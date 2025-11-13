Trip.com 雙 11 終極攻略！$111機票秒殺、$1神級Code！全方位搶購懶人包

喂！銀包準備好未？一年一度、全城期待嘅 Trip.com「Mega Sale 雙 11 狂賞節」又嚟喇！香港人最叻就係計住CP值去旅行，所以今次Trip.com真係攞出真功夫，由機票、酒店、高鐵飛，到玩樂門票，全部癲價放送，優惠多到你唔信！

無論你想快閃日韓台泰叉個電，定係已經Plan緊聖誕、新年嘅長途大假，呢份終極懶人包都會教你點樣精準出擊，將所有震撼折扣碼 (Promo Code) 同限量秒殺優惠一網打盡，用最抵價錢，實現你嘅旅行大計！

🚨 搶購前必讀：關鍵時刻表

活動時間： 2025年11月11日 00:00 至 11月14日 23:59 (香港時間)

溫馨提示： 優惠全部限量，手快有手慢冇，賣晒就Bye Bye㗎喇！好多勁筍嘅deal都要經 Trip.com App 先搶到，未下載嘅快啲裝定先！

九大核彈級優惠，一圖睇晒！

Mastercard 神級折扣碼： 機票酒店最高即減 HK$1,111 ！

震撼價機票秒殺戰： 東京、台北、澳洲等 7大航線 一口價或買一送一，最平 $111 ！

Trip Coins 瘋狂回贈： 最高 15% 額外獎賞，買完再賺！

玩樂門票激鬥區： 海洋公園、昂坪360買一送一，船飛半價！

$1 搭高鐵不是夢： 搶 $73 高鐵折扣券，輕鬆返內地！

會員限定彩蛋： 完成指定任務即送 1,999 Trip Coins (約值HK$156)！

曼谷套票秒殺： 3日2夜機票連酒店都有得搶！

機場接送優惠： 最高 5折 ，慳返筆的士錢！

酒店折扣碼： 同樣有 Mastercard 加持，最高減 $1,111！

✈️ 機票秒殺戰場：每晚9點準時開火！東京$111、台北買一送一！

考你手速嘅時候到喇！一連四日，每晚9點正，Trip.com App 將會限量開賣多條熱門航線嘅「一口價」或「買一送一」機票，全部都係來回經濟艙！記住較定鬧鐘，準備開戰！





🚨 溫馨提示： 出發日期最遠去到2026年2月28日。最重要係：搶到就係你嘅，唔設退款、改期或取消！諗清楚先好撳！

🎟️ 玩樂門票激鬥區：每日中午12點正！海洋公園、昂坪360買一送一！

每日中午12點，準時鎖定Trip.com搶熱門景點門票同玩樂活動嘅快閃優惠！





11月11日： 搶金光飛航（港澳單程）同香港機場快線一口價船飛/車飛！

11月14日：

香港海洋公園門票： 買一送一！ 昂坪360纜車飛 (來回)： 買一送一！ 維港「幻彩詠香江」觀光船： 半價！

其他驚喜： 密切留意酒店自助餐同大閘蟹套餐嘅半價或買一送一！

搶券攻略： 每日中午12點仲有 5%/6% 景點通用折扣券、USJ同香港迪士尼指定門票優惠券等你搶！

💳 Mastercard 持卡人尊享：終極優惠碼大放送，總值$4,666等你拎！





有Mastercard喺手，今次雙11真係無敵！用香港或澳門發行嘅Mastercard畀錢，就可以用以下神級Code！

優惠類型 消費門檻 (淨價) 即減金額 開搶時間 (香港時間) 機票/酒店 HK$2,000 HK$1,111 11月11日 00:00 (凌晨) 機票/酒店 HK$1,000 HK$500 11月12-14日 指定時段 機票 HK$500 HK$111 每日 21:00 - 23:59

提提你： HK$1,111 Code超屈機，搶到真係慳勁多！記得準時入App搶！

🚄 交通優惠都唔放過：$1搭高鐵、機場接送半價！

高鐵火車票： 11月11日同14日中午12點，搶 滿HK$74減HK$73 嘅超級神券，等於用 $1 就搭到車！

機場接送： 11月11日中午12點，搶最高 5折 (上限HK$300) 嘅機場接送券，出入機場都咁瀟灑！

💰 Trip Coins 終極儲分大法：高達15%回贈，買完再賺！

想慳上加慳？記住玩埋Trip Coins回贈活動！





⚠️ 極重要秘技： 落單前，必須 喺活動頁面撳低 「立即參加」 個掣！如果唔撳，你買幾多嘢都係冇額外回贈㗎！喊都無謂！

15% 瘋狂回贈： 每日都有唔同主題（11/11全線、11/12東南亞、11/13日韓台），鎖定特定時段落單，賺盡回贈！

5% 基本回贈： 喺11月12至14日大部分時間落單，都有5%回贈保底！

💡 終極搶購心法：五步必勝方程式！

競爭激烈，點先可以成為大贏家？跟住做啦！

鎖定獵物： 一早諗定主攻目標（例如$111東京機票、Mastercard $1,111 Code）。 設定鬧鐘： 記實 中午12點 (玩樂) 同 夜晚9點 (機票) 兩個黃金時間！ 更新App兼登入： 事先確保Trip.com App係最新版本，兼且已經登入咗賬戶。 預備好銀彈： 將Mastercard同其他支付方式準備好，一秒完成付款！ 撳「參加」掣： 賺Trip Coins回贈嘅關鍵一步，千祈唔好漏！

終極忠告： 所有秒殺優惠都係鬥快，以成功付款作準！如果見到變返原價，就代表人哋快過你喇！祝大家好運，搶唔到就係慢咗，下年請早！

