TVB台慶︳許濤陳祉妤再度雙雙現身紅地氈 一度低調近年頻頻孖住見人

尋晚TVB台慶，行政主席許濤同太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相。陳祉妤2020年與許濤再婚後一直低調，但近年一改作風，協助商界出身嘅老公許濤擴闊圈子。繼早前雙雙出席港姐決賽之後，Balia再以絕佳狀態示人。今次陳祉妤以黑色長裙配金色鞋，顯出低調華麗。

許濤 陳祉妤

51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，並以澳門代表身份參加由無綫舉辦的國際華裔小姐，並留港發展成為職業模特兒，曾被封為「香港十大名模」之一，2007年曾客串TVB劇集《珠光寶氣》，與陳豪有不少對手戲。

早前嘅香港小姐決賽，許濤拖住太太陳祉妤行紅地毯，係二人少有高調出席活動

陳祉妤於1993年與前TVB藝人彭文堅結婚，據悉男方當年曾陷入財困，而陳祉妤仍對丈夫不離不棄，甚至給予金錢支援，而且公開力撐丈夫，惟最終難忍對方出軌，3年後離婚收場。陳祉妤其後淡出娛樂圈，專注個人事業及慈善工作，至2020年與許濤再婚，搖身一變成為TVB主席夫人，過上低調而富貴的生活，偶爾更會現身名媛聚會，亦曾在社交網站張貼夫婦一起出席聚會的照片，而過去許濤夫婦甚少一起公開露面。

陳祉妤與許濤再婚後成為TVB主席夫人，過上低調而富貴的生活。（微博@陳祉妤BaliaChan）

