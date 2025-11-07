Trip.com 2025 雙 11 狂賞節終極攻略 機票/酒店/門票 Promo Code 一網打盡













雙十一唔再只係買電器同日用品嘅節日，更係全球旅遊愛好者年度囤貨嘅黃金時期！每年呢個時候，Trip.com 都會推出一年一度、力度最強勁嘅「Mega Sale 雙 11 狂賞節」。

我哋深知，精明嘅香港旅客追求嘅唔單止係產品嘅最低價，更係旅遊體驗嘅高 CP 值。因此，今年嘅雙 11，我哋為你準備咗橫跨機票、酒店、火車票、景點門票及玩樂活動嘅超額優惠！

無論你想鎖定日韓台泰嘅短途遊，定係聖誕、農曆新年嘅長線旅遊，都能夠喺度搵到最震撼嘅折扣代碼 (Promo Code) 同限量秒殺優惠！呢份攻略將會為你一網打盡所有優惠細節，幫你輕鬆將夢想旅程帶返屋企！

Trip.com 雙11快閃優惠簡介

Trip.com 將會喺 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日 23:59 推出年度「雙 11 狂賞優惠活動」，涵蓋機票、酒店、高鐵及當地體驗等多項產品。

重要提醒： 所有優惠數量有限，先到先得，售完即止。請注意，部分優惠需要透過 Trip.com 手機應用程式（App）領取或預訂，記得提早下載同準備好啦！

Trip.com 雙11 活動與優惠產品

本次推廣活動主要分為九大類產品優惠：

優惠類型 優惠重點 適用日期／時段 Mastercard 機票優惠代碼 最高 HK$ 1,111 折扣。 11 月 11 日至 14 日指定時段。 Mastercard 酒店優惠代碼 最高 HK$ 1,111 折扣。 11 月 11 日至 14 日指定時段。 Trip Coins 回贈活動 最高 15% 額外回贈。 11 月 11 日至 14 日分階段進行。 一口價／買一送一來回機票 香港出發至東京、台北、墨爾本等 7 大熱門航線的超低價秒殺。 11 月 11 日至 14 日，每日 21:00 後。 一口價機票 + 酒店套票 香港往返曼谷 3 天 2 夜套票秒殺。 11 月 12 日 21:00 至 23:59。 門票／體驗快閃優惠 景點門票 50% Off 或買一送一秒殺。 11 月 11 日至 14 日，每日 12:00 開搶。 限時任務及獎賞 完成指定目的地機票及酒店訂單，回贈 1,999 Trip Coins（約 HK$ 156）。 11 月 11 日至 14 日期間。 高鐵高額折扣券 香港火車票最高滿HKD 74 減 73。 11 月 11 日至 14 日期間。 機場接送 最高五折。 11 月 11 日













Trip.com 雙11機票優惠 | 熱門機票一口價/買一送一

今年雙十一，Trip.com 準備咗多條熱門航線嘅「一口價」以及「買一送一」限量來回經濟艙機票秒殺活動！

呢啲超級優惠僅限喺特定日期同時間透過 Trip.com 手機應用程式（App）搶購，數量極為有限，絕對考驗旅客嘅手速！記得較定鬧鐘，準備加入秒殺戰團啦！













一口價／買一送一 機票秒殺時間表

搶購日期 搶購時段（晚上） 目的地 優惠類型 執飛航空公司 優惠價格 11 月 11 日 9 點至 11 點 59 分 東京 一口價來回 香港航空 HK$ 111 11 月 11 日 9 點至 11 點 59 分 福岡 一口價來回 香港航空 HK$ 599 11 月 12 日 9 點至 11 點 59 分 墨爾本 一口價來回 澳洲航空 HK$ 2,999 11 月 13 日 9 點至 11 點 59 分 台北 買一送一來回 中華航空 買一送一 11 月 13 日 9 點至 11 點 59 分 悉尼 一口價來回 澳洲航空 HK$ 2,999 11 月 14 日 9 點至 11 點 59 分 上海 一口價來回 香港航空 HK$ 111 11 月 14 日 9 點至 11 點 59 分 成都 一口價來回 香港航空 HK$ 399

✈️ 出發日期及重要條款

出發日期：由各活動推廣期起至 2026 年 2 月 28 日。

旅行期限制：最短為 2 天，最長為 7 天（前往墨爾本及悉尼的機票，最長為 10 天）。

優惠詳情：優惠價格適用於連稅（含燃油費等稅費）的來回經濟艙成人機票，並附有「一口價」優惠標籤。

注意事項：所有優惠名額有限，先搶先得，是否搶購成功以支付為準。成功預訂後，將不設退款、更改或取消。請務必在訂票前查閱相關的取消、退改政策及航空公司的行李限額。





Trip.com 雙11 景點門票及玩樂體驗優惠 | 一口價/買一送一

門票及玩樂體驗快閃秒殺（每天 12:00 開搶）

雙 11 期間，每日中午 12:00 準時開搶熱門景點門票及玩樂活動嘅「一口價」或「買一送一」快閃優惠！

提提你：數量有限，先訂先得！ 想為你嘅旅程鎖定最抵玩嘅體驗？記得較好鬧鐘，準備喺 Trip.com 度準時搶購啦！

搶購日期 產品名稱 優惠類型 11/11 Cotai Water Jet 港澳單程標準艙船票 一口價 11/11 香港機場快線電子票（香港站單程成人） 一口價 14/11 中國內地／港澳台 5G/4G eSIM (7 天 1GB/天) 優惠價 14/11 維多利亞港「幻彩詠香江」觀光船（19:35 出發） 半價 14/11 香港海洋公園 買一送一 14/11 昂坪 360 標準纜車票（來回） 買一送一 14/11 香港國都酒店 Le Menu 西餐廳（指定自助餐） 52% Off 14/11 香港金域假日酒店 Loong Yuen（大閘蟹套餐） 買一送一 14/11 Da Dolce 意大利雪糕 HKD 98 入場門票 買一送一 14/11 Da Dolce 意大利雪糕 HKD 168 預購專屬優惠門票 買一送一

註：部分產品如 Cotai Water Jet 需使用指定優惠碼預訂。





🚨 搶購及使用注意事項

活動時間： 快閃優惠於 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日 每天中午 12:00 準時開搶。

搶購方式：用戶必須點選當地體驗詳情頁上的特定套餐方能享受優惠。

名額限制： 數量有限，先訂先得。如到達支付頁面變回原價，即優惠套餐庫存已售罄。

退改政策： 一旦下單均不可退改，用戶亦將不能以相同價格重新預訂。





景點門票及玩樂體驗優惠券

呢批優惠券將會喺指定日期同時間發放，數量非常有限，係先到先得㗎！記住要準時上線搶領，唔好錯過任何一個幫你慳錢嘅機會啦！

領取日期 領取時間（香港時間） 優惠券 折扣金額／百分點 11/11 上午 12:00 景點及旅遊 - 5% 折扣 5% off 11/11 上午 12:00 景點及旅遊 - 中國內地目的地 6% 折扣 6% off 11/11 下午 12:00 關西樂享週遊券豪華版（含大阪環球影城USJ一日票） 買一送一 11/11 下午 12:00 環球影城（USJ）特定套票優惠券 HK$ 110 off 12/11 下午 12:00 香港迪士尼樂園指定門票 HK$500 off 12/11 下午 12:00 香港迪士尼樂園指定門票 HK$120 off





關西樂享週遊券豪華版（含大阪環球影城USJ一日票）

Trip.com 雙11 Mastercard 信用卡優惠 | 12AM、12PM、9PM 搶 HK$4,666 優惠代碼

今年雙十一，Trip.com 同 Mastercard 攜手推出多組限時機票、酒店優惠碼！

旅客必須鎖定特定嘅時間同日期，並使用喺香港或澳門發行嘅 Mastercard 信用卡或扣賬卡付款，先至可以享受呢批專屬優惠。記得準備好你張 Mastercard，準時搶購啦！

Mastercard 機票優惠代碼

滿額要求（淨票價） 減免金額 搶購時段（香港時間） 適用目的地 HKD 2,000 HKD 1,111 2025 年 11 月 11 日 00:00 適用所有目的地 HKD 1,000 HKD 500 2025 年 11 月 12 日 00:00 適用所有目的地 HKD 500 HKD 111 11 月 11 日至 11 月 14 日，每日晚上 9 點至 11 點 59 分 指定目的地

*機票優惠要求所有訂單均需包含由香港或澳門出發之航班。





Mastercard 酒店優惠代碼

除咗機票，Mastercard 亦為旅客帶嚟超值酒店優惠！

呢批酒店優惠碼同樣數量有限，而且只適用於預付酒店房型。提提你，記得鎖定指定時間，用你嘅 Mastercard 搶購，幫你嘅住宿慳返一筆！

滿額要求（連稅價） 減免金額 搶購時段（香港時間） 適用酒店房型 HKD 2,000 HKD 1,111 2025 年 11 月 11 日 00:00 部分預付酒店房型 HKD 1,000 HKD 500 11 月 11 日中午 12 點至晚上 11 點 59 分； 部分預付酒店房型





World Mastercard 專享機票、酒店優惠代碼

優惠代碼類型 滿額要求（連稅價） 減免金額 搶購時段（香港時間） 機票優惠 HKD 3,000 HKD 200 2025 年 11 月 11 日 00:00開始 機票優惠 HKD 4,500 HKD 300 酒店優惠 HKD 3,000 HKD 200





Trip.com 雙11 Trip Coins 回贈活動 | 最高 15% 額外獎賞

雙 11 期間，Trip Coins 回贈活動將會分階段進行，覆蓋機票、酒店同高鐵訂單。

賺取回贈貼士： 會員必須喺活動頁面點選「立即參加」之後先至提交訂單，咁樣先可以賺取到額外嘅 Trip Coins 回贈！記得唔好漏咗呢個重要步驟呀！

Trip Coins 額外回贈詳情總覽

推廣名稱 回贈百分點 活動時間（香港時間） 適用產品及地區 每張訂單 Trip Coins 上限（約 HKD） 11/11 機票及酒店推廣 15% 2025 年 11 月 11 日 00:00 至 23:59 香港或澳門出發機票及所有酒店 1,282 （約 HKD 100） 12/11 東南亞推廣 15% 2025 年 11 月 12 日 21:00 至 23:59 東南亞指定地區機票及酒店 1,282 （約 HKD 100） 13/11 日韓台推廣 15% 2025 年 11 月 13 日 21:00 至 23:59 日韓台指定地區機票及酒店 1,282 （約 HKD 100） 14/11 內地、港澳推廣 15% 2025 年 11 月 14 日 00:00 至 23:59 內地、港澳機票、酒店及高鐵 1,282 （約 HKD 100） 5% 機票及酒店推廣 5% 2025 年 11 月 12 日至 14 日 00:00 至 20:59 香港或澳門出發機票及所有酒店 641 （約 HKD 50）





🚨 參加及回贈注意事項

參加方式： 必須在活動頁面點選「立即參加」後，在指定時間內完成合資格預訂。

回贈基數： 回贈百分點是按扣除優惠代碼折扣及 Trip Coins 折抵金額後的訂單最終總額計算。

產品限制： 回贈活動不適用於預訂機票及酒店套票產品或酒店到付產品。

Trip Coins 限制： 透過此活動賺取的額外 Trip Coins 自領取日起計 3 個月內有效。

發放時間：

機票訂單： 獎勵會於出發後或完成最後一段航程後發放。 網上預付酒店訂單： 在確認入住後 2 至 6 星期內存入賬戶。







Trip.com 雙11 Trip.com 會員獨享福利 | 限時任務及 Trip Coins 獎賞

雙 11 期間，Trip.com 推出限時「機票加酒店」任務！

會員只需完成指定目的地嘅機票同酒店各一單合資格訂單，就可以賺取豐厚嘅 Trip Coins 回贈！想同時訂晒交通同住宿又想賺盡回贈？記得留意活動頁面嘅指定目的地列表啦！













限時任務：機票 + 酒店獎賞

任務要求 目的地範圍 Trip Coins 回贈價值（約 HKD） 獲獎次數 完成 1 單合資格機票及 1 單合資格酒店訂單 哈爾濱、名古屋、福岡、札幌、三亞 1,999 Trip Coins (約 HKD 156) 每位會員 1 次





🚨 參加及獎賞注意事項

活動時間： 2025 年 11 月 11 日 00:00 至 2025 年 11 月 14 日 23:59。

名額限制： 優惠名額有限，先到先得，額滿即止。合資格訂單需及時支付。

訂單要求：

機票訂單： 必須是香港往指定目的地（哈爾濱、名古屋、福岡、札幌、三亞）。 酒店訂單： 必須是指定目的地的酒店。

回贈發放： Trip Coins 將於兩項合資格訂單成功完成並支付後計入會員的 Trip.com 賬戶。

Trip.com 雙11 高鐵、機場接送優惠 | 1 蚊搭火車

雙 11 期間，Trip.com 針對高鐵火車票同機場接送服務推出多種優惠券，包括高額折扣券同高百分點回贈券！

無論你係計劃搭高鐵返內地，定係需要方便快捷嘅機場接送服務，都可以趁住雙 11 搶券，幫你嘅交通開支慳一筆！

高鐵／火車優惠券詳情

領取日期 領取時間（香港時間） 適用產品範圍 優惠折扣 11/11 上午 12:00 香港火車票（無路線限制） HKD 74 減 73 11/14 上午 12:00 香港火車票（無路線限制） HKD 74 減 73 11/11 上午 12:00 內地／香港火車票 HKD 100 減 20 11/14 上午 12:00 內地／香港火車票 HKD 100 減 20 11/11 至 11/14 上午 12:00 內地／香港火車票 2% Off 11/11 至 11/14 上午 12:00 歐洲火車票（Eurails） 2% Off 11/11 至 11/14 上午 12:00 歐洲火車票（Eurails，新用戶） 5% Off





機場接送優惠

領取日期 領取時間 產品線 優惠折扣 11/11 上午 12:00 機場接送 50% Off（最高 HK$ 300） 11/11 上午 12:00 機場接送 30% Off（最高 HK$ 190） 11/11 上午 12:00 機場接送 8% Off





Trip.com 雙 11 狂賞節：最終總結與搶購必勝提醒

Trip.com 今次嘅雙 11 狂賞優惠活動涵蓋咗由超值機票、一口價酒店套票，到豐富嘅當地體驗同高額 Trip Coins 回贈，絕對係為旅客帶嚟今年最盛大嘅旅遊促銷！

活動期間，每日都有多場限時秒殺同優惠碼發放，尤其係 11 月 11 日至 14 日每晚 21:00 後嘅機票搶購時段，競爭將會非常激烈！

最終搶購必勝攻略

步驟 建議行動 1. 鎖定目標 鎖定心儀嘅優惠類型（例如：機票、酒店、Mastercard 專屬優惠）。 2. 設定鬧鐘 提前設定好每日中午 12:00 (玩樂門票) 及 每晚 21:00 (機票) 嘅搶購鬧鐘。 3. 檢查 App 確保你嘅 Trip.com App 保持最新版本，並登入會員。 4. 線上支付/Mastercard 準備好港澳發行嘅 Mastercard 及支付寶/微信等支付方式。 5. 點擊參加 訂購機票、酒店、高鐵前，記住喺活動頁面點選「立即參加」以賺取額外 Trip Coins。

注意事項

數量有限：所有優惠產品嘅數量極為有限，先到先得，是否搶購成功以支付頁面確認為準。

退改條款：喺預訂前，請務必仔細閱讀產品頁面上關於取消、更改及行李限制嘅詳細條款，特別係秒殺機票，通常不設退改。

常見問題

今次 Trip.com 雙 11 狂賞優惠活動嘅起止時間係幾時？

活動時間為 2025 年 11 月 11 日 00:00 至 11 月 14 日 23:59（香港時間）。





今次活動主要涵蓋邊啲產品？

活動涵蓋機票、酒店、高鐵、當地體驗（門票/玩樂活動）以及優惠碼同 Trip Coins 回贈等多項產品。





邊啲優惠會喺每日嘅咩時間開搶？

每日12:00 (中午)：門票／體驗快閃優惠（一口價或買一送一）。每日21:00 後：一口價／買一送一來回機票。





如果我到咗支付頁面時，價格變返原價點算？

呢個情況表示該優惠套餐或快閃產品嘅庫存已經售罄。所有優惠數量極為有限，搶購成功以支付頁面確認價格為準，先到先得。





快閃優惠（例如門票）可唔可以取消或更改？

秒殺產品通常不設退款、更改或取消。請務必喺預訂前仔細閱讀產品頁面上嘅詳細條款。