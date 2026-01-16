TVB「御用女警」何嘉麗罕有受訪 送別患癌妹妹後再遇輕生父親 憶述爸爸曾自責「我真係折墮」

1986年參加TVB首屆電視小姐選舉打入五強嘅何嘉麗，入行後好快就獲派加入劇組，因外表關係而一度成為劇集主角「御用細妹」，包括《義不容情》黃日華嘅妹妹陳少玲。後來何嘉麗再轉型成為「御用女警」，喺《刑事偵緝檔案》中飾演張大勇（陶大宇飾）手下芬女更加喺唔少觀眾心目中留下印象。到1999年何嘉麗淡出幕前，並於2007年同老公移居加拿大。何嘉麗同老公曾經回港經營星馬餐廳，但後來結業。

何嘉麗

鮮有露面嘅何嘉麗，日前為李有毅同囝囝李國煒主持嘅新城電台節目《Ben同Benson chur到行》做嘉賓，談及人生中送別摯親嘅經歷。何嘉麗談及妹妹於2003年患上乳癌，後來病情復發，當時正修讀神學的何嘉麗，一有時間就陪妹妹睇醫生。不過喺何嘉麗神學課程畢業翌日，醫生告知何嘉麗妹妹嘅生命正在倒數，而且只係得返幾個星期，後來每天她都肩負起照顧者的角色，陪伴妹妹度過人生最後階段。

何嘉麗喺呢段時間陪伴妹妹度過人生最後階段，並且分享自己信仰，最終妹妹亦選擇信主，離開嘅時候冇痛苦。「因為佢有三種癌症，血癌、肝癌同骨癌，其實應該好痛」。喺妹妹逝世約兩個月後，何嘉麗突然接到來自醫院防止自殺組電話，通知佢失聯超過十年的父親因第二次自殺未遂入院，何嘉麗得到母親同意後一同前往醫院。

何嘉麗

根據過往訪問，何嘉麗曾透露中學時爸爸因外遇而離家，令媽媽要肩負起養家責任，身為大女嘅何嘉麗不時成為出氣袋，同弟妹關係亦欠佳，妹妹甚至一度誤入歧途。事隔多年，爸爸原來生活不順，更被第二任太太呃錢。

何嘉麗喺訪問提到同爸爸喺醫院重逢的當刻，係佢第一次見到爸爸流淚，更向女兒哭訴「我真係折墮，呢個係我嘅報應，你哋今日仲肯嚟睇我」，並且話「你嘅主救咗我，我好返一定要跟你返教會」。原來父親之前跳海自盡時感到有股力量將佢拉返嚟。何嘉麗再次陪伴至親度過人生最後階段，並且拍下人生中第一張同唯一一張全家福。何嘉麗嘅爸爸不久後就因癌症逝世。

