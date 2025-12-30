TVB主播容家耀宣布離巢「人生新篇章開始」 報導樓價下跌新聞流淚成為話題

人稱「大隻主播」嘅無線新聞台主播容家耀(Kenny），尋日喺社交平台發文宣布離開TVB，但未有透露新動向，只係話「人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面」。

容家耀

這裡讓我夢想成真，開啟我七年多的電視新聞旅程。

由實習記者至主播；

由前線港聞採訪至主持資訊節目，

有幸在這個界別以不同崗位事事關心。

日常報道新聞固然要準備，主播更重要的是主持新聞直播。

從北京閱兵、神舟飛船升空與降落、俄羅斯紅場閱兵以至美國總統就職典禮等國際大事

每次一個多小時的大事直播，背後是無數個通宵達旦地準備。

錄影廠以外，也很感激有機會主持不同節目，《探古尋源》、《行行有好景3》、《寵寵物語》等

從構思、聯絡受訪者、拍攝、寫稿、找舊片、跟剪，到最後播出

每一集帶來的都是無比的滿足感。

感激控制室同事的支持與配合；

感激主播之間的互相補位；

感激在電視新聞路上提攜與教導我的前輩；

感激每封來信、每則留言，甚至街上的鼓勵與支持；

感激每一位收看過容家耀報道新聞的觀眾。

一路走來，全天候直播的電視新聞播報難免有蝦碌時刻，還望見諒。

新聞報道完，人生新篇章開始，希望日後以另一身份再與大家見面。

畢業於城市大學媒體與傳播學系嘅容家耀曾於港台新聞部工作，後來加入TVB新聞部成為港聞記者及主播，至2022年一度離職八個月。容家耀後來重返TVB，並於中大修讀企業傳播社會科學碩士學位。「大隻」以外，唔少人都記得容家耀「流淚報新聞」一幕。去年12月容家耀當主播時，報導本港樓市創下22年來最大跌幅時，被網民發現流淚，甚至清晰見到淚痕。有觀眾留言思疑容家耀因為樓價跌成為「負資產」，但就獲得其TVB前記者胡朗軒澄清話「佢病得好重，忍咳咋！」。

容家耀「流淚報新聞」成為一時話題

唔少觀眾都祝福容家耀有美好前程，亦有網民以《新聞女王2》嘅劇情搞笑留言問「去SNK定係公開平台呀」。

