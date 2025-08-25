拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
Tsoul田曜誠再度代表香港 九月底征韓出戰街舞錦標賽世界總決賽 爭奪世界榮譽
Tsoul（田曜誠）繼多次代表香港參與國際賽事後，近日再度傳來捷報。他聯同隊友HimJ@Pentaverse及Bboy Four Eyes，於日前舉行的《CIDC天安國際街舞錦標賽》港澳分區賽中脫穎而出，勇奪冠軍，獲得代表香港及澳門地區的資格，將於今年九月底遠赴韓國天安市，參加這項國際級街舞盛事的世界總決賽。
《CIDC天安國際街舞錦標賽》（Cheonan International Dance Competition）是韓國極具規模與聲望的國際街舞賽事，每年九月下旬舉行，吸引全球眾多頂尖舞者參與。比賽在全球設有16個分區賽，各分區冠軍將獲得晉級世界總決賽的資格。港澳地區的賽事由本地團體Home Kong Breaking Club Fishall主辦，今年已是香港第二年參與此項國際活動。
對於能夠再次代表香港，Tsoul表示：「能夠再次代表香港覺得好榮幸、好開心！去之前一定會做好準備，排練唔同嘅技巧，希望可以在World Final比賽到得到一個好成績。」他也強調，會繼續努力參與不同比賽，以推廣街舞文化為使命。
是次勝出不僅是Tsoul個人的榮耀，更是香港街舞實力的再次展現。他與隊友們憑藉精湛舞技、創意編排及出色團隊合作，贏得評判一致認可，最終在分區賽中奪冠，取得通往世界舞台的門票。
其他人也在看
Amazon優惠｜Samsung 990 EVO Plus 破底價，低至 HK$510 購 7,250MB/s SSD 直送香港
正在選購 SSD 的朋友看過來！Samsung 去年末推出的 990 EVO Plus 正在 Amazon 上以歷史新低價促銷中。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
港15所全國重點實驗室授牌 科研能力獲中央認同 特首：聚全球人才
國家科技部批准在香港成立15間全國重點實驗室，國家科學技術部部長陰和俊昨來港授牌時表示，這是國家對香港科研實力、創新能力，以及發展潛力的高度認可和充分信任，更是中央寄予香港科技界的殷切期望和艱巨使命，行政長官李家超指出，獲得國家科技部批准成為全國重點實驗室，證明團隊在基礎研究、技術創新、關鍵核心技術攻關具一流水平。 陰和俊稱，授牌標誌着15間全國重點實驗室正式納入全國重點實驗室管理的序列，成為國家戰略科技力量的重要組成部分。距離2035年建成科技強國，只有不到10年時間，希望香港科技界放開手腳、創造創新，不斷產出重大創新成果。他又期望在港全國重點實驗室進一步強化使命定位，聚焦國家需求背後的科學難題，勇於探索科技前沿無人區，力爭在基礎理論研究和關鍵核心技術公關上取得更多原創性、引領性的重大突破，搶佔全球科技競爭的制高點。 促進海內外頂尖大學合作 李家超說，特區政府全力建設香港成為國際創新科技中心，積極推動香港院校和實驗室參與國家科技計劃，提升科研能力，加快香港融入國家創新體系，全國重點實驗室將提供重要平台，促進海內外頂尖大學和科研機構合作，滙聚全球各地的優秀科研人才，助力打造香港成為國際信報財經新聞 ・ 3 小時前
李家超稱國家向本港15所全國重點實驗室授牌 彰顯港科研實力
設於香港的「國家重點實驗室」今年7月1日起，重組為「全國重點實驗室」。 行政長官李家超出席「在港全國重點實驗室」授牌儀式致辭時說，這次獲國家科技部授牌的15所實驗室，都是來自全球百強大學的本港大學，彰顯香港的科研實力。實驗室將提供重要平台，促進與海內外頂尖大學和科研機構合作，匯聚全球各地優秀科研人才，助力打造香港成為國際高端人才集聚高地。 李家超又提到，特區政府全力提效提速推動「河套深港科技創新合作區」香港園區的發展，期望香港高等院校和在港的全國重點實驗室，進一步加強與內地和海外科研機構聯繫，攜手深化「產、學、研」協作，推動教育、科技、人才一體化的融合發展，更好服務國家新質生產力的高質量發展。香港電台-港聞 ・ 17 小時前
全運會｜保齡球群眾賽事結束 港隊男女子團體分列第5與第9名
全運會群眾比賽保齡球項目決賽3日賽事結束。綜合3日賽事，男子團體冠軍由廣西奪得，以3分之差壓過獲亞軍的湖北，至於四川獲季軍，港隊名列第5；女子團體金牌由江蘇取得，安徽及湖北分別獲得銀牌及銅牌，港隊排第9。 至於今日舉行的五人隊際賽，男子組前三名排名依次為湖北，四川及廣東，港隊排在第7，女子組的前三名依次為江蘇，湖北及廣西，港隊排第8。 本港男子代表隊成員謝樂生表示，視首日個人賽為汲取經驗，認為自己在今日隊際賽時的表現發揮得較好，他說雖然未能踏上頒獎台，但成績較預期理想，他感謝家人及朋友支持，形容現場氣氛熱烈，期望保齡球項目再獲納入全運會項目。 本港女子代表隊成員李詠茵表示，三日比賽期間有發揮得較好，亦有失誤之處，她會繼續努力訓練，希望再有機會參與保齡球賽事，與其他地方球手交流競技。香港電台-體育 ・ 1 天前
全運會｜群眾比賽保齡球項目決賽最後一日 羅淑佩到場觀賽
全運會群眾比賽保齡球項目決賽最後一日賽事，下午繼續在啟德體育園保齡球中心，進行五人隊際賽。文化體育及旅遊局局長羅淑佩等官員亦有到場觀賽。 賽事採用18局貝克賽制，現場氣氛熱烈，有港隊代表的家人到場支持。男子隊代表甘兆麟的太太說，隊員重拾對保齡球比賽的熱愛，賽前都有認真固定訓練，他們作為家人都非常支持。 有來自四川成都的觀眾表示，保齡球項目首次被納入全運會群眾賽事，認為各隊都希望在賽場上表現實力，她滿意四川省代表隊的表現，認為只要打出自身最佳水平就可以，她又讚揚啟德保齡球中心的軟硬件優秀。香港電台-體育 ・ 1 天前
《PTU》4K 修復版重現大銀幕 部分利潤將捐贈推動產業及培育新導演｜附上映戲院名單
杜琪峯監製執導經典電影之一《PTU》，將於9月以4K修復於大銀幕高清重現。《PTU》由任達華、邵美琪、林雪領銜主演，被譽為港產警匪片教科書。故事聚焦警員失槍於一夜間引發的連鎖反應，活現警方與黑幫之間對峙推的壓迫感。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
紐記有個冰封沙拿悍將
【Now Sports】紐卡素惡鬥衛冕球隊利物浦，關鍵可能是利華文圖能否像上屆聯賽盃決賽一樣，成功箝制沙拿。利物浦今夏雖有達雲紐尼斯及路爾斯迪亞斯離隊，但引入穫斯、伊傑迪基、卡卡斯、謝利美菲林龐，進一步加強實力。不過就算有多名具實力的新兵加盟，隊中最具威脅的人物，始終是效力了9季的沙拿（Mohamed Salah）。沙拿在英超首輪4:2擊敗般尼茅夫的比賽中取得一球，加盟利物浦至今已經累積射入246球。紐卡素絕對認識沙拿的實力，去季主場3:3對戰的比賽，儘管比賽大部份時間都取得優勢，但就是沙拿場上15分鐘的表現，足以將優勢完全扭轉。只要成功凍結沙拿，其隊友就會受到影響。兩軍在去屆聯賽盃決賽交手，當時被睇低一線的紐卡素，在整體交出表現下以2:1贏波奪冠，其中2月取代受傷賀爾出任左閘的利華文圖（Tino Livramento），對比賽影響最大，他在溫布萊做出很多能人所不能的事，就是整場成功箝制沙拿，更在該場比賽交出助攻，令伊薩射入奠定性入球。22歲的利華文圖在今夏協助英格蘭贏得U21歐洲國家盃，在決賽對德國踢足，並入選賽事最佳陣容。他當然清楚周一對戰所面對的艱巨任務，要將沙拿的威脅減至最低絕now.com 體育 ・ 13 小時前
祖比比寧咸半場被換 父親衝更衣室找晦氣
【Now Sports】根據德國天空體育爆料，祖比比寧咸上周六因為半場被換出，其父親賽後在更衣室外與多蒙特體育總監基爾發生激烈爭吵。多蒙特上周六在德甲新球季開鑼作客聖保利，尾段10人應戰下遭對手連轟兩球，逼和3:3完場。今夏從新特蘭過檔的祖比比寧咸（Jobe Bellingham），這場比賽正選披甲，但只踢了半場便被換出。德國天空體育報道，父親馬克比寧咸完場後，去更衣室準備找教練尼高高華晦氣，卻被基爾攔住，結果兩人在更衣室門口也發生了爭執。據悉馬克比寧咸的舉動，引起了所有職球員不滿，而基爾甚至在翌日已下禁令，不准家庭成員出現在更衣室周遭範圍。《圖片報》引述了基爾的說話：「我們都對上周六的結果感到失望。然而，該區域（更衣室範圍）是為球員、教練和管理層保留的，而不是屬於家人或經理人的。這種事不會再發生了，我們已經確保所有相關人員，都充份了解這一點。」now.com 體育 ・ 22 小時前
麥堅尼遭球迷歧視 祖雲達斯譴責
【Now Sports】祖雲達斯周日在新一季意大利甲組聯賽首戰，迎戰帕爾馬，最後以2:0勝出，全取3分，但「黑白軍團」對於隊中球員麥堅尼被客隊球迷種族歧視，予以嚴厲譴責。美國國家隊成員的麥堅尼（ Weston McKennie ）於這場意甲後備身份入替，但他在比賽中遭到客隊帕爾馬球迷，以言語歧視，當時需要隊友控制其情緒。祖雲達斯比賽後，在社交平台發聲明，對客軍球迷的行為﹐予以嚴厲譴責。「祖雲達斯對於任何歧視行為作出強烈譴責，並且會確保體育仲裁機構，以介定責任在哪方。」2023年，費倫天拿球迷曾經也向麥堅尼，以及其他祖雲達斯球員，作出種族歧視行為，令球會被處分，故今次事件預計亦會有相關調查。國際足協會長恩芬天奴上周才提到，早前德國盃發生的兩宗歧視事件，絕對不容許及姑息。now.com 體育 ・ 10 小時前
意甲 ｜克服嚴重傷患 阿特蘭大前鋒相隔455日再入波
正能量，阿特蘭大前鋒史卡馬卡在意甲剛過去對比薩SC的比賽中攻入一球，這是他時隔455日再度取得入球，他賽後坦言：「我經歷了一些艱難的日子。」Yahoo 體育 ・ 5 小時前
《偷偷記得》絮語音樂劇場｜梁祖堯構思全新劇本療愈觀眾難以言喻的傷痛 岑寧兒首度參演舞台劇mean爆舞台
在過去暑假風車草劇團為大家帶來了瘋狂喜劇《Di-Dar》後，全新劇目《偷偷記得》則以感性行先。編劇兼主演的阿祖介紹道：「今次定要創作一個純感性嘅故事，裏面有好多音樂，因為劇中嘅角色喺日常生活中，好難講出自己嘅感受，但最好就是用音樂去講的呢啲嘢，既然要唱歌，我哋就搵咗Yoyo，我諗呢次會係一個療癒嘅旅程，希望呢部戲俾到大家一種勇氣同埋動力，就是好好諗返嗰啲好好嘅嘢，偷偷地記住嗰啲美好嘅嘢，然後就繼續向前行，儘管唔知第時係點，或者第時會更加差還是點都好，但是喺呢一刻都有一種勇氣行落去。」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公 結婚10年兩夫婦從未完整看畢一部電影
鍾嘉欣最近上網台節目《絲打圍爐》接受唐詩詠和練美娟訪問，分享與老公Jeremy結婚10年的甜蜜戀事。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 16 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 14 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
55歲郭可盈與女兒巴黎合影被讚似兩姊妹 晒名牌戰利品驚人購物力震驚網民
郭可盈與林文龍因合作拍攝TVB劇集《萬里長情》定情，於2004年結婚，育有一女林天若（Tania），生活幸福美滿，不時帶住女兒外遊見識世面。日前，郭可盈於社交平台分享一家三口歐洲旅行嘅全家福，並大方展示自己名牌店嘅戰利品，顯示出她驚人嘅購物力。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
爆一爆｜傳牛奶國際大裁員 母企怡和股價大升（Louise）
近日傳出DFI 即牛奶國際旗下的惠康、七仔、萬寧、宜家等公司將會有裁員計劃 ，呢啲都是陪伴香港人生活日常的連鎖店。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前