TUMI 喜迎馬年推出限量系列

2026 農曆新年精選設計，以馬術為靈感，展現馬年奔放的能量與非凡氣勢

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月15日 - 國際知名旅行、生活品味及配飾品牌 TUMI 隆重呈獻 2026 農曆新年系列，慶賀馬年的到來。馬於生肖中象徵奔騰不息與勇闖新境，TUMI 的限量系列承載馬年精神，展現力量、樂觀與蓬勃朝氣。





帶著氣勢，力量與目標，邁進馬年。



匯聚創新精神與精湛工藝，TUMI 是次設計注入馬術細節，重新詮釋 Alpha Bravo、Voyageur 及 Belden 經典之作。



TUMI 全球創意總監 Victor Sanz 表示：「馬所展現的動感、自主，以及對未來不懈的追求，正與 TUMI 的設計理念深度共鳴。我們在此系列中巧妙地融入馬術元素，旨在創造出每一件承載祝願與意念、向新一年的作品。」



Alpha Bravo 系列專為不斷前行的生活節奏而設，展現馬的活力精神與自信能量。Navigation 背囊、Search 背囊、Retreat 托特包、Compass 翻蓋斜揹袋與 Platoon 單肩包煥新登場，融入馬紋壓印、馬具風格與對比縫線等匠心細節，每款設計均體現 Alpha Bravo 系列一貫的卓越機能，無論日常穿梭於都市裏或是漫遊於長途旅程，都合適不過。





由左至右：Alpha Bravo Navigation 背囊、Alpha Bravo Platoon 單肩包、Voyageur Q 托特包、Voyageur Celina 背囊，以及 Belden 識別證掛繩



備受喜愛的 Voyageur 經典款式再度登場，包括 Adela 斜揹袋、Celina 背囊、Halsey 背囊及收納袋，並迎來Q Tote 全新回歸。所有款式均以品牌標誌性輕盈耐用的尼龍製成，並加入馬具風格裝飾與馬年主題設計。部分款式隨附可收藏的幸運馬蹄鐵硬幣，背囊及手提袋則附有壓印馬圖案的卡片套。



馬年精選系列延續 TUMI 一向以高性能設計演繹文化意涵的傳統精神，成為迎春送禮的不二之選，引領我們懷抱昐望與祝願，邁向嶄新一年。2026 農曆新年系列現已於全球 TUMI 專門店及 TUMI.com 官網同步發售。



關於 TUMI

自1975年起，TUMI 始終致力於打造世界一流的商務、旅行及性能卓越的奢華日常用品，設計理念旨在升級、精簡並美化忙碌中的生活面貌。我們將完美的功能性與創新精神融為一體，承諾作為您的一生旅伴，助力熱愛生活與追尋築夢的您實現理想。更多關於 TUMI 的資訊，請訪問

TUMI.com

，並關注 TUMI 的

Instagram

、

TikTok

、

Facebook

和

YouTube

。



TUMI 及 TUMI 標誌為 Tumi, Inc. 的註冊商標。© 2026 Tumi, Inc.







