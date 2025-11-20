TVB台慶｜譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演

TVB一年一度台慶於昨晚（19日）舉行，一班藝人盛裝出席，亦為台慶帶來各個精彩表演。不過 ，譚俊彥（Shaun）與一班新生代演員合作舞台就惹來批評。Shaun演唱《葡萄成熟時》更被網民批評似朗誦，甚至可以取代黃宗澤被封為「魔音」。對此，Shaun今日於社交平台表心聲。

譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演

譚俊彥演出舞台惹網民批評「災難」 發文回應：唔係一個歌唱表演

「琴晚台慶嘅表演過後，返到屋企我做咗好多反思

首先多謝好多唔同嘅網民同埋觀眾朋友畀咗好多意見同埋聲音.

當然啦，亦都好多人覺得大家唱得唔好好災難.

廣告 廣告

你問我，我絕對認同.

但係我想講嘅係，其實呢一part唔係一個歌唱表演.

呢一part係比一班新人有機會喺個台上感受一個屬於佢哋嘅舞台呢一張相係我哋彩排完之後影嘅，大家都笑得好開心係因為我可以話畀你聽呢一part嘅同事無論係演員排舞師監製pa每一位都好投入咁佢希望張事情做到最好！

人生就係咁，可能我哋好投入，出到嚟個效果不似預期不過我都好珍惜呢一次同呢一班年輕人合作嘅機會吸取經驗後就會檢討自己然後下一次做得更加好我唔會放棄唱Live

但係我會更加小心咁去選擇一首我自己可以handle到得更加好嘅歌 加油」