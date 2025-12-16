Trip.com年尾優惠震撼登場！一口價機票$399起、機場快綫$12、海洋公園買一送一、機票/酒店減$400及8%回贈

宏福苑五級火｜情緒支援熱線
12.16起一連4日首輪優惠大放送
今次Trip.com「年尾狂賞」優惠活動即日起至19日及24至28日起舉行，每日推出不同範疇的優惠，當中最吸引的是16至19日來回機票一口價$399起，包括$299星宇航空台北來回機票、$699香港航空大阪來回機票/阿聯酋航空曼谷來回機票/中國國航北京及杭州來回機票，其他超筍優惠還有$12機場快綫單程票、$12日本/東南亞/內地eSIM、香港海洋公園門票買1送1；12月24至26日則有一口價酒店$99，當中包括深圳硬石酒店，今次為大家精選超筍快閃優惠！
Trip.com「年尾狂賞」快閃精選優惠
12月16日10am開賣：中國國際航空航空北京/杭州來回機票
優惠價：$699（10am首輪），$999（10:30am第二輪）
（原價$1,409）
12月17日10am開賣：阿聯酋航空曼谷來回機票
優惠價：$699（10am首輪），$999（10:30am第二輪）
（原價$1,576）
12月18日10am開賣：星宇航空台北來回機票
優惠價：$399（10am首輪），$699（10:30am第二輪）
（原價$1,397）
12月19日10am開賣：香港航空大阪來回機票
優惠價：$699（10am首輪），$999（10:30am第二輪）
（原價$1,684）
12月19日10am開賣：日本 5G eSIM 7日/1GB
優惠價：$12
12月24日10am開賣：香港海洋公園門票
優惠價：買1送1，$538/2份
（原價$1,076）
12月24日10am開賣：香港機場快綫-香港站成人單程
優惠價：$12
（原價$130）
12月24日10am開賣：深圳硬石酒店
優惠價：$99/晚
Trip.com「年尾狂賞」精選優惠碼折扣
除了以上超筍快閃優惠，今次同步推出多個超吸引的優惠碼，包括高達$7,000的酒店機票優惠，滿$1,000即減高達$400、內地機票$200優惠券、泰國機票+酒店套票減$800、商務艙機票減$888；另有World Mastercard獨家優惠碼，總值$700折扣，都是App限定記得預先下載，立即睇埋以下精選優惠碼折扣吧！
機票酒店優惠碼
12月16日至19日每日10am開搶：機票淨票價滿$1,000減$400
12月16日至19日每日10am開搶：酒店單一簽賬總額滿$1,000減$400
12月16日至19日每日10am開搶：機票淨票價滿$1,000減$200
12月16日至19日每日10am開搶：酒店單一簽賬總額滿$1,000減$200
12月16日10am開搶：內地機票滿HK$500即減HK$200
12月16日10am開搶：香格里拉酒店HK$3,300即減HK$1,110
12月17日10am開搶：商務艙淨票價滿HK$3,000 即減機票減HK$888
12月17日10am開搶：泰國機票酒店套票滿HK$2,000 即減HK$800
12月24日至28日每日10am開搶：酒店單一簽賬總額滿$1,000減$400
12月24日至28日每日10am開搶：酒店單一簽賬總額滿$1,000減$200
交通租車精選優惠碼
12月16日12am開搶：租車無上限92折／日本3日或以上的租車時間7折減高達HK$200
12月18日12am開搶：內地及港澳機場接送7折，減高達HK$150
12月23日12am開搶：中國內地、澳門、香港、泰國及日本機場接送7折，減高達HK$250
Trip.com「年尾狂賞」酒店/機票訂單8%回贈
12月16至19日期間，每日有指定目的地酒店與機票訂單高達8%回贈。每位用戶之指定機票/酒店訂單最高回贈 1,025 Trip Coins (約HK$80)，預訂前需先點擊優惠頁面「立即參加」才符合參加任務資格。指定目的地包括：12月16日內地、12月17日泰國、12月18日台灣及12月19日日本。
