙豐 EveryMile 信用卡

申請條件： 年薪 HK$240,000 或以上。

年費： HK$1,800，碌夠 HK$60,000 以上可以免年費。

里數回贈： 本地 HK$2＝1 里。（勁高！）

其他福利： 旅遊保險、機場貴賓室優惠。

渣打國泰萬事達卡

渣打國泰萬事達卡

申請條件： 年薪 HK$96,000 或以上。（入門門檻低）

年費： HK$1,500， 首年免年費 。

里數回贈： 國泰機票 HK$2＝1 里；海外 HK$4＝1 里；其他 HK$6＝1 里。

其他福利： 免費兩次 Priority Pass。

花旗 PremierMiles 卡

花旗 PremierMiles 卡

申請條件： 年薪 HK$180,000 或以上。

年費： HK$2,500， 首兩年豁免 。

里數回贈： HK$5＝1 里，指定機票／酒店有加碼。

其他福利： 旅遊保險、八達通自動增值優惠。

建設銀行（亞洲）TRAVO 卡

建設銀行（亞洲）TRAVO 卡

申請條件： 年薪 HK$120,000 或以上。

年費： HK$1,000，碌夠 HK$40,000 以上豁免。

里數回贈： 日常 HK$3＝1 里；網上／海外 HK$2＝1 里。（勁抵！）

其他福利： 指定酒店及航班額外里數。

東亞亞洲萬里通 Visa 卡

東亞亞洲萬里通 Visa 卡

申請條件： 年薪 HK$120,000 或以上。

年費： HK$980， 首年免年費 。

里數回贈： 本地 HK$3＝1 里；夥伴消費 HK$2＝1 里。

其他福利： 免費 2 次環亞貴賓室。

星展 DBS Black 信用卡

星展 DBS Black 信用卡

申請條件： 年薪 HK$240,000 或以上。

年費： HK$2,000， 首年豁免 。

里數回贈： 本地 HK$6＝1 里；海外 HK$4＝1 里。

其他福利： 全球旅遊保險。

Za Bank 飛行里數卡 (免年費里數信用卡優惠)

Za Bank 飛行里數卡

申請條件： 唔限年薪 ，新戶同學生都申請得。

年費： 全免 。（零成本）

里數回贈： 日常 HK$4＝1 里；網上／海外 HK$3＝1 里。

其他福利： 線上管理及實時通知。

Mox 飛行里數信用卡

Mox 飛行里數信用卡

申請條件： 即時開戶享。（開卡勁快）

年費： 全免 。

里數回贈： 本地 HK$5＝1 里；海外 HK$3＝1 里。

其他福利： 快速開卡體驗。

*（溫馨提示：上面啲資料嚟自網絡，申請條件、年費、里數回贈同福利要以銀行最新公佈為準，記得聯絡發卡銀行問清楚！）

信用卡申請條件與年費比較 (懶人包)

高年薪組 (年薪 HK$240,000 或以上)：

滙豐 EveryMile：年費 HK$1,800，碌夠 HK$60,000 可免。 星展 DBS Black：年費 HK$2,000，首年免。

中等年薪組 (年薪 HK$120,000–HK$180,000)：

花旗 PremierMiles：年費 HK$2,500，首兩年免。 建行（亞洲）TRAVO：年費 HK$1,000，碌夠 HK$40,000 可免。 東亞亞洲萬里通 Visa：年費 HK$980，首年免。

低年薪/無限制組：

渣打國泰萬事達：年薪 HK$96,000，年費 HK$1,500，首年免。 Za Bank：無限制，年費 HK$0。（勁抵！） Mox：無限制，年費 HK$0。（勁抵！）



里數累積與兌換策略

迎新優惠與里數回贈詳解

迎新門檻： 大部分高級卡要碌夠 HK$8,000–HK$12,000，先可以換到 20,000–50,000 里數。

限時加碼： 節假日或特定月份會搞 雙倍里數活動 ，記得追蹤！

Trip.com 獨家優惠： 用合作卡喺平台碌卡，有專屬折扣碼或禮券回贈。

飛行里數的兌換與使用方法

機票兌換： 喺銀行官網用里數換機票。

酒店及其他： 里數可以換合作酒店住宿、租車同購物禮券。

里數轉贈： 部分計劃容許屋企人或會員之間轉贈里數。

里數 + 現金： 可以混合支付，里數唔夠都用到，勁有彈性！

善用多卡組合提升累積效率 (精明用卡貼士！)

組合策略： 揀一張 高回贈主卡 ＋ 一張 免年費副卡 ，針對唔同消費類別嚟用。

集中火力： 將所有旅遊支出集中喺合作卡度碌，攞到最高回贈同埋獨家 Trip.com優惠 。

追蹤活動： 留意住限時加碼活動，提高你每一筆簽賬賺到嘅里數！

使用里數信用卡的注意事項

有效期： 一般得 3–5 年，過咗期就自動清零㗎啦。

兌換限制： 換熱門航班座位要 提早勁多預訂 。

手續費： 有啲轉換、兌換或退票可能要畀手續費。

理性消費： 唔好過度分期或者現金透支，費事畀利息。

里數信用卡常見問題 (Q&A)

里數有效期如何計算？

航空里數一般有 3 至 5 年有效期，以「先入先出」原則扣減。建議你定期 check 吓自己個里數戶口，安排兌換，費事過期蝕咗！

我可否同時使用多張里數信用卡累積里數？

可以！你可根據唔同消費類別揀最啱用嘅主卡同副卡，集中用高回贈卡嚟碌旅遊費用，再用免年費卡儲日常消費里數。

如何將信用卡積分轉換為航空里數？

大多數里數信用卡會自動將簽賬金額按指定比例轉換為里數，你都可以喺銀行網上平台查吓積分累積同轉換狀況。如果需要手動轉，可以喺網銀或打上客戶服務熱線申請。

兌換機票需要支付額外費用嗎？

部分航空公司或平台可能收手續費或政府稅項，具體幾錢要睇番該航空公司官網或 Trip.com 預訂頁面說明。

里數 + 現金混合支付有何優勢？

咁樣可以減輕你嘅里數壓力！當里數唔夠時，你都可以用儲到嘅里數 + 現金支付，享受機票或升艙優惠，兌換彈性大好多！

什麼情況下可獲得額外里數獎賞？

部分銀行會同航空公司或旅遊平台合作，喺特定節日、限時活動或特定商戶碌卡時，提供里數加碼，記得留意銀行同平台嘅公告！

申請前應注意哪些年費及豁免條件？

建議你睇清楚年費幾多錢、首年有無得免，以及之後嘅簽賬豁免門檻。如果簽賬門檻高，要衡量自己嘅消費能力，避免額外畀錢。

如果計劃短期內不出國，可否暫緩累積里數？

你可以照將日常消費轉去里數卡儲，到需要時先兌換。或者用里數 + 現金支付方式預訂未來行程，唔使一次過用晒！

