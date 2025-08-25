焦點

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成

Tsoul田曜誠再度代表香港 九月底征韓出戰街舞錦標賽世界總決賽 爭奪世界榮譽

Tsoul（田曜誠）繼多次代表香港參與國際賽事後，近日再度傳來捷報。他聯同隊友HimJ@Pentaverse及Bboy Four Eyes，於日前舉行的《CIDC天安國際街舞錦標賽》港澳分區賽中脫穎而出，勇奪冠軍，獲得代表香港及澳門地區的資格，將於今年九月底遠赴韓國天安市，參加這項國際級街舞盛事的世界總決賽。

《CIDC天安國際街舞錦標賽》（Cheonan International Dance Competition）是韓國極具規模與聲望的國際街舞賽事，每年九月下旬舉行，吸引全球眾多頂尖舞者參與。比賽在全球設有16個分區賽，各分區冠軍將獲得晉級世界總決賽的資格。港澳地區的賽事由本地團體Home Kong Breaking Club Fishall主辦，今年已是香港第二年參與此項國際活動。

對於能夠再次代表香港，Tsoul表示：「能夠再次代表香港覺得好榮幸、好開心！去之前一定會做好準備，排練唔同嘅技巧，希望可以在World Final比賽到得到一個好成績。」他也強調，會繼續努力參與不同比賽，以推廣街舞文化為使命。

是次勝出不僅是Tsoul個人的榮耀，更是香港街舞實力的再次展現。他與隊友們憑藉精湛舞技、創意編排及出色團隊合作，贏得評判一致認可，最終在分區賽中奪冠，取得通往世界舞台的門票。

