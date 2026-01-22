TV動畫《炎炎消防隊 參之章》與ZOZOTOWN合作！限定商品全9種將於1月23日發售

宣布TV動畫「炎炎消防隊 參之章」與時尚購物網站「ZOZOTOWN」的合作。

限定系列「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」的預購販售，將於 2026年1月23日(五)中午 開始。

使用了森羅、環古達等角色新繪插圖的全9種類商品已準備就緒。

決定於ZOZOTOWN進行「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」預購販售

本次宣布的是TV動畫《炎炎消防隊 參之章》與ZOZOTOWN的合作企劃「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」。

結合服飾與雜貨，將推出全9種類的商品。

除了飾有「特殊消防隊」隊徽的服飾外，還備有使用森羅、亞瑟、愛麗絲、茉希、環古達、紅丸新繪插圖的雜貨。

森羅與環古達身穿合作商品消防外套的帥氣可愛插圖絕對值得一看！

預購販售於1月23日(五)開始

本系列為ZOZOTOWN限定的預購販售。

預購販售期間 : 2026年1月23日(五)中午 ～ 2026年2月9日(一)11:59

預計送達時間: 2026年4月上旬 ～ 2026年6月中旬

商品將於2026年1月23日(五)中午起在ZOZOTOWN特設頁面陸續公開。

由於是期間限定的預購販售，想確保入手的粉絲請務必在期間內盡早查看。

合作商品陣容

合作系列預定包含全9種類的商品，以下為部分介紹。

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 消防外套」

消防外套

價格: 33,000日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 登山外套」

登山外套

價格: 16,500日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 連帽上衣(2種款式)」

連帽上衣 環古達ver.

價格: 8,800日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 後背包」

後背包

價格: 16,500日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 橡膠滑鼠墊」

橡膠滑鼠墊

價格: 3,850日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 手機用迷你立牌組」

手機用迷你立牌組

價格: 2,200日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 掛布」

掛布

價格: 3,850日圓(含稅)

「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN 商品組(6種款式)」

商品組 森羅ver.

價格: 3,520日圓(含稅)

詳情請查看「炎炎消防隊 參之章 BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」特設頁面或ZOZOTOWN官方X(@zozojp)。