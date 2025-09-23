TVB「御用惡人」50歲何俊軒再婚深圳擺酒 梁琤激罕現身真實狀態曝光

50歲藝人何俊軒今年3月再婚，9月20日在深圳擺酒。（小紅書圖片）

50歲藝人何俊軒曾是TVB著名綠葉，曾演過許多惡人及警察角色，因而獲封「御用警察」、「御用惡人」等稱號，惟於2016年拍攝《踩過界》十字韌帶斷裂後翌年離巢，曾與當時的太太移民到加拿大生活後離婚，而何俊軒其後北上開餐廳和拍電視劇，經常在社交平台發布影片，今年3月更宣布再婚，娶嫩妻兼做爸爸。

50歲藝人何俊軒今年3月再婚時，在社交平台留言指「這一生中是給妳一個」。（小紅書@中國香港演員何俊軒）

何俊軒於上周六（9月20日）於深圳補擺喜酒，大批TVB舊同事拍片恭賀，除了「視帝」黎耀祥、陳山聰，還有前輩許紹雄、李國麟、鄭家生、袁潔儀等等，現場更有大台導演、劇務、動作指導等，其中淡出幕前多年的55歲藝人梁琤激罕親身出席婚宴，現場照片令其真實狀態曝光。

廣告 廣告

TVB舊同事拍片恭賀何俊軒再婚，左起：黎耀祥、陳山聰、許紹雄。（小紅書片）

而賓客中見到梁琤的身影，只見她面容飽滿，樣貌依然清秀，身穿連身牛仔布服裝，一頭深色頭髮更顯年輕，樣貌和身型都保養得宜，保持凍齡狀態，完全不像年逾半百。

55歲藝人梁琤激罕親身出席婚宴，其真實狀態曝光。（小紅書圖片）

何俊軒擺酒當日穿上黑色襯衫，配以白色背心馬甲，樣貌完全不似已半百歲，而其再婚妻子年輕貌美，看來十分相襯。而何俊軒今年3月簽紙結婚時，曾在社交網站上載夫妻禮成後的接吻照，留言指「這一生中是給妳一個」。

50歲藝人何俊軒今年3月再婚，9月20日在深圳擺酒。（小紅書圖片）

多名藝人拍片恭賀何俊軒再婚，左起：鄭家生、袁潔儀、李國麟。（小紅書片）