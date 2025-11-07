針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
Trip.com 2025 雙 11 狂賞節終極攻略 機票/酒店/門票 Promo Code 一網打盡
雙十一唔再只係買電器同日用品嘅節日，更係全球旅遊愛好者年度囤貨嘅黃金時期！每年呢個時候，Trip.com 都會推出一年一度、力度最強勁嘅「Mega Sale 雙 11 狂賞節」。
我哋深知，精明嘅香港旅客追求嘅唔單止係產品嘅最低價，更係旅遊體驗嘅高 CP 值。因此，今年嘅雙 11，我哋為你準備咗橫跨機票、酒店、火車票、景點門票及玩樂活動嘅超額優惠！
無論你想鎖定日韓台泰嘅短途遊，定係聖誕、農曆新年嘅長線旅遊，都能夠喺度搵到最震撼嘅折扣代碼 (Promo Code) 同限量秒殺優惠！呢份攻略將會為你一網打盡所有優惠細節，幫你輕鬆將夢想旅程帶返屋企！
Trip.com 雙11快閃優惠簡介
Trip.com 將會喺 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日 23:59 推出年度「雙 11 狂賞優惠活動」，涵蓋機票、酒店、高鐵及當地體驗等多項產品。
重要提醒： 所有優惠數量有限，先到先得，售完即止。請注意，部分優惠需要透過 Trip.com 手機應用程式（App）領取或預訂，記得提早下載同準備好啦！
Trip.com 雙11 活動與優惠產品
本次推廣活動主要分為九大類產品優惠：
優惠類型
優惠重點
適用日期／時段
Mastercard 機票優惠代碼
最高 HK$ 1,111 折扣。
11 月 11 日至 14 日指定時段。
Mastercard 酒店優惠代碼
最高 HK$ 1,111 折扣。
11 月 11 日至 14 日指定時段。
Trip Coins 回贈活動
最高 15% 額外回贈。
11 月 11 日至 14 日分階段進行。
一口價／買一送一來回機票
香港出發至東京、台北、墨爾本等 7 大熱門航線的超低價秒殺。
11 月 11 日至 14 日，每日 21:00 後。
一口價機票 + 酒店套票
香港往返曼谷 3 天 2 夜套票秒殺。
11 月 12 日 21:00 至 23:59。
門票／體驗快閃優惠
景點門票 50% Off 或買一送一秒殺。
11 月 11 日至 14 日，每日 12:00 開搶。
限時任務及獎賞
完成指定目的地機票及酒店訂單，回贈 1,999 Trip Coins（約 HK$ 156）。
11 月 11 日至 14 日期間。
高鐵高額折扣券
香港火車票最高滿HKD 74 減 73。
11 月 11 日至 14 日期間。
機場接送
最高五折。
11 月 11 日
Trip.com 雙11機票優惠 | 熱門機票一口價/買一送一
今年雙十一，Trip.com 準備咗多條熱門航線嘅「一口價」以及「買一送一」限量來回經濟艙機票秒殺活動！
呢啲超級優惠僅限喺特定日期同時間透過 Trip.com 手機應用程式（App）搶購，數量極為有限，絕對考驗旅客嘅手速！記得較定鬧鐘，準備加入秒殺戰團啦！
一口價／買一送一 機票秒殺時間表
搶購日期
搶購時段（晚上）
目的地
優惠類型
執飛航空公司
優惠價格
11 月 11 日
9 點至 11 點 59 分
東京
一口價來回
香港航空
HK$ 111
11 月 11 日
9 點至 11 點 59 分
福岡
一口價來回
香港航空
HK$ 599
11 月 12 日
9 點至 11 點 59 分
墨爾本
一口價來回
澳洲航空
HK$ 2,999
11 月 13 日
9 點至 11 點 59 分
台北
買一送一來回
中華航空
買一送一
11 月 13 日
9 點至 11 點 59 分
悉尼
一口價來回
澳洲航空
HK$ 2,999
11 月 14 日
9 點至 11 點 59 分
上海
一口價來回
香港航空
HK$ 111
11 月 14 日
9 點至 11 點 59 分
成都
一口價來回
香港航空
HK$ 399
✈️ 出發日期及重要條款
出發日期：由各活動推廣期起至 2026 年 2 月 28 日。
旅行期限制：最短為 2 天，最長為 7 天（前往墨爾本及悉尼的機票，最長為 10 天）。
優惠詳情：優惠價格適用於連稅（含燃油費等稅費）的來回經濟艙成人機票，並附有「一口價」優惠標籤。
注意事項：所有優惠名額有限，先搶先得，是否搶購成功以支付為準。成功預訂後，將不設退款、更改或取消。請務必在訂票前查閱相關的取消、退改政策及航空公司的行李限額。
Trip.com 雙11 景點門票及玩樂體驗優惠 | 一口價/買一送一
門票及玩樂體驗快閃秒殺（每天 12:00 開搶）
雙 11 期間，每日中午 12:00 準時開搶熱門景點門票及玩樂活動嘅「一口價」或「買一送一」快閃優惠！
提提你：數量有限，先訂先得！ 想為你嘅旅程鎖定最抵玩嘅體驗？記得較好鬧鐘，準備喺 Trip.com 度準時搶購啦！
搶購日期
產品名稱
優惠類型
11/11
Cotai Water Jet 港澳單程標準艙船票
一口價
11/11
香港機場快線電子票（香港站單程成人）
一口價
14/11
中國內地／港澳台 5G/4G eSIM (7 天 1GB/天)
優惠價
14/11
維多利亞港「幻彩詠香江」觀光船（19:35 出發）
半價
14/11
香港海洋公園
買一送一
14/11
昂坪 360 標準纜車票（來回）
買一送一
14/11
香港國都酒店 Le Menu 西餐廳（指定自助餐）
52% Off
14/11
香港金域假日酒店 Loong Yuen（大閘蟹套餐）
買一送一
14/11
Da Dolce 意大利雪糕 HKD 98 入場門票
買一送一
14/11
Da Dolce 意大利雪糕 HKD 168 預購專屬優惠門票
買一送一
註：部分產品如 Cotai Water Jet 需使用指定優惠碼預訂。
🚨 搶購及使用注意事項
活動時間： 快閃優惠於 2025 年 11 月 11 日至 11 月 14 日 每天中午 12:00 準時開搶。
搶購方式：用戶必須點選當地體驗詳情頁上的特定套餐方能享受優惠。
名額限制： 數量有限，先訂先得。如到達支付頁面變回原價，即優惠套餐庫存已售罄。
退改政策： 一旦下單均不可退改，用戶亦將不能以相同價格重新預訂。
景點門票及玩樂體驗優惠券
呢批優惠券將會喺指定日期同時間發放，數量非常有限，係先到先得㗎！記住要準時上線搶領，唔好錯過任何一個幫你慳錢嘅機會啦！
領取日期
領取時間（香港時間）
優惠券
折扣金額／百分點
11/11
上午 12:00
景點及旅遊 - 5% 折扣
5% off
11/11
上午 12:00
景點及旅遊 - 中國內地目的地 6% 折扣
6% off
11/11
下午 12:00
關西樂享週遊券豪華版（含大阪環球影城USJ一日票）
買一送一
11/11
下午 12:00
環球影城（USJ）特定套票優惠券
HK$ 110 off
12/11
下午 12:00
香港迪士尼樂園指定門票
HK$500 off
12/11
下午 12:00
香港迪士尼樂園指定門票
HK$120 off
Trip.com 雙11 Mastercard 信用卡優惠 | 12AM、12PM、9PM 搶 HK$4,666 優惠代碼
今年雙十一，Trip.com 同 Mastercard 攜手推出多組限時機票、酒店優惠碼！
旅客必須鎖定特定嘅時間同日期，並使用喺香港或澳門發行嘅 Mastercard 信用卡或扣賬卡付款，先至可以享受呢批專屬優惠。記得準備好你張 Mastercard，準時搶購啦！
Mastercard 機票優惠代碼
滿額要求（淨票價）
減免金額
搶購時段（香港時間）
適用目的地
HKD 2,000
HKD 1,111
2025 年 11 月 11 日 00:00
適用所有目的地
HKD 1,000
HKD 500
2025 年 11 月 12 日 00:00
適用所有目的地
HKD 500
HKD 111
11 月 11 日至 11 月 14 日，每日晚上 9 點至 11 點 59 分
指定目的地
*機票優惠要求所有訂單均需包含由香港或澳門出發之航班。
Mastercard 酒店優惠代碼
除咗機票，Mastercard 亦為旅客帶嚟超值酒店優惠！
呢批酒店優惠碼同樣數量有限，而且只適用於預付酒店房型。提提你，記得鎖定指定時間，用你嘅 Mastercard 搶購，幫你嘅住宿慳返一筆！
滿額要求（連稅價）
減免金額
搶購時段（香港時間）
適用酒店房型
HKD 2,000
HKD 1,111
2025 年 11 月 11 日 00:00
部分預付酒店房型
HKD 1,000
HKD 500
11 月 11 日中午 12 點至晚上 11 點 59 分；
部分預付酒店房型
World Mastercard 專享機票、酒店優惠代碼
優惠代碼類型
滿額要求（連稅價）
減免金額
搶購時段（香港時間）
機票優惠
HKD 3,000
HKD 200
2025 年 11 月 11 日 00:00開始
機票優惠
HKD 4,500
HKD 300
酒店優惠
HKD 3,000
HKD 200
Trip.com 雙11 Trip Coins 回贈活動 | 最高 15% 額外獎賞
雙 11 期間，Trip Coins 回贈活動將會分階段進行，覆蓋機票、酒店同高鐵訂單。
賺取回贈貼士： 會員必須喺活動頁面點選「立即參加」之後先至提交訂單，咁樣先可以賺取到額外嘅 Trip Coins 回贈！記得唔好漏咗呢個重要步驟呀！
Trip Coins 額外回贈詳情總覽
推廣名稱
回贈百分點
活動時間（香港時間）
適用產品及地區
每張訂單 Trip Coins 上限（約 HKD）
11/11 機票及酒店推廣
15%
2025 年 11 月 11 日 00:00 至 23:59
香港或澳門出發機票及所有酒店
1,282 （約 HKD 100）
12/11 東南亞推廣
15%
2025 年 11 月 12 日 21:00 至 23:59
東南亞指定地區機票及酒店
1,282 （約 HKD 100）
13/11 日韓台推廣
15%
2025 年 11 月 13 日 21:00 至 23:59
日韓台指定地區機票及酒店
1,282 （約 HKD 100）
14/11 內地、港澳推廣
15%
2025 年 11 月 14 日 00:00 至 23:59
內地、港澳機票、酒店及高鐵
1,282 （約 HKD 100）
5% 機票及酒店推廣
5%
2025 年 11 月 12 日至 14 日 00:00 至 20:59
香港或澳門出發機票及所有酒店
641 （約 HKD 50）
🚨 參加及回贈注意事項
參加方式： 必須在活動頁面點選「立即參加」後，在指定時間內完成合資格預訂。
回贈基數： 回贈百分點是按扣除優惠代碼折扣及 Trip Coins 折抵金額後的訂單最終總額計算。
產品限制： 回贈活動不適用於預訂機票及酒店套票產品或酒店到付產品。
Trip Coins 限制： 透過此活動賺取的額外 Trip Coins 自領取日起計 3 個月內有效。
發放時間：
機票訂單： 獎勵會於出發後或完成最後一段航程後發放。
網上預付酒店訂單： 在確認入住後 2 至 6 星期內存入賬戶。
Trip.com 雙11 Trip.com 會員獨享福利 | 限時任務及 Trip Coins 獎賞
雙 11 期間，Trip.com 推出限時「機票加酒店」任務！
會員只需完成指定目的地嘅機票同酒店各一單合資格訂單，就可以賺取豐厚嘅 Trip Coins 回贈！想同時訂晒交通同住宿又想賺盡回贈？記得留意活動頁面嘅指定目的地列表啦！
限時任務：機票 + 酒店獎賞
任務要求
目的地範圍
Trip Coins 回贈價值（約 HKD）
獲獎次數
完成 1 單合資格機票及 1 單合資格酒店訂單
哈爾濱、名古屋、福岡、札幌、三亞
1,999 Trip Coins (約 HKD 156)
每位會員 1 次
🚨 參加及獎賞注意事項
活動時間： 2025 年 11 月 11 日 00:00 至 2025 年 11 月 14 日 23:59。
名額限制： 優惠名額有限，先到先得，額滿即止。合資格訂單需及時支付。
訂單要求：
機票訂單： 必須是香港往指定目的地（哈爾濱、名古屋、福岡、札幌、三亞）。
酒店訂單： 必須是指定目的地的酒店。
回贈發放： Trip Coins 將於兩項合資格訂單成功完成並支付後計入會員的 Trip.com 賬戶。
Trip.com 雙11 高鐵、機場接送優惠 | 1 蚊搭火車
雙 11 期間，Trip.com 針對高鐵火車票同機場接送服務推出多種優惠券，包括高額折扣券同高百分點回贈券！
無論你係計劃搭高鐵返內地，定係需要方便快捷嘅機場接送服務，都可以趁住雙 11 搶券，幫你嘅交通開支慳一筆！
高鐵／火車優惠券詳情
領取日期
領取時間（香港時間）
適用產品範圍
優惠折扣
11/11
上午 12:00
香港火車票（無路線限制）
HKD 74 減 73
11/14
上午 12:00
香港火車票（無路線限制）
HKD 74 減 73
11/11
上午 12:00
內地／香港火車票
HKD 100 減 20
11/14
上午 12:00
內地／香港火車票
HKD 100 減 20
11/11 至 11/14
上午 12:00
內地／香港火車票
2% Off
11/11 至 11/14
上午 12:00
歐洲火車票（Eurails）
2% Off
11/11 至 11/14
上午 12:00
歐洲火車票（Eurails，新用戶）
5% Off
機場接送優惠
領取日期
領取時間
產品線
優惠折扣
11/11
上午 12:00
機場接送
50% Off（最高 HK$ 300）
11/11
上午 12:00
機場接送
30% Off（最高 HK$ 190）
11/11
上午 12:00
機場接送
8% Off
Trip.com 雙 11 狂賞節：最終總結與搶購必勝提醒
Trip.com 今次嘅雙 11 狂賞優惠活動涵蓋咗由超值機票、一口價酒店套票，到豐富嘅當地體驗同高額 Trip Coins 回贈，絕對係為旅客帶嚟今年最盛大嘅旅遊促銷！
活動期間，每日都有多場限時秒殺同優惠碼發放，尤其係 11 月 11 日至 14 日每晚 21:00 後嘅機票搶購時段，競爭將會非常激烈！
最終搶購必勝攻略
步驟
建議行動
1. 鎖定目標
鎖定心儀嘅優惠類型（例如：機票、酒店、Mastercard 專屬優惠）。
2. 設定鬧鐘
提前設定好每日中午 12:00 (玩樂門票) 及 每晚 21:00 (機票) 嘅搶購鬧鐘。
3. 檢查 App
確保你嘅 Trip.com App 保持最新版本，並登入會員。
4. 線上支付/Mastercard
準備好港澳發行嘅 Mastercard 及支付寶/微信等支付方式。
5. 點擊參加
訂購機票、酒店、高鐵前，記住喺活動頁面點選「立即參加」以賺取額外 Trip Coins。
注意事項
數量有限：所有優惠產品嘅數量極為有限，先到先得，是否搶購成功以支付頁面確認為準。
退改條款：喺預訂前，請務必仔細閱讀產品頁面上關於取消、更改及行李限制嘅詳細條款，特別係秒殺機票，通常不設退改。
常見問題
今次 Trip.com 雙 11 狂賞優惠活動嘅起止時間係幾時？
活動時間為 2025 年 11 月 11 日 00:00 至 11 月 14 日 23:59（香港時間）。
今次活動主要涵蓋邊啲產品？
活動涵蓋機票、酒店、高鐵、當地體驗（門票/玩樂活動）以及優惠碼同 Trip Coins 回贈等多項產品。
邊啲優惠會喺每日嘅咩時間開搶？
每日12:00 (中午)：門票／體驗快閃優惠（一口價或買一送一）。每日21:00 後：一口價／買一送一來回機票。
如果我到咗支付頁面時，價格變返原價點算？
呢個情況表示該優惠套餐或快閃產品嘅庫存已經售罄。所有優惠數量極為有限，搶購成功以支付頁面確認價格為準，先到先得。
快閃優惠（例如門票）可唔可以取消或更改？
秒殺產品通常不設退款、更改或取消。請務必喺預訂前仔細閱讀產品頁面上嘅詳細條款。
