Trip.com 雙 11 狂搶攻略 2025！$111 機票、信用卡神碼同 $1 蚊秒殺大公開！

係啦！一年一度嘅大日子又到喇，仲有邊個掛住買電器同日用品呀？精明嘅香港人，梗係要趁住 Trip.com 呢次「Mega Sale 雙 11 狂賞節」，瘋狂囤積旅遊貨啦！

我睇咗 Trip.com 今次個優惠頁面，個力度真係全年最強勁！由 11 月 11 號開始到 11 月 14 號，一連四日，真係由朝到晚都派錢咁滯！想 Plan 聖誕、新年甚至出年 2 月嘅旅行，依家唔搶等幾時？

✈️ 咪走寶！雙 11 狂搶重點大公開！

🤯 $111 起！限量一口價機票搶到你手軟！

呢個真係最癲嘅優惠！活動期間，每日夜晚 9 點同 9 點半，都要Set 鬧鐘準時搶！

廣告 廣告

抵到爛！ 香港來回連稅機票， 淨係 $111 蚊起 ！

目的地： 飛東京、福岡、台北、曼谷、悉尼、墨爾本、上海、成都等熱門地方！

例子（11 月 11 日）：

9:00 PM： 香港來回東京 連稅 $111 (香港航空)；香港來回福岡 連稅 $599 (香港航空)。 9:30 PM： 香港來回東京 連稅 $599 (香港航空)；香港來回福岡 連稅 $899 (香港航空)。

仲有！ 11 月 12 號有曼谷機票＋酒店套票 $1,111！11 月 13 號有 台北機票買一送一 ！11 月 14 號有上海 $111 機票！

記住！ 每個目的地名額只得 20 個，鬥快㗎！

💰 超級優惠碼！Mastercard 信用卡大派錢！

如果你手頭上有 Mastercard 信用卡，恭喜你，今次可以大慳一筆！優惠碼每日都會派發，記得睇準時間去搶！

凌晨 00:00 狂搶：

預訂機票 或 酒店滿 $2,000， 即刻減 $1,111 ！😱 呢個折扣率勁到癲！

中午 12:00 加碼（只限 11 月 11 日）：

酒店訂單滿 $1,000， 即刻減 $500 ！如果淨係想訂酒店，記住要搶呢個！

其他日子： 11 月 12、13、14 號嘅凌晨同中午，都會派發不同面額嘅優惠碼，例如滿 $1,000 減 $500，總之就係日日有嘢搶！

✨ $1 蚊秒殺！當地體驗門票/SIM 卡抵到笑！

想去玩當地景點、買數據卡？記得鎖定埋呢個優惠！

限時快閃！ 數據卡、門票同體驗活動， 最低竟然 $1 蚊雞起 ！

精選例子： 仲有機會搶到 香港迪士尼樂園 、 日本環球影城 、 哈利波特影城門票買一送一 等超筍 Deal！

點搶？ 留意每日嘅特定時段，快閃優惠通常喺中午 12 點準時開搶。如果去到俾錢頁面見到變返原價，就證明已經俾人搶晒喇！

🚀 15% 回贈！Trip Coins 多到用唔晒！

唔止即時折扣，連積分回贈都咁高！

喺活動期間訂機票、酒店或者高鐵，可以享 高達 15% 嘅 Trip Coins 額外回贈 ！

回贈分階段進行，記得睇清楚你訂嘅目的地係咪指定目的地 (例如哈爾濱、名古屋、札幌等)，咁就可以賺多啲 Trip Coins，下次旅行又可以當錢使啦！

🚨 搶購終極貼士！記住呢幾點！

下載 App！ 好多優惠，特別係優惠碼同快閃，都需要喺 Trip.com 手機 App 度領取或者預訂， 一定要提早 Download 好 ！

準時！ 搶 $111 機票同優惠碼全部都係鬥快， Set 鬧鐘係基本動作 ！

睇清楚條款！ 一口價機票同快閃活動，好多都係 一經下單就唔可以退改 ，同埋要睇清楚適用嘅出發日期 (好多都去到出年 2 月 28 號)，唔好買錯呀！

Mastercard 準備好！ 記得提早將你張 Mastercard 綁定好，搶到優惠碼可以即刻俾錢鎖定優惠！





即搶 Trip.com 雙11優惠！



