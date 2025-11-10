iHerb雙11優惠全網限時74折
Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025
一年一度雙11即將來臨，Trip.com於11月11日至14日舉行「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動，一連串旅遊優惠包括機票低至$111/ 買1送1、門票$1/ 買1送1、高鐵/火車$1起、Trip Coins回贈高達15%、Mastercard機票酒店折扣代碼高達$4,666等，有齊機票、酒店、門票、火車、租車、旅遊SIM卡等一連串優惠，涉及本地、日韓台泰、深圳、廣州等熱門旅遊目的地，絕對是大放送，即睇優惠內容！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
11.11起一連4日開賣超筍優惠
今次Trip.com「雙11狂賞」優惠活動將於11月11日至14日舉行，每日推出不同範疇的優惠，當中最吸引的是來回機票低至$111/ 買1送1，包括$111香港航空東京/上海來回機票、$399香港航空成都來回機票、$599香港航空福岡來回機票，其他超筍優惠還有$1日本/泰國/越南eSIM、香港海洋公園/昂坪360買1送1、韓國樂高樂園45折等，今次為大家精選超筍快閃優惠！
Trip.com「雙11狂賞」快閃精選優惠
11月11日12nn開賣：香港機場快綫
優惠價：$11.11
11月11日12nn開賣：日本eSIM
優惠價：$1
11月11日9pm開賣：香港航空東京/福岡來回機票
優惠價：東京$111，福岡$599
11月12日12nn開賣：越南eSIM
優惠價：$1
11月12日12nn開賣：泰國eSIM
優惠價：$1
11月13日12nn開賣：韓國樂高樂園
優惠價：45折 $128.7
11月13日12nn開賣：九份老街+十分老街+十分瀑布一日遊【台北出發｜保證出團】
優惠價：5折 $166.8
11月13日12nn開賣：富士急樂園
優惠價：買1送1，$350.3/2份
11月13日12nn開賣：傳奇英雄科技城
優惠價：買1送1，$329/2份
11月14日12nn開賣：香港海洋公園
優惠價：買1送1，$538/2份
11月14日12nn開賣：昂坪360
優惠價：買1送1，$295/2份
11月14日12nn開賣：中國內地/香港/澳門/台灣 5G eSIM
優惠價：$1
11月14日12nn開賣：卡魯冰雪世界
優惠價：14折 $118
11月14日9pm開賣：香港航空成都/上海來回機票
優惠價：成都$399，上海$111
相關文章：Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
Trip.com「雙11狂賞」精選優惠碼折扣
除了以上超筍快閃優惠，今次同步推出多個超吸引的優惠碼，包括高達$4,666的Mastercard酒店機票優惠、$1起高鐵/火車、租車/旅行團5折、$18澳門金光飛航單程船票、日本環球影城減$110、香港迪士尼樂園減$500等，立即睇埋以下精選優惠碼折扣吧！
Mastercard機票酒店優惠碼高達$4,666
11月11日12am開搶：Mastercard簽賬機票滿$2,000減$1,111，只適用於香港/澳門出發之航班
11月11日12am開搶：Mastercard簽賬酒店滿$2,000減$1,111
11月11日12pm開搶：Mastercard簽賬機票滿$1,000減$500，只適用於香港/澳門出發之航班
11月11日12pm開搶：Mastercard簽賬酒店滿$1,000減$500
11月11日9pm開搶：Mastercard簽賬日本機票滿$500減$111，只適用於香港/澳門出發至日本之航班
11月12日12am開搶：Mastercard簽賬機票滿$1,000減$500，只適用於香港/澳門出發之航班
11月12日9pm開搶：Mastercard簽賬泰國/澳洲機票滿$500減$111，只適用於香港/澳門出發至泰國/澳洲之航班
11月13日12am開搶：Mastercard簽賬酒店滿$1,000減$500
11月13日9pm開搶：Mastercard簽賬台灣/澳洲機票滿$500減$111，只適用於香港/澳門出發至台灣/澳洲之航班
11月14日12am開搶：Mastercard簽賬酒店滿$1,000減$500
11月14日9pm開搶：Mastercard簽賬內地機票滿$500減$111，只適用於香港/澳門出發至內地之航班
門票+交通+租車精選優惠碼
11月11/14日12am開搶：高鐵滿減$74最高減$73/ 滿$100減$20（App限定）
11月11-14日12am開搶：3日或以上的租車時間5折減高達$240/ 無上限92折
11月11-14日12am開搶：機場接送5折減$300/7折減$190/無上限92折
11月11日12pm開搶：日本環球影城指定套票減$110
11月12日12pm開搶：香港迪士尼樂園指定門票滿$1,000即減$500
11月14日12pm開搶：澳門金光飛航單程船票$18 （僅適用於指定產品）
更多相關文章：
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
台灣平機票優惠｜台北機票買1送1！中華航空人均低至$688起｜Trip.com雙11優惠2025
澳洲平機票優惠｜悉尼Qantas來回機票連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
澳洲平機票優惠｜Qantas直飛墨爾本MEL連稅只要$2,999！包30KG寄艙行李｜雙11優惠2025
日本平機票優惠｜大阪最平不用$4,000！即睇聖誕節9連休放假外遊機票攻略＋旅遊平台最平價位
日本名古屋平酒店｜酒店優惠低至5折！熱門名古屋京阪酒店人均只需$333起｜雙11優惠2025
Klook雙11旅行優惠！迪士尼/海洋公園/全線長隆酒店低至半價、澳門船飛$1、送澳洲機票
深圳卡魯冰雪世界門票優惠低至6折！娛雪票$118最長玩足12小時 包雪服、娛雪鞋租借｜雙11優惠2025
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
其他人也在看
成都平機票優惠｜成都機票連稅$399，平過搭高鐵！銀白色絕美九寨溝+國寶大熊貓｜雙11優惠2025
Trip.com「雙11狂賞」Mega Sale優惠活動即將於11月11日開鑼，一連四日9pm發售一口價機票，11月14日輪到成都，香港航空來回機票連稅只需$399，比高鐵更平，航程約3個半小時便到達中國十大古都之一，探望國寶熊貓，以及到睹世界自然遺產「九寨溝」的壯麗景色，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
東京富士山1日遊半價！每人$169.2起、遊6大熱門景點：河口湖賞紅葉、漫步金鳥居、御殿場Outlets｜雙11優惠2025
秋冬季是去日本東京旅行，當然不能錯過經典賞楓賞富士山行程，Yahoo Travel有超抵玩一日遊推介！Trip.com於11月11日12pm推出東京富士山一日遊半價優惠，每人只需$169.2起，遊盡6大熱門景點，包括富士山、河口湖、金鳥居、御殿場Outlets等，今年年底前安排一個東京遊出發啦！Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
南韓慶州擁52處世界文化遺產 旅行社指鄰近城市直航太少影響港人到訪
【Now新聞台】剛舉辦了APEC峰會的南韓慶州擁有不少歷史遺址，其中52處被列入世界文化遺產地區。但有旅行社認為當地沒有國際機場，鄰近城市釜山等的直航班次亦太少，影響港人到訪意欲。距離釜山一個多小時車程的慶州被譽為「無圍牆的博物館」，隨處可見一千年前新羅王朝時期作為古都的歷史遺址，包括當年的觀星設備瞻星臺、大陵苑及佛國寺等等，共有52處被列為世界文化遺產，去年就吸引逾100萬人次外國旅客到訪。荷蘭旅客Lianne Bosch：「我們剛到這裡，在韓屋裡吃了一餐非常好的飯。這裡較釜山的高樓大廈好，因為這裡較傳統些，氛圍也安靜及平和些。」澳門旅客黎先生：「我來過三次，因為第一有美景，第二就是有歷史。日本也去得多，但就是南韓便宜些，若有時吝嗇些時就來南韓。」古蹟以外，附近皇理團路很多舊韓屋改建而成的特色餐廳和商店等，不少遊客都喜歡去打卡。當地地接社導遊表示，這裡的機場沒有國際線，大部分外地旅行團也是由釜山出發來這裡一日遊。當地地接社導遊李先生：「通常平均一個月接待4至5團(台灣團)，算是比較多，夏天季節像是放假期間，多的時候可能接待7至8團。」這裡還有電動觀光車可租用，90分鐘約3萬韓圜，方便去附近不同景點，不過如果像記者沒有車牌就不能租用。本港赴南韓團費一般約三千至五千元，旅行社稱，去釜山等南部的直航班次不多，令到這些旅行團只佔整體南韓團約一成。旅行社主席禤國全：「因為去過首爾的客人量多，大家若再去南韓就想去新地方，我們希望航空公司看到客量有需求，將運力增強，方便客人可以舒適地直飛到南部的釜山、大邱、慶州玩。」由九月底起，南韓政府向中國3人以上的團體旅客試行免簽證入境政策，期望帶來一百萬人次內地客和刺激當地旅遊業。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中國航空業者 正式恢復中國、印度航線
周日（9 日）13:02 分，東航 MU563 航班搭載 248 名旅客，從上海浦東國際機場飛赴印度德里，這也是時隔 5 年，中國航空業者執飛的首趟中印客運航班，象徵中國航空業者正式恢復中印航線。鉅亨網 ・ 6 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 23 小時前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 6 小時前
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。 該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話am730 ・ 1 天前
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
連鎖咖啡店賣咖啡要手機登記掀熱議 網民怒斥呢樣嘢？
最近有網民於網上討論區發帖，指某間大陸品牌咖啡於香港的新店連餐牌都無，服務員囑其用自動點餐機，結帳時竟要強制輸入手機號碼登記才給買，樓主怒轟連買杯咖啡都要賣個人資料，決定棄買，以免助長歪風。帖文一出，立即掀起熱議，有人狠批強制註冊的做法，有人則擔心資料被賣去詐騙集團騙錢，但亦有網友不屑樓主自認為個人資料好值錢，明言只要有優惠，就會有很多人登記，不知讀者看法如何呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 3 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 23 分鐘前
海俊傑眾籌70萬為太太換肝 陳曉東親證曾探望
【on.cc東網專訊】藝人海俊傑昨晚（8日）突然在社交網拍片，聲淚俱下指太太患上「急性肝硬化」，要籌集150萬的手術費，如今仍然爭70萬元，令全城關注。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 22 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
辛辣麵原來唔係正式名？韓版好食過中國版！一招教你如何分辨
辛辣麵（正名：辛拉麵），可謂是韓國人心目中的「國民拉麵」。還記得疫情肆虐之時曾出現一輪超市掃貨盲搶熱潮，不少港人紛紛大量囤貨，即食麵是其中最重要的一環，但來自韓國的辛辣麵，想不到因一個原因於疫情期間無人問津，甚至更曾於超市出現辛辣麵麵牆，整個貨架劃一都是辛辣麵，場面相當震憾！關於辛辣麵更有不少傳言，例如韓版好食過中國版，究竟是否真確？想知辛辣麵的秘辛就繼續看下去吧。Yahoo Food ・ 3 小時前
大埔驚現「小強大軍」 目擊女童嚇得高聲尖叫
【on.cc東網專訊】今晨(9日)在社交平台流傳片段，指大埔寶湖里一帶有大量曱甴出現，情況恐怖。其中一條片段中，一批大隻的曱甴在行車路快速地爬行，估計曱甴從渠蓋內爬出地面，部分被車輛輾斃，有女童看見曱甴後，高聲尖叫。另一條片段中，有人以掃把清理曱甴屍體，整個垃圾on.cc 東網 ・ 20 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 21 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
吳亦凡入獄4年傳3度獄中身亡 官方仍未證實
男團EXO前成員的中國歌手吳亦凡2021年在中國涉性侵網紅及偶像等女性，2022年11月被控強姦罪成，判入獄13年，並加驅逐出境，近日竟傳他疑在獄中絕食身亡。吳亦凡至今入獄4年，自從今年初傳出死訊後，大量微博帳號發布「吳亦凡去世」的貼文。網民指最近已是第3次傳出吳亦凡身亡的消息。 亦有網民指，根據中國司法程序，在am730 ・ 14 小時前